2026年04月20日 16時12分 AI

Claude Opus 4.7でトークン消費量がどれだけ増えたか可視化するサイトが登場、同じ入力で4.6の2倍消費する実例も



2026年4月16日に登場した「Claude Opus 4.7」ではトークナイザーにも変更が施されており、前世代モデルと比べてトークン消費量が増えたという報告が相次いでいます。そんなClaude Opus 4.7とClaude Opus 4.6のトークン消費量を比較できるウェブサイトが「Tokenomics」で、同じプロンプトを入力した際の消費トークンの違いを確かめることができます。



Tokenomics - Anthropic Token Cost Calculator

https://tokens.billchambers.me/



Claude Opus 4.7はClaude Opus 4.6と比べてコーディング性能や視覚理解性能が向上したモデルです。APIの使用料金はClaude Opus 4.6から据え置かれていますが、トークナイザーの変更に伴って同じプロンプトでもトークン消費量が増える場合があることがAnthropicによって明言されています。ClaudeなどのAIモデルはユーザーが入力したプロンプトをトークナイザーによってトークン化してから処理しており、AIサービスのAPI使用料金は入力・出力したトークンの数量によって決まる仕組みです。つまり、Claude Opus 4.7はトークン数あたりの料金はClaude Opus 4.6と同じですが、同じプロンプトでもトークン数が増えて使用料金が高くなる可能性があるというわけです。



Claude Opus 4.7が登場、指示追従性や画像認識能力が向上してOpus 4.6から価格据え置き - GIGAZINE





TokenomicsはClaude Opus 4.7でのトークナイザーの変更を受けてAI専門家のBill Chambers氏が公開したウェブアプリで、Claude Opus 4.7とClaude Opus 4.6に同じプロンプトを入力した際の消費トークンの違いを確かめることができます。



Tokenomicsにアクセスしてプロンプトを入力してから「Calculate Request Difference」をクリック。今回はChambers氏が投稿した実例に沿って「WHO ARE YOU」と入力してみました。





AnthropicのトークンカウントAPIを用いて消費トークン数と価格を算出した結果が表示されました。「WHO ARE YOU」と入力した際の消費トークン数はClaude Opus 4.6だと10ですが、Claude Opus 4.7では20で2倍に増えています。これにより、入力時のAPI使用料金も2倍に増えます。





小文字「who are you」と入力した場合の消費トークン数はClaude Opus 4.6だと10のままですが、Claude Opus 4.7では14に減りました。それでもClaude Opus 4.7の方が1.4倍のトークンを消費します。





Tokenomicsには全ユーザーの結果集計ページも用意されています。集計ページによると、Claude Opus 4.7はトークン数が平均38.6％増えていたとのこと。集計ページの下部には直近の入力結果がズラリと表示されており、短い文章でも長い文章でも同様にClaude Opus 4.7の方がトークン消費量が多い現状がハッキリ分かるようになっています。





Claude Opus 4.7のトークン消費量増加を示す情報は他にも存在しています。以下のリンク先では「Claude Opus 4.7のトークン消費量はClaude Opus 4.6と比べて日本語・中国語・韓国語・絵文字では1.005倍～1.07倍、英語およびコードでは1.20～1．47倍に増加した」という検証結果が示されています。



I Measured Claude 4.7's New Tokenizer. Here's What It Costs You.

https://www.claudecodecamp.com/p/i-measured-claude-4-7-s-new-tokenizer-here-s-what-it-costs-you





また、ニュース共有サイトのHacker Newsには「Proプランに加入しているが、ウェブページを作ろうとして4回の入力で使用制限に達してしまった」というコメントや「Max 5xプランに加入しているが、5時間ごとの利用制限に2時間で到達してしまう」といったコメントが投稿されています。



なお、第三者機関のArtificial Analysisによる分析では「Claude Opus 4.7はClaude Opus 4.6と比べて入力コストが増えたものの、推論コストや出力コストは減少しており、全体的なコストはClaude Opus 4.6をわずかに下回る」という結果が出ています。このため、推論を多用するワークロードではClaude Opus 4.7の方が安価になる場合もあります。

