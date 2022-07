2022年07月15日 15時00分 ソフトウェア

ついにWindows 11のメディアプレーヤーにCDリッピング機能が追加される



Microsoftが、Windows 11プレビュー版であるWindows Insider Programの開発者向けチャネルであるDev Channelで、Windows 11向けのメディアプレーヤーを配布しました。この新しいメディアプレーヤーがついにCDリッピングに対応したと報じられています。



メディアプレーヤーは、Windows 8とWindows 10に搭載されたMicrosoft開発のプレーヤーソフト・Grooveミュージックの後継ソフトで、Windows XPまで標準搭載されていたWindows Media Playerとは別系統のソフトです。そのため、Windows 11のメディアプレーヤーには、Windows Media Playerに搭載されているCDリッピング機能が搭載されていませんでした。



2022年3月のアップデートで、メディアプレーヤーは音楽CDの再生が可能になりました。そして、2022年7月13日にDev Channelで展開されたメディアプレーヤーのv11.2203.30.0で、音楽CDのリッピング機能がサポートされました。





新しいメディアプレーヤーは、音楽CDを96kbps~320kbpsのビットレートでAAC・WMA・FLAC・ALAC形式にリッピングすることが可能だとのこと。ただし、MP3形式へのリッピングや可変ビットレート対応という旧Windows Media Playerには搭載されている機能が一部搭載されていないそうです。



さらに、Dev Channelではファイルの関連付けが変更されたとのこと。これまで「映画&テレビ」アプリに関連付けられていた動画ファイルが、デフォルトアプリがメディアプレーヤーに関連付けられるようになったそうです。



なお、2022年7月13日に行われたWindows Insider Program Dev Channelの更新では、カメラアプリもVer.2022.2206.2.0にアップデートされました。カメラ・映像・文書・ホワイトボードのキャプチャモードをサポートしたのに加えて、QRコードとバーコードのスキャンにも対応したとのことです。