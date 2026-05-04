2026年05月04日 18時00分 レビュー

無料で簡単にGooglePlay以外の無料オープンソースAndroidアプリをインストールして自動更新できる「F-Droid」



Androidにアプリをインストールする場合、Google Playを経由するのが一般的です。ただしアプリ開発者から見ると、アプリを公開するためには登録料を払う必要があったり審査をパスする必要があったりするため、Google Playは「自由なオープンソース」と相容れない存在であるととらえる向きもあります。アプリを配布する別の手段としてはapkファイルがありますが、素性の怪しいapkファイルをインストールするセキュリティリスクの問題に加え、「アプリが更新してもわからない」ことによる潜在的なリスクも考えられます。「F-Droid」はユーザーの自由を最優先としたAndroidアプリ配信エコシステムであり、インストールするアプリに対する信頼性を担保するとともにアプリの更新を通知しアップデートをサポートしてくれるなど、「自由かつオープンソースなモバイルアプリの本拠地」となっています。



F-Droid - 自由かつオープンソースのAndroidアプリ・リポジトリ

https://f-droid.org/ja/





◆F-Droidのインストール

Android OSにプリインストールされているGoogle Playと異なり、F-Droidを利用する場合はますF-Droidをインストールする必要があります。インストールするにはAndroidスマホで公式サイトを開き「F-DROIDをダウンロード」ボタンをタップします。





「有害なファイルの可能性があります」というポップアップが表示されますが「ダウンロードを続行」をタップします。





「1件のダウンロードが完了しました」というポップアップが表示されたら「開く」をタップします。





「ダウンロード」画面が開くので「F-Droid.apk」をタップします。





Androidの環境次第では「アプリで開く」ポップアップが表示される場合がありますが、「パッケージ インストーラ」を選択し「常時」ボタンをタップします。





「このアプリをインストールしますか？」ポップアップが表示されるので「インストール」をタップします。





インストールが始まると進捗バー付きの「インストールしています…」ポップアップが表示されます。ポップアップが消えるとインストール完了です。





◆F-Droidを起動

インストール直後に起動した様子。「新着」タブを開いているもののリポジトリが更新中のため何も表示されません。





リポジトリの更新が完了すると「新着」タブにアプリが表示されます。





◆アプリのインストール

インストールしたいアプリを選択すると、初回は「通知の送信を F-Droid に許可しますか？」というポップアップが表示されるので「許可」ボタンをタップします。





選択したアプリの情報が表示されるので、「インストール」ボタンをタップするとダウンロードが始まります。





ダウンロードが始まると進捗バーが表示されます。





何らかの理由でダウンロードが中断されると、進捗バーが消え「インストール」ボタンが再び現れます。「インストール」ボタンを押すと中断したところからダウンロードが再開されます。





初回のダウンロード完了時には「セキュリティ上の理由から、お使いのスマートフォンでは現在、この提供元からの不明なアプリをインストールすることはできません」というポップアップが表示されるので、「設定」をタップします。





「不明なアプリのインストール」というポップアップが表示されるので「この提供元のアプリを許可」をオンにします。





「危険」という画面がオーバーレイしますので、「私は起こりうるリスクを認識し～」のチェックをオンにして「OK」ボタンをタップします。誤タップ防止のため「OK」ボタンはチェックを入れてから数秒待たないと有効にならないので注意してください。





「このアプリをインストールしますか？」というポップアップが表示されるので、「インストール」をタップします。





インストールが完了すると「開く」ボタンが表示されるので、アプリを起動する場合は「開く」ボタンをタップします。





「カテゴリ」タグを選択するとアプリがカテゴリ別に分類されるため、目的のアプリを見つけやすくなります。





「付近」タブを選択すると、近くでF-Droidアプリを立ち上げているデバイスからアプリを受け取ることができます。





◆アプリの検索

「新着」タブや「カテゴリ」タグの右下にある虫眼鏡アイコンをタップすると検索画面が開きます。





検索画面上部のテキストボックスにアプリの名前を入力することにより、目的のアプリを素早く見つけることが可能です。





◆F-Droidへのリンクをタップしてインストールする場合

GitHubなどでダウンロード先としてF-Droidへのリンクが記載されている場合、F-Droidアプリをインストールしていればリンクをタップすることで「F-Droidで開く」のポップアップが表示され、「開く」をタップするとアプリが起動します。





目的のアプリの画面を開いた状態で起動するため、あとは「インストール」ボタンをタップするだけでインストールできます。





◆アプリの更新

インストールしたアプリに更新があると、「更新」タブに更新のあるアプリが表示されます。更新を反映するには「すべて更新」ボタンをタップします。





更新のあるアプリが表示されるので、個々に更新を行うことにします。





「このアプリを更新しますか？」とのポップアップが表示されるので「更新」をタップします。





更新が完了すると「開く」ボタンが表示されます。





◆まとめ

F-Droidを利用するとインストールしたアプリが更新されると通知が行われます。これによりアプリが最新であることが保証されます。F-Droidによって配布されるアプリは数多くありますので気になった方はF-Droidをインストールしてどのようなアプリが対応しているのかを確認してみてください。