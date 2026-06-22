Windows 11標準のメディアプレーヤーはバージョンアップを重ねてもメモリ消費量が旧版の3.5倍にもあると判明
Windows 11のメディアプレーヤーは音楽や動画の再生、メディアライブラリの管理を担う標準アプリです。このメディアプレーヤーは従来のWindows Media Player Legacyに代わる標準アプリとして位置付けられていますが、旧版である「Windows Media Player Legacy」と比較するとメディアプレーヤーのメモリ使用量が増加していると報じられています。
Microsoft wants you on Windows 11's modernメディアプレーヤー, but it uses 3.5x more RAM and paywalls codecs
https://www.windowslatest.com/2026/06/16/microsoft-reveals-windows-11s-media-player-isnt-dead-but-legacy-still-opens-videos-instantly/
Windows 11's NewメディアプレーヤーUses 3.5x More RAM, Charges for Popular Video Codecs | Extremetech
https://www.extremetech.com/computing/windows-11s-new-media-player-uses-35x-more-ram-charges-for-popular-video
MicrosoftはWindows Insider向けのビルドでメディアプレーヤーのバージョン11.2605.14.0を2026年6月12日に配信しました。この更新では字幕表示のカスタマイズ、ライブラリのインデックス作成中であることを知らせる表示、対応形式の識別精度向上などが追加されています。
字幕については、Windowsのアクセシビリティ設定で指定した文字サイズや色、背景色がメディアプレーヤーにも反映されるようになります。アプリ内から関連設定へ直接移動できるリンクも用意され、字幕の見やすさを調整しやすくなります。
再生キューでは、メディアライブラリのスキャンが完了していない場合に、その進行中であることを示すバナーを表示します。これまでファイルが表示されない理由が分かりにくかった場面で、利用者が状況を把握しやすくなる改善です。
ファイル形式の認識も見直され、従来は有効な動画ファイルでも再生エラーになる場合があった問題の軽減を目指します。さらに、名前のないプレイリストを保存できないようにしたほか、再生キューの編集時にアプリがクラッシュする不具合や、表示上の乱れも修正されました。
ただし、Windows関連のニュースサイト・Windows Latestによる比較検証では、何も再生していないアイドル時にWindows Media Player Legacyのメモリ消費は約103MBにとどまったのに対してメディアプレーヤーは約377MBと、およそ約3.5倍の消費量だったことがわかりました。
また、ローカル動画を開く際もメディアプレーヤーは起動から再生まで約3秒を要したのに対し、Windows Media Player Legacyは約2秒、VLCメディアプレーヤーはほぼ瞬時に動画を再生できたと報告されています。
Windows Latestはさらにコーデックの扱いも問題視しています。記事作成時点だとHEVC(H.265)形式の動画を再生するにはライセンスの関係上、Microsoftストアで有料のHEVC ビデオ拡張機能を入手する必要がありますが、メディアプレイヤーでも有料のまま。また、Windows 11バージョン24H2ではAC-3(Dolby Digital)コーデックも標準搭載されなくなったとのこと。
なお、Windows Media Player Legacy自体は記事作成時点でもオプション機能として利用可能。Microsoftはメディアプレーヤーの開発を継続していると説明しており、今後は起動速度、メモリ使用量、幅広い形式への対応が改善されるかが焦点といえます。
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