無料とは思えない多機能っぷりなWikiインフラ「Wiki.js」レビュー、自前でホスト＆外部サービスと連携可能

なお、Wiki,jsのソースコードはGitHub上で確認することができます。 GitHub - Requarks/wiki: Wiki.js | A modern, lightweight and powerful wiki app built on Node.js https://github.com/Requarks/wiki

・関連記事

無料&連携サービス豊富なIFTTTやZapier代替のワークフロー自動化サービス「Zoho Flow」レビュー - GIGAZINE



IFTTTを使ってルンバにTwitterで掃除開始を命令&メールで完了報告させてみた - GIGAZINE



無料&自分でホストして全機能を利用できるオープンソースの高機能パスワードマネージャー「Psono」レビュー - GIGAZINE



無料で複数人のパスワード管理を自サーバー上でホストできる「Passbolt」、オープンソースで1PasswordやKeePassのデータインポートも可能 - GIGAZINE

2020年10月03日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.