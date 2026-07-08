2026年07月08日 13時11分 ハードウェア

Metaが「AIグラスを使った盗撮」の対策をアピール、撮影中は白色LEDが点灯しLEDを隠すとカメラ起動不可



MetaはカメラやAI機能を搭載したAIグラスを製品化しており日本でも販売しています。AIグラスについては「相手に気付かれないように写真や動画を撮影できるのでは？」という不安もつきまとっているのですが、新たにMetaが自社製AIグラスに施している盗撮対策についてアピールするニュースリリースを発表しました。



Meta’s AI Glasses: Your Questions Answered

https://about.fb.com/news/2026/07/metas-ai-glasses-your-questions-answered/





MetaのAIグラスは多様なデザインのものがラインナップされていますが、どのモデルも「カメラで撮影中」ということを外部に知らせるためのLEDを搭載しています。以下のAIグラスの場合は赤枠の部分にLEDがついています。





カメラで撮影中はLEDが白く光ります。





第2世代以降のAIグラスには「LEDの光を遮った際にカメラが使用不能になる機能」が導入されています。ユーザーの中にはLEDを改造したり破壊したりする人もいますが、AIグラスには「LEDの改造や破壊を検知した際にカメラを無効化する機能」も備わっているとのこと。また、Metaは不正改造を宣伝する業者の広告削除や出品停止などの取り組みも進めているそうです。



なお、盗撮防止対策としては「大きなシャッター音を鳴らす」というアイデアもありますが、Metaは「AIグラスは装着者に聞こえる音量のシャッター音を鳴らします。シャッター音を遠くまで聞こえるようにするのは現実的ではありません。LEDライトを光らせる仕組みはノートPCのウェブカメラや旧世代のビデオカメラなどの電子機器でなじみ深いものです」と述べ、大きなシャッター音を鳴らすことに否定的な姿勢を示しています。

