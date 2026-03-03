2日間のオートミールダイエットでコレステロール値が改善してその効果が1カ月以上続くとの研究結果
オートミールはエンバク(オート麦)を調理しやすく加工したシリアルのことで、食物繊維・ビタミン・ミネラルなどが豊富な上にカロリーも低いため、近年は健康食品として注目されています。新たな実験では、2日間にわたりオートミール中心の食生活を続けるとコレステロール値が改善し、その効果が数週間続くという結果が示されました。
Cholesterol-lowering effects of oats induced by microbially produced phenolic metabolites in metabolic syndrome: a randomized controlled trial | Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-026-68303-9
Two days of oatmeal reduce cholesterol level — University of Bonn
https://www.uni-bonn.de/en/news/017-2026
48-Hour Oatmeal Diet Could Cut Cholesterol Levels For Weeks, Study Shows : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/48-hour-oatmeal-diet-could-cut-cholesterol-levels-for-weeks-study-shows
ドイツ・ボン大学の研究チームは、オートミールが健康にもたらすメリットについて調べるため、メタボリックシンドロームを患っている男女32人を対象にした実験を行いました。
被験者のうち17人は、2日間にわたってほぼオートミールのみで構成される低カロリー食を摂取しました。これらの被験者は、1日あたり合計300gのオートミールを水煮したものに少量の果物や野菜を加えた食事のみを食べ、摂取カロリーは通常時の半分以下でした。なお、塩・砂糖・甘味料などの添加も禁止されていたとのことです。残る15人の被験者は対照群として、同じく2日間にわたって低カロリー食を摂取しましたが、こちらの食事にはオートミールが含まれていませんでした。
研究チームは、食生活を変える前の被験者から血液と便のサンプルを採取し、血圧・体重・身長・ウエストサイズ・体脂肪などを測定。さらに2日間にわたる食事変更の直後と、2週間後・4週間後・6週間後にも同様のサンプル採取と測定を行いました。
