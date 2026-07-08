Claude Fable 5が2026年7月13日16時まで全有料プランで利用可能に





Anthropicが、Claude Fable 5を有料プランでも追加費用なしで利用できるプロモーション期間を日本時間の7月13日16時まで延長すると発表しました。



Claude Fable 5 promotional access | Claude Help Center

https://support.claude.com/en/articles/15424964-claude-fable-5-promotional-access







We're extending access to Claude Fable 5 on all paid plans through July 12. — Claude (@claudeai) July 7, 2026

As before, you can use up to 50% of your weekly usage limit on Claude Fable 5. After that, you can keep using Fable 5 with usage credits, or switch to another model to keep working within your remaining limits.



Read more: https://t.co/aNtorRFPnV — Claude (@claudeai) July 7, 2026

Claude Fable 5は2026年6月にリリースされたAnthropicのAIモデルで、サイバー防御能力の強化を目的として政府組織や一部企業に提供されているClaude Mythos 5にセキュリティ制限を課したものです。当初Claude Fable 5は日本時間の2026年7月8日16時までClaudeのサブスクリプション型有料プランでプロモーション提供され、期限終了後は利用クレジットを使用する従量課金に移行すると告知されていました。しかし、Anthropicはリリースからわずか数日でClaude Fable 5およびClaude Mythos 5の提供停止を発表しました。これはアメリカ政府の国家安全保障当局から「アメリカの国内外を問わず、Anthropicの外国人社員を含むすべての外国人に対するClaude Fable 5およびClaude Mythos 5の提供を停止せよ」という内容の輸出管理命令が出されたためです。その後、Claude Fable 5とClaude Mythos 5のされたのは、提供停止から18日後の26年7月1日でした。本来であれば有料プランを契約しているユーザーはClaude Fable 5をおよそ1カ月間試用できたはずでしたが、提供停止の影響で実際の試用期間は10日ほどに短縮されました。そこで、実際の提供期限だった2026年7月7日にAnthropicは「すべての有料プランユーザーがClaude Fable 5にアクセスできる期限を日本時間の7月13日16時まで延長する」と発表しました。提供期間中、有料プランを契約しているユーザーはClaude Fable 5を週間利用上限の最大50％まで追加費用なしで利用でき、超過した場合は利用クレジットを消費することで使用を継続できます。なお、Claude Fable 5のAPI利用料金は、通常の入力トークンが100万トークンあたり10ドル(約1623円)、出力トークンが100万トークンあたり50ドル(約8114円)です。プロンプトキャッシングを使う場合、5分キャッシュ書き込みは100万トークンあたり12.50ドル(約2029円)、1時間キャッシュ書き込みは100万トークンあたり20ドル(約3246円)、キャッシュヒットおよびリフレッシュは100万トークンあたり1ドル(約162円)となっています。