2026年04月27日 11時33分 AI

AI生成を「一発作業」から「制作工程」へ変えるオープンソースのComfyUIが3000万ドル調達



動画や画像などを生成するAIをカスタマイズして制作パイプラインに組み込めるようにするプラットフォームのComfyUIが、3000万ドル(約48億円)の資金調達を行ったと発表しました。今回の調達で、ComfyUIの評価額は5億ドル(約800億円)に到達したと述べられています。



ComfyUI raises $30M to scale open-source AI for creative production

https://blog.comfy.org/p/comfyui-raises-30m-to-scale-open





近年、生成AIの性能は急速に向上しており、誰でも高品質なコンテンツを生成できるようになりました。しかしその一方で、単発のプロンプトでは同じ結果を安定して再現したり、複雑な制作工程を管理したりすることが難しく、より細かい制御や再現性が求められるプロフェッショナルな制作現場での活用は限定的です。



ComfyUIはこの課題に対して「ワークフロー」という概念を中心に据えることで、生成処理を単発の操作としてではなく、複数の工程を組み合わせた一連の流れとして定義し、それを保存・再利用できるようにしました。ワークフローを使うことで、クリエイターは一度構築した制作プロセスを繰り返し利用したり、チーム内で共有したりすることが可能になるというわけ。



ComfyUIのワークフローは、ノードと呼ばれるモジュール単位で構成されています。それぞれのノードは画像生成や変換、編集など特定の処理を担っており、ノード同士を接続することで複雑なパイプラインを構築できる仕組み。ノードベースの構造により、従来のAI活用ツールでは難しかった柔軟で高度な制作フローを実現できるようになると述べられています。





また、ComfyUIはオープンソースで、開発者やクリエイターは独自のノードを追加したり既存の機能を拡張したりすることが可能。すでに数百万人規模のユーザーが利用しており、AIを活用した制作において、より高度な制御性と柔軟性を求めるニーズが広く存在していることを示しています。



今回ComfyUIは3000万ドル(約48億円)の資金を調達したことで「より優れたインフラ、より優れたツール、そして皆さんが築き上げてきたエコシステムへのより充実したサポートが実現する」とのこと。また、「ComfyUIは常にオープンな状態を維持する」ことも強調されました。