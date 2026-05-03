2026年05月03日 18時00分 レビュー

無料でウェブページを監視し、変更があった場合にメール・スマートフォン・その他の手段で通知を受け取れる「urlwatch」、オープンソースでセルフホスト可能



ブログや企業サイト、官公庁のお知らせページなど、更新を追いたいのにRSSが用意されていないページは今でも多く存在します。「urlwatch」を使うと、指定したページを定期的に取得して前回との差分を比較し、変更があった時だけ通知を受け取ることが可能です。メールやSlack・Discord・Telegramなどに対応しており、自分専用の更新通知システムを構築できます。



urlwatch monitors webpages for you (thp.io)

https://thp.io/2008/urlwatch/





thp/urlwatch: Watch (parts of) webpages and get notified when something changes via e-mail, on your phone or via other means. Highly configurable.

https://github.com/thp/urlwatch/



◆urlwatchの機能

Webページやローカルコマンドの出力を定期的に取得し、前回との差分を検出して通知するPython製の変更監視ツールです。



◆urlwatchのインストール方法

Windows 11上でUbuntu 24.04.4 LTSがセットアップされたWSL2にインストールします。pipxを利用するため、以下のコマンドでpipxを導入します。



sudo apt update sudo apt install -y pipx pipx ensurepath



いったんシェルを立ち上げ直し、urlwatchをインストール。



pipx install urlwatch



◆urlwatchの使い方

「urlwatch」を実行するたびに前回との差分を確認し、変更があれば通知する仕組みのため、cronやタスクスケジューラなどで定期実行する必要があります。



◆監視対象の設定方法

「urlwatch --edit」で設定ファイルを開き、監視する内容を記述します。サイト全体を監視する最もシンプルな設定は以下の通りです。



name: "urlwatch webpage" url: "https://thp.io/2008/urlwatch/"



フィルター機能を使うとさまざまな条件で監視対象を絞り込めます。例えばGIGAZINEのトップページで最新記事のタイトルを監視することで、新しい記事が公開されたときに通知を受け取れます。



name: "GIGAZINE New Article" url: https://gigazine.net/ filter: - xpath: "(//h2/a)[1]" - html2text



利用できる主なフィルターは以下の通りです。これらを組み合わせることで、Webページ上の特定の部分だけを監視したり、柔軟なデータ加工を行ったりすることが可能です。





Filter 用途 beautify HTML整形 css CSSセレクターでXML/HTMLを抽出 csv2text CSVをプレーンテキスト化 element-by-class class指定でHTML要素を抽出 element-by-id id指定でHTML要素を抽出 element-by-style style指定でHTML要素を抽出 element-by-tag tag指定でHTML要素を抽出 format-json JSONを整形 grep 正規表現に一致する行だけ抽出 grepi 正規表現に一致する行を除外 hexdump バイナリを16進ダンプ化 html2text HTMLをプレーンテキスト化 pdf2text PDFをテキスト化 pretty-xml XML整形 ical2text iCalendarをテキスト化 ocr Tesseract OCRで画像内テキストを抽出 re.sub Pythonの re.sub で置換 re.findall Pythonの re.findall で抽出 reverse 入力項目を反転 sha1sum SHA-1ハッシュ化 shellpipe シェルコマンドをフィルターとして実行 sort ソート remove-duplicate-lines 重複行削除 strip 前後空白削除 striplines 各行の前後空白削除 xpath XPathでXML/HTMLを抽出 jq JSONをjqで抽出・変換



Webページ以外にもあらゆる出力が監視対象になります。「データベースにユーザーが追加されたとき」は以下のように設定することで、出力件数の変化を検知して通知できます。



name: DB件数 command: mysql -e "SELECT COUNT(*) FROM users;"



◆urlwatchの通知方法

公式では以下の通知方法がデフォルトで用意されています。

・Pushover

・Pushbullet

・Telegram

・Slack

・Mattermost

・Discord

・Gotify

・ntfy.sh

・IFTTT

・Matrix

・Gmail SMTP

・Amazon SES

・SMTP

・XMPP

・Prowl



その他、Shellコマンドも実行できるのであらゆる通知方法に対応可能です。



urlwatchは2008年に公開された老舗のプロジェクトです。VisualpingのようなGUIで設定できる簡易ツールもある中、より高度な制御を求めるユーザーからは依然としてurlwatchが支持されています。