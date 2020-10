2020年10月03日 12時00分 サイエンス

仕事の前日に大麻を吸っても翌日の生産性には影響しないとの研究結果



「アーティストが大麻を吸って創造性を高める」といった話は、大麻が非合法の国や地域でも広く聞かれています。大麻解禁の動きが盛んとなっている中、アメリカの研究チームはアーティストではない仕事に就く労働者を対象に、「大麻の服用が仕事の生産性に影響するのかどうか」を調査しました。



Altered States or Much to Do About Nothing? A Study of When Cannabis Is Used in Relation to the Impact It Has on Performance - Jeremy B. Bernerth, H. Jack Walker, 2020

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1059601120917590



Cannabis use after work doesn’t affect productivity – new research

https://theconversation.com/cannabis-use-after-work-doesnt-affect-productivity-new-research-144780





記事作成時点ではカナダやアメリカの一部の州などで大麻が解禁されており、一般的な労働者が仕事の前後に大麻を服用することも十分にあり得ます。アメリカでは成人の20%以上が大麻を服用した経験があると推定されており、数百万人が日常的に大麻を服用しているとのこと。



そこでサンディエゴ州立大学やオーバーン大学の研究チームは、大麻の服用が仕事のパフォーマンスに及ぼす影響を分析するため、実際に一般的な職場で勤務する労働者281人とその直属の上司281人を対象にした調査を行いました。対象となった従業員の内訳は男性が47%で女性が53%、人種の内訳は白人65%、黒人16%、ヒスパニック10%、アジア・太平洋諸島系6%、ネイティブアメリカン1%、その他2%で、高卒から大学院卒まで幅広い経歴の人々が参加したそうです。



従業員は大麻を服用した頻度や時間帯について報告し、直属の上司は「割り当てられた仕事を完了する能力」「同僚に対する態度」「仕事に対する姿勢」といった項目で、従業員のパフォーマンスについて評価しました。





従業員が大麻を服用した状況や上司からの評価を分析したところ、仕事前や仕事中に大麻を服用した従業員は、仕事のパフォーマンスが低下することがわかりました。大麻の服用により、仕事を遂行する能力や集中力、問題解決能力に悪影響が及んだほか、同僚を手伝ったりチームと協力したりする可能性が低下し、仕事中に空想にふけるなどの非生産的行動も増えたとのこと。



しかし、「その日の仕事が終わった後」に大麻を服用した従業員については、上司からのパフォーマンス評価が低下しないことが判明。この点から研究チームは、必ずしも大麻の使用が仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼすわけではないと指摘しています。



学術系メディアのThe Conversationはこの研究について、「参加者が消費した大麻の量についてはあまり詳しく説明されていません」と指摘しつつも、「大麻を服用する人は怠惰でやる気がない」というステレオタイプに挑戦する結果だと述べています。大麻と生産性に関する今回の研究は、薬物が社会に及ぼす影響を調査する上で重要な一歩であり、こうしたデータを基にして企業は従業員の大麻使用について制限を設ける必要があるとのこと。





また、大麻とよく比較される物質として、大麻よりも多くの人々が日常的に摂取しているアルコールがあります。アルコールに関しては仕事前や仕事中だけでなく仕事の後であっても、大量に飲酒すると翌日の仕事のパフォーマンスが下がったり、欠勤する確率が上昇したり、不適切な行動を取ったりする可能性があるとの研究結果も出ています。



しかし、この結果だけを見て、「大麻よりアルコールの方が危険だ」と判断することはできません。2020年の研究では、大麻を慢性的かつ長期的に使用した人は、大麻を服用していない状態でも車の運転能力が落ちる可能性が示唆されました。依然として大麻が人間に及ぼす影響は判明していない点も多く、企業による規制や薬物検査にも課題が残るとThe Conversationは指摘しました。