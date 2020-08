限りなく紙に近いタブレット「reMarkable 2」を実際に使ってみたレビューが登場

・関連記事

半透明液晶採用で筆圧感知&部分消し&ワンプッシュで全消しも可能な電子メモパッド「ブギーボードBB-11」を使ってみた - GIGAZINE



付せんっぽくどこにでも貼れる電子メモパッド「ブギーボードBB-12」を使ってみた - GIGAZINE



「紙にお絵かきする感覚に近い」とイラストレーターに言わしめる24インチ4K液タブ「Wacom Cintiq Pro 24」レビュー - GIGAZINE



世界初の目を痛めずにPCの作業を可能にする13.3インチ電子ペーパー製モニター「Paperlike」 - GIGAZINE



Googleカレンダーと完全同期する「紙」の カレンダー「Magic Calendar」 - GIGAZINE



折り曲げ自由自在な電子ペーパーディスプレイをスマホカバーにした「FlexCase」が超絶便利 - GIGAZINE

2020年08月28日 15時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.