2022年12月25日 12時30分 ソフトウェア

Microsoftの従業員がWindows 11のメモ帳の新機能をうっかりお漏らし



Microsoftの従業員が、Windows 11に標準搭載されているテキストエディタの「メモ帳」に、タブ機能が追加されることをTwitter上で発表しました。しかし、発表のタイミングは意図したものではなかったようで、当該ツイートはすぐに削除されています。



Microsoft looks to be bringing tabs to the Notepad app on Windows 11 | Windows Central

https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/microsoft-is-bringing-tabs-to-the-notepad-app-on-windows-11



Microsoft employee accidentally announces Notepad is getting tabs in Windows 11 - The Verge

https://www.theverge.com/2022/12/24/23525732/microsoft-windows-11-notepad-tabs-feature-leak



Microsoftは長らく純正アプリケーションにタブを追加するためのテスト続けてきており、2018年にはWindows 10のインサイダープレビュー版である「Build 17618」で、ファイルエクスプローラーにタブを追加しました。ただし、この機能は最終的に製品版のWindows 10に組み込まれることはありませんでした。



ついにWindows 10のファイルエクスプローラーをタブで管理できるように - GIGAZINE





その後、2022年3月になってWindows 11のファイルエクスプローラーについにタブが追加されました。これにより、ユーザーはウェブブラウザのようにひとつのウィンドウ上で複数のフォルダとディレクトリを開くことが可能となりました。



タブが追加されたWindows 11のファイルエクスプローラー





これに続く形で、メモ帳にもタブが追加されることが明らかになりました。メモ帳にタブが追加されることを発表したのはMicrosoftのシニアプロダクトマネージャーを務める従業員で、「Windows 11のメモ帳にタブが追加されました!」という文言と共に、タブが追加された新しいメモ帳のスクリーンショットをTwitterに投稿しました。ただし、当該ツイートは投稿から数分後に削除されており、正規の発表タイミングではなかったことがうかがえます。



以下が投稿されたタブが追加されたメモ帳のスクリーンショット。このメモ帳は開発段階にあるため、画面上部に「機能について話したり、スクリーンショットを撮影したりしないでください」という警告が表示されているのが確認できます。





タブ付の新しいメモ帳アプリの開発が順調に進んでいると仮定すると、Microsoftは今後数週間以内にWindows Insiedr向けに同アプリを利用できるようにする可能性があり、正式版のリリースも数カ月以内に迫っている可能性があるとWindows Centralは報じています。