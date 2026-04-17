2026年04月17日 12時00分 サイエンス

小麦や米などの炭水化物豊富な食品ばかりを食べると摂取カロリーが同じでも体重と脂肪が増加する可能性



ダイエットのためにはパンや麺類、米といった炭水化物が豊富な食品ばかりを食べるのはよくないとされています。大阪公立大学の研究チームはマウスを使った実験で、小麦や米といった炭水化物が豊富な食品を食べると、総摂取カロリーはほとんど変わらないのに体重や脂肪が増加することが示されました。



Wheat Flour Intake Promotes Weight Gain and Metabolic Changes in Mice - Matsumura - 2026 - Molecular Nutrition & Food Research - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.70394



炭水化物好きは太りやすい ～同じカロリーでも体重・脂肪が増加すると判明～｜大阪公立大学

https://www.omu.ac.jp/info/research_news/entry-22502.html



Scientists Reveal Why Bread Can Cause Weight Gain Without Overeating : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/scientists-reveal-why-bread-can-cause-weight-gain-without-overeating



肥満は糖尿病や心血管疾患などの主要なリスク因子であり、食生活が肥満に及ぼす影響についてさまざまな研究が行われています。しかし、これまでの研究では「脂質」の過剰摂取が注目されがちであり、高脂肪食を用いた実験が多く行われてきた一方、主食として摂取されている小麦や米といった高炭水化物食品と肥満の関係については、あまり研究されていないとのこと。





そこで、大阪公立大学の松村成暢准教授らの研究チームは、小麦や米などの高炭水化物食品が肥満に及ぼす影響についてマウスで実験しました。研究チームはマウスを「通常の飼料のみを食べるグループ」「通常の飼料と小麦粉を練って焼いたものを好きな割合で食べるグループ」「通常の飼料と米粉を練って焼いたものを好きな割合で食べるグループ」などに分け、体重変化やエネルギー消費量、肝臓の脂肪蓄積や遺伝子発現などについて調べました。





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