画像生成AI「Qwen-Image」登場、OpenAIやFlux超えの高品質画像を生成可能で「複数行の漢字」を自然に描写できる驚異的テキスト描画性能をアピール

AlibabaのAI開発チームであるQwenが画像生成AI「 Qwen-Image 」を2025年8月4日(月)に発表しました。Qwen-Imageは既存の画像生成AIが苦手とする「テキストの正確な描画」を得意としており、「複数行にわたる中国語の文章を含む画像」や「英語と中国語の両方を含む画像」を正確に描画できます。また、一般的な画像生成や画像編集も高品質であることがアピールされています。 Qwen-Image: Crafting with Native Text Rendering | Qwen https://qwenlm.github.io/blog/qwen-image/ Qwen-Imageは画像表現とテキスト表現に別々のウェイトを用いる「マルチモーダル拡散変換器(MMDiT)」と呼ばれる技術を基盤に開発された画像生成AIで、高いテキスト描画性能を備えていることを特徴としています。Qwen-Imageに対して、「『QWEN』とプリントされたTシャツ」や「『Meet Qwen-Image – a powerful image foundation model capable of complex text rendering and precise image editing. 欢迎了解Qwen-Image, 一款强大的图像基础模型,擅长复杂文本渲染与精准图像编辑』と書かれたガラスパネル」を描写するように指示して生成した画像が以下。かなり長い文章でも正確に描画することが可能で、英語と中国の同時描画にも対応しています。

・関連記事

Alibabaが画像生成AI「Qwen VLo」を発表、プログレッシブ生成手法を採用しテレビの走査線みたいに上から順に描画される - GIGAZINE



AIっぽさから脱却した実写のような美麗画像をテキストから生成できる画像生成AI「FLUX.1 Krea [dev]」が登場 - GIGAZINE



高品質かつ高速な画像生成AI「FLUX.1 Kontext」が登場したので使ってみた、テキストと画像の入力に対応しアニメ風も実写風も生成可能 - GIGAZINE



AMDプロセッサ向けに最適化された画像生成AIと動画生成AIを含むAIアート作成ツール「Amuse 3.0」がリリースされる、ローカルで画像&動画を生成可能 - GIGAZINE



VRAM容量の少ない安めのグラボでも画像生成AI「FLUX.1 Kontext [dev]」を動かせる省メモリ高速版をNVIDIAが開発、VRAM使用量を24GBから7GBまで削減し2.1倍高速動作 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion 3.5 Large」の18GBを超えるVRAM使用量を40%も削減して11GBにする新技術をNVIDIAが公開 - GIGAZINE



Googleが画像生成AI「Imagen 4」を発表、最大2Kの画像を生成可能でImagen 3より10倍高速なハイスピード版も登場予定 - GIGAZINE



Adobeの画像生成AI「Firefly Image Model 4」がリリース&動画生成AI「Firefly Video Model」の正式版も登場&Adobe製品でOpenAIなど他社の生成AIも利用可能に - GIGAZINE



2025年08月05日 11時55分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Introducing the image generation AI 'Qwe….