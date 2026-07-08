Nothingがスマートフォンの「Phone(4b)」を発表、Snapdragon 6 Gen 4搭載で「Phone(4a)」より安価
スマートフォンメーカーのNothingが新作の「Phone(4b)」を発表しました。同社初の(b)シリーズとなります。スペックや価格は(a)シリーズより抑えられているようです。
Phone (4b) | Nothing | UK
https://nothing.tech/products/phone-4b
You’re hot. So is Phone (4b).— Nothing (@nothing) July 7, 2026
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Phone (4b) pic.twitter.com/bJ9aSMbu7L
Phone(4b)はブラック・ホワイト・ブルーの3色展開。
メインカメラは解像度50MP、絞り値f/1.8。光学式手ブレ補正も搭載。メインカメラの下にあるのは視野角119.5度の超広角カメラです。ビデオは30fpsでの4K録画、30fpsまたは60fpsの1080p録画などに対応。
フロントカメラは解像度16MP、絞り値f/2.4。視野角は81.8度です。ディスプレイは6.77インチ SUPER AMOLEDで、解像度は1080 x 2344。色深度は8ビット、色数は1670万、コントラスト比は1000000:1。ピーク輝度は2000ニトで、アダプティブリフレッシュレートは最大120Hzです。
バッテリーは5200mAh。インド版のみ6000mAhとなっています。充電速度は33Wで、7.5Wのリバースワイヤード充電にも対応。本体はIP64の防塵防水性能を備えています。
プロセッサーは最大クロック周波数2.3GHzのQualcomm Snapdragon 6 Gen 4。2026年3月に登場した「Phone (4a)」および「Phone (4a) Pro」は最大2.7GHzのQualcomm Snapdragon 7s Gen 4を搭載していたので、若干スペックが落ちていることになります。
Wi-Fi 6、4G LTE bands、5G NR bandsに対応。SIMカードのサイズはNano-SIM(4FF)で、デュアルSIMに対応。日本のみe-SIMにも対応します。NFCは対応済みですが、おサイフケータイの対応有無は不明。
同梱物はUSB Type-Cケーブルと貼付済みのスクリーンプロテクター、ケース、SIMトレイ取り出しツール、安全と保証に関する書類。
その他詳しい仕様と、「Phone (4a)」および「Phone (4a) Pro」と比較した表は以下の通り。日本向けの価格が公開されていないため、価格欄には参考までにイギリスにおける記事作成時点での販売価格を記載し、円換算を併記します。日本向けのPhone (4a)はイギリス向けの価格より2万円以上安くなっているため、Phone(4b)も同様に安くなる可能性があります。情報が正式に発表され次第更新します。
|モデル
|Phone(4b)
|Phone (4a)
|Phone (4a) Pro
|プロセッサー
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
|Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|カメラ
50メガピクセルのメインカメラ
|50メガピクセルのメインカメラ
50メガピクセルのペリスコープカメラ
ウルトラワイドカメラ
32メガピクセルのフロントカメラ
|50メガピクセルのメインカメラ
50メガピクセルのペリスコープカメラ
ウルトラワイドカメラ
32メガピクセルのフロントカメラ
|ディスプレイ
|大きさ：6.77インチ
種類：SUPER AMOLED
解像度：1080×2344
リフレッシュレート：120Hz(可変)
表面素材： Dragontrail Pro
|大きさ：6.78インチ
種類：フレキシブルAMOLED
解像度：1224×2720
リフレッシュレート：120Hz(可変)
表面素材：Corning Gorilla Glass 7i
|大きさ：6.83インチ
種類：フレキシブルAMOLED
解像度：1260×2800
リフレッシュレート：144Hz(可変)
表面素材：Corning Gorilla Glass 7i
|RAMとストレージ
|RAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB(インドのみ)
|RAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB
RAM 12GB ストレージ 256GB
|RAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB
RAM 12GB ストレージ 256GB
|バッテリー容量
|5200mAh
6000mAh(インドのみ)
|5080mAh
|5080mAh
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.4
|OS
|Android 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート
|Android 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート
|Android 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート
|寸法
|高さ164.4mm×幅78.2mm×厚さ8.6mm
|高さ163.9mm×幅77.5mm×厚さ8.5mm
|高さ163.6mm×幅76.6mm×厚さ7.9mm
|重量
|210g
|205g
|210g
|価格
|8GB＋128GB：299ポンド(約6万5000円)
|8GB＋128GB：5万8800円、379ポンド(約8万2000円)
8GB＋256GB：6万4800円、399ポンド(約8万6000円)
12GB+256GB 449ポンド(約9万7000円)
|8GB＋128GB：519ポンド(約11万3000円)
12GB＋256GB：7万9800円、579ポンド(約12万6000円)
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in ハードウェア, スマホ, Posted by log1p_kr
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