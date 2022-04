2022年04月06日 11時26分 ソフトウェア

MicrosoftがクラウドPCの「Windows 365」をWindows 11に統合すると発表



Microsoftがクラウド上にホストされたWindowsをネットワーク経由でリモート操作する仮想デスクトップサービスの「Windows 365」を、Windows 11に統合すると発表しました。



Windows powers the future of hybrid work | Windows Experience Blog

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2022/04/05/windows-powers-the-future-of-hybrid-work/



Windows powers the future of hybrid work

https://news.microsoft.com/windows-powers-the-future-of-hybrid-work-2022/



What’s next in Windows 365 for hybrid work - Microsoft Tech Community

https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/what-s-next-in-windows-365-for-hybrid-work/ba-p/3276122



New experiences in Windows 11 and Windows 365 empower new ways of working - Microsoft 365 Blog

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2022/04/05/new-experiences-in-windows-11-and-windows-365-empower-new-ways-of-working/



Microsoft is integrating its Windows 365 Cloud PCs into Windows 11 - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/5/23011183/microsoft-windows-365-11-integration-cloud-pcs-features



Windows 11’s refreshed File Explorer gets tabs, favorites, and a new homepage - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/5/23011175/microsoft-windows-11-file-explorer-tabs-favorites-features



「Windows 365」はあらゆる端末で同一のPC環境を利用可能になるという仮想デスクトップサービス。ユーザーはウェブブラウザからクラウド上のWindows 10あるいはWindows 11にアクセス可能となります。具体的にWindows 365がどんなサービスなのかは、以下の記事にまとめられています。



Microsoftがあらゆる端末で同一のPC環境を利用可能になるクラウドサービス「Windows 365」を発表、8月スタートでWindows 11にも対応 - GIGAZINE





このWindows 365をWindows 11に統合すると、Microsoftが発表しました。これにより、Windows 11搭載PCからWindows 365を直接起動し、仮想デスクトップにいつでもアクセス可能となります。これにより、Windows 11ユーザーは従来のデバイスで作業しながらWindows 365を使って仮想デスクトップにアクセスして全く別のPC環境で作業することが可能です。



また、Windows 11にWindows 365が統合されることで、3つの新しい機能も発表されています。3つの新機能のうち1つは「Windows 365 Boot」で、端末起動時にWindows 11搭載端末のクラウドPCインスタンスに直接ログインできるようになるというもの。これにより、ユーザーはWindows 365のPC環境に自身の資格情報を使用して直接ログインできるようになります。





2つ目の新機能は「Windows 365 Switch」で、ユーザーはWindows 11内でローカルデスクトップとクラウドPCをいつでも簡単に切り替えることができるというもの。これはWindows 11のタスクビュー機能に統合される予定です。Windows 365 Switchを使ってローカルデスクトップとクラウドPCを切り替える様子は、以下の画像をクリックすると表示されるGIF画像で確認可能。





3つ目はWindows 365のオフライン機能。これにより、クラウドPCにアクセスするためのインターネット接続環境がない場合でも、ローカルでの作業が可能となります。Microsoft 365のゼネラルマネージャーであるWangui McKelvey氏は、「インターネット接続が復元されると、クラウドPCはデータを失うことなくWindows 365サービスと自動的に再同期するため、ユーザーエクスペリエンスとワークフローは永続的に保たれます」と説明しました。



Windows 365利用時にオフラインになってしまった場合、PC画面上には「あなたのインターネット接続が切断されました。オフラインでもクラウドPCを利用しますか?」という通知が表示され、「Work offline」をクリックするとオフラインでもWindows 365を利用可能となります。





さらに、Windows 11ではネイティブアプリでWindows 365を利用可能となります。これにより、Windows 11ユーザーはブラウザにアクセスしなくてもタスクバーやスタートメニューからWindows 365にアクセス可能となるわけ。



なお、MicrosoftのWindowsおよびSurfaceのチーフであるPanos Panay氏はこれらの新機能について「WindowsとMicrosoftのクラウド統合におけるほんの始まりに過ぎない」と説明しています。



・おまけ

これに加えて、MicrosoftはWindows 11のファイルエクスプローラーにタブを追加することを計画していると明らかになりました。Windows 11のファイルエクスプローラーの新デザインは以下の通りで、複数のフォルダをナビゲートするためのタブ、タブを移動する機能、フォルダやデータをお気に入りに追加する機能などが含まれています。