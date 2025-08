AppleはAI投資を「大幅に」拡大する計画だとティム・クックCEOが語る、Appleの2025年第3四半期売上高は14兆円超で前年同期比10％増

Appleが2025年第3四半期(4~6月)の決算報告を2025年7月31日(木)に公開しました。それによると、売上高は940億ドル(約14兆円)で、前年から10%増加となりました。また、ティム・クックCEOは投資家への電話会議の中で、今後AppleはAIへの投資を大幅に拡大すると宣言しています。 Apple reports third quarter results - Apple https://www.apple.com/newsroom/2025/07/apple-reports-third-quarter-results/ Apple、第3四半期の業績を発表 - Apple (日本) https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/07/apple-reports-third-quarter-results/ Apple Earnings Call - Apple https://www.apple.com/investor/earnings-call/ Apple plans to 'significantly' grow AI investments, Cook says | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/31/apple-plans-to-significantly-grow-ai-investments-cook-says/ Appleの2025年度第3四半期における売上高は前年同期比で約9.6%増の940億3600万ドル(約14兆1800億円)に達しました。純利益は前年同期比9.2%増加の234億3400万ドル(約3兆5300億円)、粗利益は前年同期比10.1%増の437億1800万ドル(約6兆5900億円)でした。

