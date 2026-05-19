2026年5月19日のヘッドラインニュース

知ってるか？

スマホの充電ないので助けて下さい。

って言われて、

自分の持ってるモバイルバッテリーや、充電器使わせて、

「貴方のを使って壊れた。どうしてくれる」という詐欺があるから、そういう人の手助けをしちゃダメだぞ。