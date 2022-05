Windows 11で録音アプリの「サウンドレコーダー」が復活、録音・再生中音声の波形表示や再生速度変更などが可能に

・関連記事

新機能・新UI搭載の「Windows 11」をMicrosoftが発表 - GIGAZINE



Windows 11で削除されたり廃止されたりするアプリや機能まとめ - GIGAZINE



ついに「Windows 11」の正式リリースが開始、Windows 10からの無料アップグレードは順次提供 - GIGAZINE



Windows 11でAndroidアプリが実行可能になる機能の公開プレビュー版が2022年2月登場、他にもタスクバーの改善・メモ帳とメディアプレーヤーアプリの再設計などがめじろ押し - GIGAZINE



Windows 11でアプリが開けなくなる問題をMicrosoftが警告、対処方法は? - GIGAZINE



Windows 11向けに再設計された「メモ帳」がInsider Programに登場 - GIGAZINE



2022年05月12日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.