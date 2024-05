2024年05月02日 12時42分 ネットサービス

Mastodonでリンクが共有される度に猛烈な負荷がリンク先のサーバーに襲いかかるという報告



MastodonにURLを含むテキストを投稿すると、URLに沿ったリンクプレビューが生成されます。オープンソース関連の情報を扱うニュースサイト「It’s FOSS」は、Mastodonのリンクプレビュー生成に起因するリクエストの増加によって1日に数回ダウンタイムが発生しているそうです。



Please Don’t Share Our Links on Mastodon: Here’s Why!

https://news.itsfoss.com/mastodon-link-problem/



On Mastodon DDoS’ing Sites • Michael Nordmeyer

https://michaelnordmeyer.com/on-mastodon-ddosing-sites



It’s FOSSのサーバーでは、1日に複数回タイムアウトが発生しています。このタイムアウトは「MastodonでIt’s FOSSへのリンクが共有されたタイミング」や「It’s FOSSへのリンクを含む投稿がブーストされたタイミング」で発生しているとのこと。





It’s FOSSはCDNサービスとしてCloudflareを使っていますが、それでもMastodonで投稿が共有されるたびに問題が発生するとのこと。It’s FOSSのサーバーに影響を与えるSNSはMastodonのみで、他のSNSからのリクエストは大きな問題になっていないそうです。



Mastodonではリンクプレビューのデータがインスタンスごとに個別管理されています。このため、1つのインスタンスにURLが投稿されると、当該インスタンスだけでなく連携しているインスタンスからもリンクプレビュー生成のためのリクエストが送信されます。これにより、Mastodonでリンクが共有されるたびに大量のリクエストが発生していると考えられています。



リンクプレビューに関する問題はMastodon開発チームも認識しており、記事作成時点ではリンクプレビューに関する問題の解決が「バージョン4.4.0」のマイルストーンとして設定されています。しかし、記事作成時点のMastodonのリリースバージョンは「4.2.8」であるため、次の次のメジャーバージョンアップまで問題が解決されない可能性があります。このため、It’s FOSSはMastodonに対して問題の優先度を上げるように求めています。