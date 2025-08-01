2025年08月01日 10時59分 ソフトウェア

AIっぽさから脱却した実写のような美麗画像をテキストから生成できる画像生成AI「FLUX.1 Krea [dev]」が登場



画像生成AI「Stable Diffusion」のオリジナル開発陣が立ち上げたAI企業「Black Forest Labs」が、写真のようなリアルな画像をテキストから生成できる最先端のオープンウェイトモデル「FLUX.1 Krea [dev]」をリリースしました。



FLUX.1 Krea [dev]: An ‘Opinionated’ Text-to-Image Model

https://bfl.ai/announcements/flux-1-krea-dev





Flux.1 Krea Dev ComfyUI Workflow Tutorial - ComfyUI

https://docs.comfy.org/tutorials/flux/flux1-krea-dev



Black Forest LabsとKreaが共同開発した高度なテキスト画像生成モデルが「FLUX.1 Krea [dev]」です。



Black Forest Labsは、FLUX.1 Krea [dev]について「フォトリアリズムのために構築された最新鋭のオープンウェイトFLUXモデル」と説明しています。FLUX.1 Krea [dev]が生成した画像の事例は以下の動画にまとめられており、Black Forest Labsは「『AIが生成した画像っぽい見た目』を脱却しており、ハイライトの過剰な明るさはなく、自然なディテールを表現できます」と説明しました。



Today we are releasing FLUX.1 Krea [dev] - a new state-of-the-art open-weights FLUX model, built for photorealism.



Developed in collaboration with @krea_ai, this model is focused on images with unique aesthetics. No “AI look”, no blown-out highlights, just natural detail. pic.twitter.com/0YCUyO6BbI — Black Forest Labs (@bfl_ml) July 31, 2025



Black Forest LabsはComfyUIとコラボレーションしてFLUX.1 Krea [dev]を提供しており、ComfyUIは同モデルについて「AI生成画像らしい見た目を排除」「自然なディテールと過剰なハイライトなし」「卓越したリアルさと画像品質」「FLUX.1 [dev]アーキテクチャとの完全互換」といった特徴を持つとアピールしています。



New Model Drops: FLUX.1 Krea [dev] x ComfyUI



Developed by Black Forest Labs x Krea collaboration

🔹 Unique aesthetics, no "AI look"

🔹 Natural details, no blown-out highlights

🔹Exceptional realism and image quality

🔹 Fully compatible with FLUX.1 [dev] architecture



This is… pic.twitter.com/y0qynF4uAs — ComfyUI (@ComfyUI) July 31, 2025



FLUX.1 Krea [dev]はテキストをベースとした画像生成における既知の問題である「過飽和テクスチャ」を含まない、よりリアルで多様な画像を生成することを目指してトレーニングされた画像生成AIです。





FLUX.1 Krea [dev]は、従来のオープンなテキスト画像変換モデルを凌駕する性能を持つだけではなく、実際の人がどちらの画像が良いと感じるかという嗜好(し好)評価(縦軸)において、商用モデルで非公開のFLUX1.1 [pro]のようなクローズドソリューションと同等の性能を発揮しています。さらに、FLUX.1 [dev]エコシステムと構造的に互換性があるため、下流アプリケーション向けにカスタマイズ可能な柔軟なベースモデルとしても機能します。





FLUX.1 Krea [dev]はHugging Faceで公開されていますが、モデルにアクセスするには連絡先情報を共有することに合意する必要があります。



black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev · Hugging Face

https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-Krea-dev



また、Black Forest LabsのパートナーであるFAL、Replicate、Runware、DataCrunch、TogetherAIがAPIエンドポイントを提供しているため、簡単にサイトやサービスと統合可能です。

