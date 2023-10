Wear OS 4＆クアッドコアCPU搭載でパフォーマンスが大幅に向上した「Google Pixel Watch 2」が登場

2023年10月4日に開催されたGoogleの新製品発表イベント「Made by Google」で、Google純正スマートウォッチの「 Google Pixel Watch 2 」が発表されました。 Made by Google イベント https://store.google.com/magazine/events Google Pixel Watch 2が発表されました。

2023年10月04日

