Google純正スマホ「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」実機でベンチマークしてみた＆どれぐらい熱くなるのか温度も測定してみた



Google製スマートフォン「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」が2025年8月28日に登場しました。3モデルともGoogle製SoC「Tensor G5」を搭載しているということで、無印モデルとProモデルの性能差が気になるところ。そこで、実際に複数のベンチマークアプリを実行して3モデルの性能差や過去モデルとの性能差を確かめてみました。



Pixel 10シリーズの外観は以下の記事で詳しくチェックしています。全体的にPixel 9シリーズと似た見た目ですが、「Pixel 10が無印モデルながら背面カメラを3個搭載している」「背面に磁石が埋め込まれており、ワイヤレス充電器などのアクセサリをピタッとくっつけられる」といった新たな特徴を備えています。



「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の寸法や外観を詳しくチェックしてみた、磁石でピタッとくっつく「Pixelsnap」対応ワイヤレス充電器もあり - GIGAZINE





「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」のスペックを表にまとめてみました。SoCは3モデルとも「Tensor G5」ですが、RAM容量は無印モデルが12GBでProモデルは16GBという違いがあります。



モデル名 Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL ディスプレイ 大きさ 6.3インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1080×2424ピクセル

リフレッシュレート 60~120Hz

最大輝度2000ニト

ピーク輝度3000ニト 大きさ 6.3インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1280×2856ピクセル

リフレッシュレート 1~120Hz

最大輝度2200ニト

ピーク輝度3300ニト 大きさ 6.8インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1344×2992ピクセル

リフレッシュレート 1~120Hz

最大輝度2200ニト

ピーク輝度3300ニト バッテリー容量 4970mAh 4870mAh 5200mAh RAM容量 12GB 16GB ストレージ容量 128GB / 256GB 256GB / 512GB プロセッサ Google Tensor G5 背面カメラ 48メガピクセルの広角カメラ

13メガピクセルのウルトラワイドカメラ

10.8メガピクセルの望遠カメラ 50メガピクセルの広角カメラ

48メガピクセルのウルトラワイドカメラ

48メガピクセルの望遠カメラ 前面カメラ 10.5メガピクセル 42メガピクセル OS Android 16 寸法 高さ152.8mm×幅72mm×厚さ8.6mm 高さ162.8mm×幅76.6mm×厚さ8.5mm 価格 12万8900円～ 17万4900円～ 19万2900円～



実際の性能差が気になるので、定番ベンチマークアプリ「Geekbench 6」を実行して処理性能を測定してみました。





「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」のCPUテスト(シングルコア)の結果をまとめたグラフが以下。参考用に「Pixel 9 Pro XL」でもテストを実施しました。最高スコアはPixel 10 Pro XLの2312で、その後にPixel 10(2309)とPixel 10 Pro(2312)が続きます。無印モデルとProモデルに大きな差はなく、ほぼ横ばいです。





マルチコアでのテスト結果は以下の通り。スコアはPixel 10が6221、Pixel 10 Proが6404、Pixel 10 Pro XLが6204でした。





「AnTuTu Benchmark」も実行してみます。





総合スコアはPixel 10が134万4281、Pixel 10 Proが124万8293、Pixel 10 Pro XLが135万4473、Pixel 9 XLが123万8528でした。Proモデルだからといって処理性能が高いというわけではなく、Pixel 10シリーズは3モデルとも近いスコアを記録しています。Pixel 9 Pro XLもかなり高いスコアを記録していますが、発売当初のスコアが91万9327だったことを踏まえると、Pixel 10シリーズも今後の最適化などで性能が向上して旧モデルとの差が大きくなる可能性が高いです。





高負荷時の温度も気になるので、室温28度の部屋でAnTuTu Benchmarkを実行している際の温度を赤外線サーモグラフィー「FLIR i3」で測定してみました。Pixel 10のディスプレイ面は上部が39.1度まで上昇しました。





背面はカメラバーの近くが38.0度まで上昇。





Pixel 10 Proのディスプレイ面は39.4度。





背面は、カメラバー付近が37.4度です。





Pixel 10 Pro XLのディスプレイ面は37.4度。





カメラバー周辺は36.8度になりました。どのモデルも「熱い」と感じるほどの温度にはならないので、ゲームなどの高負荷な用途でも快適に使えます。





上記の通り、Pixel 10シリーズは処理性能には大きな違いがありませんでした。このため、Pixel 10シリーズを買う際には「カメラの性能」や「バッテリーの性能」を重視することになります。カメラ性能の詳細なレビュー記事は近日中に公開予定なので、乞うご期待。



