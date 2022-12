AMラジオ局が夜間に出力を下げる理由とは？

アメリカでは夜間のAMラジオ局の出力が 連邦通信委員会 (FCC)によって制限されています。その理由をキリスト教系ラジオ局の「 Relevant Radio 」が解説しています。 Radio 101: Why AM stations reduce power at night - Relevant Radio https://relevantradio.com/2020/01/radio-101-why-am-stations-reduce-power-at-night/ Relevant Radioの リンジー・ケットナー 氏はラジオのリスナーから、「Relevant Radioを夜間に聞くことができないのはどうしてですか」とたびたび質問を受けるそうです。 その理由として、FCCによるAMラジオ局の夜間放送に関する 法規制 を取り上げています。FCCでは「ほとんどのAMラジオ局は、他のAM局への干渉を避けるために、夜間には出力を下げるか、夜間の運用を停止する必要があります」と規定されています。 またFCCは「AMラジオ信号の比較的長い波長は日中は 電離層 で反射せず、地表を電導することで伝わります。一方で夜間のAMラジオ信号は スカイウェーブ と呼ばれる現象により、信号が電離層で反射することで日中よりもさらに広い範囲に信号が到達してしまいます」と説明し、FCCの法規則が物理法則の結果によるものであることを解説しています。 そのため、多くのAMラジオ局は他のラジオ局との干渉を避けるために、日没時に出力を下げているとのこと。

2022年12月25日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

