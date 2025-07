CloudflareのパブリックDNSサービス「1.1.1.1」が62分間ダウン、原因はプレフィックス設定ミス

22時20分、構成変更の内容の書き戻しがスタート。完全復旧を早めるため、手動でトリガーされたアクションは、実行前にテストロケーションで検証が行われています。 22時54分、影響が確認されてから62分後にDNSトラフィックが通常に戻り、アラートは解除されました。 Cloudflareが示した、プロトコルごとのクエリ量はこんな感じ。影響が出始めるとUDP(青)やTCP(黄)のクエリが即座に減少しています。一方で、DoH(DNS over HTTPS)ユーザーのほとんどはドメインを使用しているので、トラフィックはかなり安定していたとのことです。

Cloudflareが提供しているパブリックDNSサービスの「 1.1.1.1 」が、2025年7月14日21時52分(UTC)から22時54分まで、62分間にわたりダウンしました。Cloudflareによれば、将来的に提供予定の DLS(データローカライゼーションスイート) サービス用のプレフィックスに、1.1.1.1と関連付けられているプレフィックスが誤って組み込まれてしまったのが原因だったとのことです。 Cloudflare 1.1.1.1 incident on July 14, 2025 https://blog.cloudflare.com/cloudflare-1-1-1-1-incident-on-july-14-2025/

2025年07月17日 12時50分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

