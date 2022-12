「後ろ歩き」は驚くほど健康にいいと専門家が語る

通常の歩行とは異なり後ろ向きに進む「後ろ歩き」は、子どもの頃には面白がってやった経験があるとしても、大人になるとめったにやることはありません。ところが、そんな後ろ歩きには驚くほど多くの健康効果があると、イースト・ロンドン大学の臨床運動生理学講師のJack McNamara氏が語っています。 Walking backwards has a surprising number of health benefits https://theconversation.com/walking-backwards-has-a-surprising-number-of-health-benefits-195246 散歩は器具やジムの会員権を必要としない最も手軽な運動の1つですが、歩くことは周囲の環境を把握する視覚・揺れや傾きを察知する 平衡感覚 ・空間のどこに体が位置しているのかを認識する 固有受容感覚 の調整が必要となる複雑なものです。後ろ歩きではこれらのシステム間の調整がさらに複雑となりますが、同時にさまざまな健康上の利点ももたらすとのこと。 後ろ歩きにおいて最もよく研究されている利点の1つが、 安定性とバランス感覚の向上 です。後ろ向きに歩くことは、 健康な成人 や膝の軟骨がすり減って痛みが生じる 変形性膝関節症 の人の両方で、バランス感覚の改善が期待できます。後ろ歩きをする時は歩幅が小さくなり、回数が増えるため、関節への負担を軽減しながら下肢の筋持久力も向上するとMnNamara氏は述べています。 また、後ろ歩きをするルートに傾斜を加えることで関節や筋肉の可動域が変化し、かかとの痛みの原因として一般的な 足底腱膜炎 の痛みを和らげることができるという 研究結果 もあります。他にも、姿勢の変化によって腰椎を支える筋肉をより多く使用することから、後ろ歩きが慢性腰痛のリハビリに有効という 研究結果 や、脳卒中などの患者における歩行速度やバランスの改善に役立つという 研究結果 も報告されています。

2022年12月25日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

