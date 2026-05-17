2026年05月17日 18時33分 取材

「仕事猫」VS「ずんだもん」VS「邪神ちゃん」は部位破壊ありの大混戦【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】



マチ★アソビ vol.30で実施されたバトルイベント「スーパーきぐるみファイト」では、第1試合でずんだもんがパグ太郎に勝利しました。いったい優勝は誰になるのか、第2試合・第3試合・決勝戦の様子を徹底レポートします。



スーパーきぐるみファイト

https://www.machiasobi.com/event/551/



スーパーきぐるみファイトは、きぐるみたちが体に風船を装着し、画鋲のついた武器で風船を割り合うほのぼのバイオレンスイベントです。今回のファイターは「邪神ちゃんインパクト」「ほっぺちゃん」「えだまめ妖精ずんだもん」「パグ太郎」「ふるるん」「仕事猫」の6名。選手入場から第1試合のずんだもんVSパグ太郎までの流れは以下の記事で確認できます。



きぐるみたちが画鋲つき武器でボコボコ戦う「スーパーきぐるみファイト」観戦レポート、仕事猫も参戦でヨシ！【マチ★アソビ vol.30】 - GIGAZINE





第2試合はほっぺちゃんVS仕事猫。ほっぺチャンは目の上の位置に風船を巻き付けるスタイルです。





武器は長めの剣。下半身の機動力は高めですが、腕部分の可動範囲は狭めというピーキーなファイターです。





仕事猫は首に風船を巻くスタイル。武器はテニスラケットです。立派なヘルメットで風船は守れません。





試合の様子を動画で記録しました。仕事猫は「ヨシ！」のポーズで攻撃を仕掛けています。



仕事猫VSほっぺちゃん【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





仕事猫が試合開始直後に風船を2個割って一方的な展開に。





仕事猫の勝利。





どこかに電話して勝利を報告しています。勝たなければならない事情があったのでしょう。





勝利のヨシ！も披露してくれました。観戦者も一緒に叫んで大盛り上がりです。



仕事猫、勝利のヨシ！【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





第3試合はふるるんVS邪神ちゃんインパクト。ふるるんは黒い棒状の武器を構えています。自治体公式キャラクターが武器を構える姿は非常に貴重。





邪神ちゃんインパクトは刃物を所持。武器を持っても違和感がないです。まさに「可愛いのではない、強いのだ」といった感じ。





試合開始。邪神ちゃんインパクトは意外と機動力が高くてスイスイ動きます。



邪神ちゃんインパクトVSふるるん【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





武器を激しく振りまくり、邪神ちゃんが風船を2個連続で割りました。ふるるんも負けておらず、カウンターで風船を1個割っています。





ふるるんは風で飛んでいった風船をチャージして邪神ちゃんインパクトをあと一歩のところまで追い詰めました。しかし、最終的に邪神ちゃんインパクトが勝利。互いの検討をたたえ合います。





予選を勝ち上がったずんだもん、仕事猫、邪神ちゃんインパクトによって決勝戦が行われます。





入場するファイターたち。





ずんだもんは予選では舐めプでしたが、決勝では本気を出すということで、長物の武器を要求。





予選は卓球ラケットでしたが、決勝はふるるんが使っていた黒い棒で戦うことになりました。じっと武器を見つめるずんだもん。もっと強い武器が欲しかったようです。





ちなみに、前回のマチ★アソビでは釘バットを装備して予選敗退していました。





というわけで、決勝戦スタート。





しっかり礼をしてから戦闘開始です。





決勝戦の様子もしっかり動画で記録しました。白熱した三つ巴バトルです。



仕事猫VSずんだもんVS邪神ちゃんインパクト【スーパーきぐるみファイト】【マチ★アソビ vol.30】 - YouTube





試合開始とともに急接近する三者。





猛烈な斬り合いの末、邪神ちゃんインパクトの風船が残り1個となりピンチに。





と、ここでずんだもんの尻尾がポロリ。





尻尾が床に落ちても試合は続行します。仁義なきバトル。





ずんだもんは尻尾が取れても猛攻を続け、邪神ちゃんインパクトの風船をすべて割りました。





衝撃で武器を落とす邪神ちゃんインパクト。





すでに風船はなくなり武器も失いましたが、攻撃を止めません。バーサーカーです。





レフェリーストップを受けた邪神ちゃんインパクトはおとなしく後退。ここから仕事猫がヨシ！のポーズで連続付き攻撃を放ちます。





どこを狙っているんだ仕事猫。





ずんだもんのカウンターで仕事猫の最後の風船が割れ、試合終了。





優勝者はずんだもん。尻尾を失って勝利を手にしたずんだもん。





優勝したにもかかわらず、ぼうぜんと立ちつくしています。





みんなに促されて勝利のポーズをキメるずんだもん。両手に剣を携えた宮本武蔵のポーズです。





右側にいる観客にもポーズを披露。





反対側も。合計3方向に宮本武蔵ポーズを見せつけ、勝利セレモニーは終了となりました。





みんなニッコニコ。





なぜか尻尾をなおさず、手に握る続けるずんだもん。





今後のマチ★アソビでもスーパーきぐるみファイトは続くとのこと。次回開催が待ちきれません。

