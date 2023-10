Cloudflareが内部ソフトウェアのエラーで障害を発生させた件の分析結果を公表、何が原因だったのか

・関連記事

AmazonやGoogleのDNSサービスに存在する欠陥を研究者が発見、企業の重要な情報が筒抜けに - GIGAZINE



最新鋭のサイバー攻撃「SAD DNS」についてCloudflareが解説、その巧妙な手口とは? - GIGAZINE



面倒な準備なしで簡単にDNSの実験が行える「mess with dns」 - GIGAZINE



CloudflareやAppleなどが協力して新プロトコル「Oblivious DNS over HTTPS(ODoH)」を開発 - GIGAZINE



海賊版サイトにパブリックDNSリゾルバ「1.1.1.1」から接続できなくするよう裁判所がCloudflareに命令 - GIGAZINE

2023年10月05日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.