「釘バットずんだもん」「二刀流の邪神ちゃんインパクト」「行政に媚びるほっぺちゃん」など大白熱の「スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ」熱戦レポート
徳島で半年に1回程度実施されている「マチ★アソビ」はアニメの原画展示からテントサウナまで多種多様な展示やイベントが行われるのが魅力です。2025年10月18日に開幕した「マチ★アソビ Vol.29」では着ぐるみたちがガチバトルする「スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ」が執り行われました。
スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ
https://www.machiasobi.com/event/377/
【10/18】#マチアソビ にて第2回 #スーパーきぐるみファイト を開催！おなじみ #ずんだもん のほか #よよな（BSフジ）、#キクーン（総務省）が新たに参戦！ pic.twitter.com/hHlAZdNUw4— 【パチスロ化決定！】邪神ちゃんドロップキック (@jashinchan_PJ) October 16, 2025
スーパーきぐるみファイト！inマチアソビの会場である両国橋西公園ステージに到着。雨が降っていますが多くの人が集まっています。
ステージは屋根付き。
ステージ中央のディスプレイには出場選手たちの写真が表示されていました。
10時になってイベント開始。きぐるみたちが1体ずつ入場してきます。まず、リトルボブドッグがテチテチと歩いてきました。横にいるのは、同じサンワードが生み出した「家庭科のドラゴン」のマスクです。
サン宝石のほっぺちゃん。スーパーきぐるみファイト！inマチアソビでは「きぐるみ同士が風船を割り合う」という形式のバトルが展開され、各キャラクターは画びょうのついた武器を装備しています。ほっぺちゃんは画びょうのついたバットを装備。なお、脚は「気合を入れたら生えてきた」とのこと。
BSフジの夜な夜なプロジェクトから生まれたよよな。
血のような赤い何かが付着したナタを装備しています。
ずんだもんがテントからヌッと出てきました。
このずんだもん、明らかにデカいです。
総務省の行政相談のマスコットキャラクターであるキクーンも参戦。
キクーンもナタを装備。首元には「行政相談」と記されています。
そして邪神ちゃんインパクトも登場。
まさかの二刀流。青色の剣を装備しています。ちなみに、今回の大会は「第2回スーパーきぐるみファイト！」という位置付けで、邪神ちゃんインパクトは第1回の優勝者です。
というわけで、登場選手が出そろいました。
くじ引きの結果、第1試合は邪神ちゃんインパクトVSよななに決定。開始前から剣とナタで打ちあっています。
試合の様子は以下の動画で確認できます。ルールは簡単で、「3個の風船を体に取り付け、3分以内に相手の風船をすべて割った方が勝ち」です。ほんわかした試合になると思いきや、迫力あるBGMの中で間合いの読み合いが続く緊迫した試合になりました。
邪神ちゃんインパクトVSよなな【スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ】 - YouTube
規定時間の3分では勝敗が決まらなかったので、1個ずつの風船を割り合うサドンデスマッチに突入。
ほぼ同時に割れて、僅差でよななの勝利となりました。
邪神ちゃんインパクトVSよななサドンデスマッチ【スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ】 - YouTube
第2試合はキクーンVSほっぺちゃん。第1試合が混戦となったので、第2試合からは「風船を背中側につけてはならない」というルールが追加されました。
試合の動画が以下。
キクーンVSほっぺちゃん【スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ】 - YouTube
試合開始直後によななが「全力で行政に媚びを売る」という作戦を実行。すべての風船をコクーンの前に差しだし、コクーンが圧勝しました。
第3試合はずんだもんVSリトルボブドッグ。ずんだもんの武器は画びょうのついたバットです。
バットの感触を確かめるずんだもん。ほかの選手と比べて圧倒的に機動力が高く、釘バットを携えた強者に見えます。
素振りするずんだもん。
釘バットをベロリとなめるずんだもん。気合十分です。
第3試合の様子も動画で記録しました。
ずんだもんVSリトルボブドッグ【スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ】 - YouTube
意外とへっぴり腰なずんだもん。
手足の長さを活かして距離を取り、リトルボブドッグを寄せ付けません。
とにかくリーチが違いすぎる。
これはずんだもんの圧勝かと思われたのですが、リトルボブドッグが一瞬のスキを付いてずんだもんの風船を割ることに成功。実は準備中の段階でずんだもんは暴れすぎて自分の風船を1個割ってしまっており、リトルボブドッグが残り2個の風船を割って勝利しました。
うなだれるずんだもん。
決勝戦はよななVSキクーンVSリトルボブドッグとなりました。
決勝戦はよななが「キクーンとリトルボブドッグがたたき合っているところに背後から近寄って風船を割る」という戦略的ムーブを選択し、勝利しました。
よななVSキクーンVSリトルボブドッグ【スーパーきぐるみファイト！inマチアソビ】 - YouTube
優勝して喜ぶよなな。
喜びのポストも投稿しています。
꒰ ᐢÒ ·̫ Ó ᐢ꒱よよな優勝したよな🎈！！— よよな yoyona (@yoyona_yonayona) October 18, 2025
ばんざいよな～！！！！🐾 #マチアソビ https://t.co/Mjrw96bqzD pic.twitter.com/NAJ4b6TlaF
なお、スーパーきぐるみファイト！はすでに第3回の開催が決定しており、2025年11月15～16日に開催される「北九州ポップカルチャーフェスティバル2025」で熱戦が繰り広げられる予定です。
スーパーきぐるみファイト！第3回は北九州でやります！参加者キャラ募集中！https://t.co/ka3OwJwe67— 【パチスロ化決定！】邪神ちゃんドロップキック (@jashinchan_PJ) October 14, 2025
