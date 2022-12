2022年12月25日 12時00分 レビュー

録音した音声を一発でプロっぽく仕上げてくれる「Enhance Speech from Adobe」を使ってみたレビュー



Adobeが、AIを使った音声編集ウェブサービス「Adobe Podcast」を公開し、Podcast編集用ツール「Enhance Speech from Adobe」のデモを公開しています。Enhance Speech from Adobeを使えば、録音した音声が簡単にプロっぽく仕上がるとのことで、実際に使ってみました。



Enhance Speech from Adobe | Free AI filter for cleaning up spoken audio

https://podcast.adobe.com/enhance



このAdobe Podcastは2021年12月にProject Shestaという名前で開発が進められており、「語るべきストーリーを持つ人々のためのオーディオツール」と表現されています。





そして、AdobeがAdobe Podcastに含まれるツールとして「Enhance Speech from Adobe」のデモ版を公開しました。このEnhance Speech from Adobeは音声に混じっているノイズを除去して声だけを明瞭にするためのツールで、Adobeは「すべてがプロのスタジオで録音されたように聞こえる」と主張しています。



そこで、実際にどれだけ声がクリアになるのかを試してみました。まずEnhance Speech from Adobeのページにアクセスし、右上にある「Sign In」からAdobeアカウントにサインインします。





Adobeアカウントにサインインすると、サイトの右側に音声の入力欄が出現します。





ここに音声ファイルをドラッグ&ドロップすればOK。変換できる音声ファイルはMP3形式かWAVE形式で、ファイルサイズが1GB以下あるいは音声の長さ1時間以下である必要があります。今回は、ICレコーダーで外郎売の冒頭を読み上げてみた音声を上げてみました。録音した場所のすぐ近くで換気扇が回っていたため、ゴーッという環境音が流れています。





音声ファイルのアップロードに成功すると自動でノイズ除去処理が行われます。処理が終了するとプレイヤーが出現し、その場で処理後の音声を聞くことが可能です。また、プレイヤーの下にある「Download」をクリックすれば、処理後の音声を手元にダウンロードして保存できます。





以下のムービーで、「処理する前の録音音声」と「Enhance Speech from Adobeで処理した後の録音音声」を聞くことができます。音声はステレオで録音されましたが、処理後はモノラル音声になっています。ムービー前半に流れる処理前の音声はゴーッという環境音や息がマイクに当たって発生するポップノイズが載っていますが、ムービーの後半に流れる処理後の音声からは除去されているのがわかります。



雑に録音した音声をEnhance Speech from Adobeで処理するとノイズが除去されてきれいになる - YouTube





なお、Adobeはマイクに入力された音声をAIで分析し、マイクへの距離やゲイン、ノイズ、エコーを視覚化して調整できる機能「Mic Check from Adobe」も公開しています。