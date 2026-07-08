2026年07月08日 12時47分 スマホ

Nothingがスマートフォンの「Phone(4b)」を発表、Snapdragon 6 Gen 4搭載で「Phone(4a)」より安価



スマートフォンメーカーのNothingが新作の「Phone(4b)」を発表しました。同社初の(b)シリーズとなります。スペックや価格は(a)シリーズより抑えられているようです。



Phone (4b) | Nothing | UK

https://nothing.tech/products/phone-4b





You’re hot. So is Phone (4b).



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Phone (4b) pic.twitter.com/bJ9aSMbu7L — Nothing (@nothing) July 7, 2026



Phone(4b)はブラック・ホワイト・ブルーの3色展開。





メインカメラは解像度50MP、絞り値f/1.8。光学式手ブレ補正も搭載。メインカメラの下にあるのは視野角119.5度の超広角カメラです。ビデオは30fpsでの4K録画、30fpsまたは60fpsの1080p録画などに対応。





フロントカメラは解像度16MP、絞り値f/2.4。視野角は81.8度です。ディスプレイは6.77インチ SUPER AMOLEDで、解像度は1080 x 2344。色深度は8ビット、色数は1670万、コントラスト比は1000000:1。ピーク輝度は2000ニトで、アダプティブリフレッシュレートは最大120Hzです。





バッテリーは5200mAh。インド版のみ6000mAhとなっています。充電速度は33Wで、7.5Wのリバースワイヤード充電にも対応。本体はIP64の防塵防水性能を備えています。





プロセッサーは最大クロック周波数2.3GHzのQualcomm Snapdragon 6 Gen 4。2026年3月に登場した「Phone (4a)」および「Phone (4a) Pro」は最大2.7GHzのQualcomm Snapdragon 7s Gen 4を搭載していたので、若干スペックが落ちていることになります。





Wi-Fi 6、4G LTE bands、5G NR bandsに対応。SIMカードのサイズはNano-SIM(4FF)で、デュアルSIMに対応。日本のみe-SIMにも対応します。NFCは対応済みですが、おサイフケータイの対応有無は不明。





同梱物はUSB Type-Cケーブルと貼付済みのスクリーンプロテクター、ケース、SIMトレイ取り出しツール、安全と保証に関する書類。





その他詳しい仕様と、「Phone (4a)」および「Phone (4a) Pro」と比較した表は以下の通り。日本向けの価格が公開されていないため、価格欄には参考までにイギリスにおける記事作成時点での販売価格を記載し、円換算を併記します。日本向けのPhone (4a)はイギリス向けの価格より2万円以上安くなっているため、Phone(4b)も同様に安くなる可能性があります。情報が正式に発表され次第更新します。

