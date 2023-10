2023年10月05日 12時47分 ハードウェア

アメリカでPixel 8 Proを購入するとPixel Watch 2が無料で付いてくることが判明、Pixel 8シリーズとライバルの比較も



2023年10月4日から行われたイベントで「Google Pixel 8/8 Pro」が発表されました。「Pixel 8 Pro」は税込15万9900円からと「iPhone 15 Pro」に並ぶ高価格で登場しましたが、アメリカで購入するとなんと「Pixel Watch 2」が無料で付いてきます。



Pixel 8/8 Proは「Tensor G3」チップを搭載したスマートフォンで、写真撮影機能などの性能が前モデルの「Pixel 7」から進化しています。Pixel 8はActua(OLEDのGoogle独自ブランド名)ディスプレイ搭載で、画面の明るさはピーク輝度が1000ニトのPixel 7より42%明るい2000ニトになっています。さらに、Pixel 8 Pro(2400ニト)はSuper Actuaディスプレイ搭載で、Pixel 7 Pro(1500ニト)に比べて60%明るくなりました。両モデルともPixel 7に引き続き指紋認証に加え顔認証が利用可能で、「Pixel 8 Pro」には温度センサーも搭載されています。



アメリカやヨーロッパなどでPixel 8 Proを購入すると、349.99ドル(日本では5万1800円)の「Pixel Watch 2(Wi-Fi)」または199.99ドル(同2万8200円)の「Pixel Buds Pro」が無料で付いてきます。「Pixel Watch 2(LTE)」も399.99ドル(同5万9800円)から49.99ドル(約7400円)に割引きされるという太っ腹ぶり。





Pixel 8の場合も、無料のPixel Buds Proまたは200ドル(約2万9700円)割引きされたPixel Watch 2を選んで入手することができます。





景品表示法の関係か、日本では代わりに「Google Pixel ポーチ」が付いてきます。





2023年10月12日に発売されるPixel 8、2023年9月22日に発売されたiPhone 15、2023年4月20日に発売されたGalaxy S23のスペックを比較した表は以下の通りです。





Pixel 8 iPhone 15 Galaxy S23 価格(256GB) 12万2900円 13万9800円 約13万6000円(キャリアによって異なる) 寸法 高さ150.5mm×幅70.8mm×厚さ8.9mm 高さ147.6mm×幅71.6mm×厚さ7.8mm 高さ146.3mm×幅70.9mm×厚さ7.6mm 重さ 187g 171g 168g ディスプレイサイズ 6.2インチ 6.1インチ 6.1インチ 解像度 1080×2400・428ppi 1179×2556・460ppi 1080×2340・425ppi ディスプレイ OLED

60-120Hz

ピーク輝度2000ニト

Gorilla Glass Victus OLED

60Hz

ピーク輝度2000ニト

Ceramic Shield OLED

48-120Hz

ピーク輝度1750ニト

Gorilla Glass Victus 2 SoC Google Tensor G3 Apple A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy RAM 8GB 6GB 8GB バッテリー 4575mAh 「最大20時間のビデオ再生」 3900mAh 充電 USB PD PPS 27W 「約30分で最大50%充電(20Wアダプタ使用時)」 USB PD PPS 25W ストレージ 128GB/256GB 128GB/256GB/512GB 256GB 背面カメラ メイン:50MP・f/1.68

超広角:12MP・f/2.2、画角125.8度 メイン:48MP・f/1.6

超広角:12MP・f/2.4、画角120度 メイン:50MP・f/1.8

超広角:12MP・f/2.2、画角120度

望遠:10MP・f/2.4、3倍光学ズーム 前面カメラ 10.5MP・f/2.2 12MP・f/1.9 12MP・f/2.2 ビデオ 背面:4K(24/30/60fps)、1080p(24/30/60/120/240fps)

前面:4K(24/30/60fps)、1080p(30/60fps) 背面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120/240fps)

前面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120fps) 背面:8K(24/30/fps)、4K(30/60)、1080p(30/60/240/960fps)

前面:4K(30/60fps)、1080p(30fps) 防水・防塵製 IP68 IP68 IP68 Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Bluetooth v5.3 v5.3 v5.3 NFC 対応 対応 対応 OS Android 14 iOS 17 Android 13、One UI 5.1 色 Hazel、Obsidian、Rose ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク クリーム、ファントム ブラック、ラベンダー



各社の最上位モデル、すなわちPixel 8 ProおよびiPhone 15 Pro Max、Galaxy S23 Ultraのスペックを比較した表は以下の通りです。





Pixel 8 Pro iPhone 15 Pro Max Galaxy S23 Ultra 価格(256GB) 16万9900円 18万9800円 約19万8000円(キャリアによって異なる) 寸法 高さ162.6mm×幅76.5mm×厚さ8.6mm 高さ159.9mm×幅76.7mm×厚さ8.25mm 高さ163.4mm×幅78.1mm×厚さ8.9mm 重さ 213g 221g 234g ディスプレイサイズ 6.7インチ 6.7インチ 6.8インチ 解像度 1349×2992・489ppi 1290×2796・460ppi 1440×3088・500ppi ディスプレイ LTPO OLED

1-120Hz

ピーク輝度2400ニト

Gorilla Glass Victus 2 OLED

1-120Hz

ピーク輝度2000ニト

Ceramic Shield OLED

1-120Hz

ピーク輝度1750ニト

Gorilla Glass Victus 2 SoC Google Tensor G3 Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy RAM 12GB 8GB 12GB バッテリー 5050mAh 「最大29時間のビデオ再生」 5000mAh 充電 USB PD PPS 30W 「約30分で最大50%充電(20Wアダプタ使用時)」 USB PD PPS 45W ストレージ 128GB/256GB/512GB 256GB/512GB/1TB 256GB 背面カメラ メイン:50MP・f/1.68

超広角:48MP・f/1.95、画角125.5度

望遠:48MP・f/2.8、5倍光学ズーム メイン:48MP・f/1.78

超広角:12MP・f/2.2、画角120度

望遠:12MP・f/2.8、5倍光学ズーム メイン:200MP・f/1.7

超広角:12MP・f/2.2、画角120度

望遠:10MP・f/2.4、3倍光学ズーム

望遠:10MP・f/4.9、10倍光学ズーム 前面カメラ 10.5MP・f/2.2 12MP・f/1.9 12MP・f/2.2 ビデオ 背面:4K(24/30/60fps)、1080p(24/30/60/120/240fps)

前面:4K(24/30/60fps)、1080p(30/60fps) 背面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120/240fps)

前面:4K(24/25/30/60fps)、1080p(25/30/60/120fps) 背面:8K(24/30/fps)、4K(30/60)、1080p(30/60/240/960fps)

前面:4K(30/60fps)、1080p(30fps) 防水・防塵製 IP68 IP68 IP68 Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth v5.3 v5.3 v5.3 NFC 対応 対応 対応 OS Android 14 iOS 17 Android 13、One UI 5.1 色 Obsidian、Porcelain、Bay ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム グリーン、クリーム、ファントム ブラック