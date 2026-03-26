2026年03月26日 11時36分 ゲーム

ついに任天堂が2026年5月からNintendo Switch 2専用の新作ファーストパーティゲームのパッケージ版とダウンロード版で価格を変えるとアメリカで発表



任天堂が2026年5月からNintendo Switch 2向けの自社製ゲームソフトのパッケージ版とダウンロード版の価格を変えると発表しました。まずはアメリカで実施され、パッケージ版の方が割高になる予定です。



About Nintendo Switch 2 Game Pricing - News - Nintendo Official Site

https://www.nintendo.com/us/whatsnew/about-nintendo-switch-2-game-pricing/





Nintendo is going to charge less for digital Switch 2 games | The Verge

https://www.theverge.com/games/900590/nintendo-switch-2-digital-games-pricing



Nintendo is raising prices of Switch 2 game cartridges starting in May - Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2026/03/nintendo-will-start-charging-more-for-physical-switch-2-games-than-digital-copies/



Nintendo to start charging different prices for first-party digital and physical games

https://www.engadget.com/gaming/nintendo/nintendo-to-start-charging-different-prices-for-first-party-digital-and-physical-games-184249374.html



現地時間の2026年3月25日、任天堂がアメリカ向けのニュースリリースの中で、自社製ゲームソフトの販売価格をパッケージ版とダウンロード版で変えることを発表しました。





パッケージ版とダウンロード版の価格が異なるのは、2026年5月に発売予定の「ヨッシーとフカシギの図鑑」からスタートします。



なお、日本でも「ヨッシーとフカシギの図鑑」の希望小売価格はダウンロード版(税込6980円)とパッケージ版(税込7980円)で異なっていました。





2026年3月26日発売の「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」も、希望小売価格はパッケージ版(税込8578円)とダウンロード版(税込8500円)で微妙に異なりました。





任天堂は今回の変更について、「任天堂のゲームはパッケージ版でもダウンロード版でも同じ体験を提供します。今回の変更は、それぞれのフォーマットの製造・流通にかかるコストの違いを反映したものであり、プレイヤーが任天堂のゲームを購入・プレイする方法において、より多くの選択肢を提供するものです」と説明しました。



サードパーティー製のゲームソフトは小売りパートナーがパッケージ版とダウンロード版の販売価格を独自に設定しているため、これまでにもタイトルによってパッケージ版とダウンロード版で価格が異なるケースがありました。



なお、アメリカではNintendo Switch 2の需要が低迷しており、任天堂はNintendo Switch 2の生産台数を33％削減したという報道もあります。



任天堂はNintendo Switch 2の生産台数を33％削減し600万台から400万台に引き下げるとの報道、アメリカ市場での需要低迷が主な理由 - GIGAZINE





なお、Nintendo Switch 2のパッケージ版には、ゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在しており、これを利用する場合はNintendo Switch 2をインターネット接続してゲーム本編データをダウンロードする必要があり、プレイ時には本体にキーカードを差し込んでおく必要があります。



Nintendo Switch 2のパッケージ版ソフトにはゲームを起動するためのキーのみが保存された「キーカード」が存在することが明らかに、インターネット接続してゲーム本編データをダウンロードする必要あり＆プレイ時はキーカードを差し込む必要あり - GIGAZINE

