2026年06月22日 06時00分 ハードウェア

カラー電子ペーパーを採用した13.3インチモニター「Modos Flow」、3200×2400の高解像度・60Hzのリフレッシュレートを実現



電子書籍リーダーなどでよく使われている「電子ペーパー」をPC用モニターにも採用し、PC画面を紙のように快適にする「Modos Flow」がクラウドファンディングを実施しており、記事作成時点で目標額の274％となる約48万ドル(約7700万円)を達成するほど注目を集めています。Modos Flowの詳細についてクラウドファンディングサイトのCrowd Supplyで解説されているほか、YouTubeで複数の動画が公開されておりどのような動作をするのか見ることができます。



Modos Flow | Crowd Supply

https://www.crowdsupply.com/modos-tech/modos-flow



How I made a 60fps Eink Monitor, the Modos Flow - YouTube





Why Thermodynamics Rules Future Orbital Data Centers - IEEE Spectrum

https://spectrum.ieee.org/orbital-data-centers-heat



以下はModos Flowのコンセプトムービー。「集中したい時、穏やかで、負担が少なく、落ち着いて作業する」というコンセプトが語られています。



Modos Flow - A Paper-Like Monitor for Reading, Writing, and Focused Work - YouTube





Modos FlowはE-Ink(電子ペーパー)ディスプレイを採用した紙のような質感を持つ13.3インチモニターです。寸法は31.5×25.4x1.6cm、重量は本体のみで0.69kg、カバーとスタンド込みで1.19kgです。USB Type-CのDisplayPort Alt Modeで接続でき、タッチ操作にも対応しています。また、モノクロモデルとカラーモデルがあり、カラーモデルにはフロントライトとスタイラスペンサポートも内蔵されています。



以下はモノクロモデルとカラーモデルを比較したムービー。



Modos Flow Color & Mono Model Quick Comparison - YouTube





電子書籍リーダーなどのE-Inkを採用した端末の多くは、画面全体を更新する仕組みにより、ページ移動やタッチ操作などの動作が遅く感じられることがあります。これは、従来の電子ペーパーは「グローバル更新タイマー」を使用しており、画面を更新する必要がある場合には前回の更新が完了するまで約100ミリ秒待つ必要があるため、連続で画面を更新すると最大100ミリ秒ずつかかるというものです。このタイマーの作動速度を早くすることでフレームレートを向上させることができますが、E-Inkは動作が遅いため早すぎると画像がぼやけてしまいます。





Modos FlowはE-Inkを採用しながらカーソルや編集中のテキストなど変更されている部分のみを更新できるため、「300ppi・60fps」の電子ペーパーを実現しています。以下のムービーでは、ノートPCとModos Flowで同じ画面を開いてその見え方を比較しながら、Modos Flowの応答性の高さを見ることができます。



Modos Flow - With Laptop 1 - YouTube





Modos Flow - With Laptop 2 - YouTube





用途に合わせた応答性をより向上させるため、Modos Flowにははっきりとした表示と安定性を重視した「読書モード」、詳細さと応答性のバランスがとれた「ブラウジングモード」、より迅速な更新を優先する「視聴モード」、タイピングの遅延を最小限に抑える「執筆モード」と、ボタンでモードを切り替えることができます。





Modos Flowはオープンソースで開発されており、すべての部品ドキュメントを公開しているほか、ソースファイルと回路図も公開しています。Modos Flowを開発するModosは「私たちは、1日に何時間も読書、執筆、思考に費やす人々のためのツールを開発しています。そのような作業においては、信頼性と長期的な安定性が重要です。だからこそ、Modosはオープンハードウェアであり、オープンソースなのです。動作原理を検証し、不具合を修正し、ワークフローに合わせてカスタマイズすることができます。毎日使うツールは、理解しやすく、保守しやすく、そして長期にわたって適応できるものであるべきなので、これは非常に重要な点です」と述べています。



Modos Flowはモノクロの「Modos Flow Mono」が619ドル(約9万9853円)、フロントライトとカラー表示を備えた「Modos Flow Color」が719ドル(約11万5985円)で、世界中で送料無料とされています。記事作成時点ではクラウドファンディングを実施中で、資金提供の締め切りは日本時間で2026年7月10日午前9時。発送は2026年12月10日を予定しています。

