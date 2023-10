Microsoft Bingの画像生成AI機能では禁止ワードの「9.11」とカービィやスポンジ・ボブなどの人気キャラクターを組み合わせた画像が簡単に作成できてしまい人間の制御できる範疇を超えてしまっているとの指摘

Thank you, Microsoft Bing pic.twitter.com/6XWxpum655

Microsoft Bing AI Generates Images Of Kirby Doing 9/11 https://kotaku.com/microsoft-bing-ai-image-art-kirby-mario-9-11-nintendo-1850899895 Bing イメージクリエーターが2023年3月にリリースされて以来、ユーザーは同機能を使ってさまざまな画像を生成しています。開発元であるMicrosoftは厳格なポリシーを作成して、Bing イメージクリエーターで作成できるコンテンツの種類を制限していますが、カービィやミッキーマウス、スポンジ・ボブといった人気キャラクターを用いて アメリカ同時多発テロ事件(9.11事件) を想起させるような画像を生成することが簡単にできてしまうことが明らかになっています。海外メディアの 404 Media は、「今回の事例は、世界で最も豊富なリソースを持つMicrosoftのような企業でさえ、生成AIがモデレーションや著作権素材の問題に対処するの依然として苦労していることを示しています」と指摘。 海外で特に問題視されているのが、Bing イメージクリエーターが生成した「飛行機のコックピットに乗った人気キャラクターが9.11事件で崩壊したワールドトレードセンターを想起させる2本の高層ビルに向かって飛んでいる」という画像です。

