2026年5月19日のヘッドラインニュース
モスバーガーで主要原材料に動物性食材を使わず、野菜と穀物を主原料に使ったハンバーガー「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」が2026年5月20日(水)に登場します。
主要原材料に動物性食材不使用の新たなプラントベースバーガーが登場！「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」～ソイパティを6年ぶりにリニューアルし、よりお肉に近い味・食感・香ばしさを追求～
(PDFファイル)https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_260519_1.pdf
米粉入りバンズのアボカドバジルバーガーは主要原材料に動物性食材を使わないというコンセプトはそのままに、小麦粉に米粉を配合した新開発のバンズと濃厚でクリーミーなアボカドを使用しているとのこと。食に制限のある人だけでなく、健康志向の方をはじめとする幅広く受け入れられることを目指しているそうです。また、これに併せて「ソイパティ」も6年ぶりにリニューアルします。
「米粉入りバンズのアボカドバジルバーガー」は税込620円で、2026年5月20日から定番メニューに追加されていきます。
ちなみに過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
全長270mの現存する世界最大の戦艦がまるごと記念館になった「戦艦ミズーリ記念館」は半端ない迫力で20世紀の歴史を物語る - GIGAZINE
なぜ数を「0」で割ってはいけないのか？ - GIGAZINE
ゴジラ＆エヴァ＆ウルトラマン＆仮面ライダーが変形合体する「シン・ユニバースロボ」PV公開、庵野秀明の「ケレン味たっぷりでお願いします」の声に応じたリッチな映像に - GIGAZINE
「Apple Vision ProはMeta Quest 3よりも光学系の性能が低い」という主張は本当なのか？ - GIGAZINE
人間に寄生し宿主を「性的に魅力的」な状態へと変化させる寄生虫「トキソプラズマ」 - GIGAZINE
視聴率トップを競うアニメの戦いはどう作られたか映画『ハケンアニメ！』作中アニメ制作の谷東監督・大塚隆史監督・松下慶子プロデューサーにインタビュー - GIGAZINE
ふなっしーやご当地キャラたちがプロレスバトル、「船橋市場だヨ！全員集合」ふなっしー編 - GIGAZINE
名機「DC-3」が日本に飛来、「ブライトリングDC-3ワールドツアー」の体験飛行に参加してきました - GIGAZINE
京阪初の有料座席指定車両「プレミアムカー」お披露目、3列シートでコンセント＆Wi-Fi装備 - GIGAZINE
2泊で80万円もするディズニーのスター・ウォーズホテルが開業1年で閉鎖へ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
一方自分たちのことを本気で大日本帝国陸軍だと思っている実際の部隊の幹部— はうざー (@yahou5) 2026年5月19日
“迫力”が違う https://t.co/42pKTP5N2E pic.twitter.com/UtkmdgjBHh
諦めるなよ— ムキデザ│グラフィックデザイナー (@MUKIDEZA2) 2026年5月19日
日本は毎年やってるぞ 人間将棋 https://t.co/KUEmZK5BOH pic.twitter.com/Kuw9XBsc21
ちゃんと資料を見てみました#まるかにさん pic.twitter.com/hoOOSmnXdb— かにはさみ@まるかにさん (@crab_hasami) 2026年5月18日
困りますううぅぅお客様あああああ🥺 pic.twitter.com/WQplSbKMk9— かずきんぐ (@kazuking_wh) 2026年5月18日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
発見からわずか8日の小惑星、地球に接近 - CNN.co.jp
〔2026年5月19日リリース〕植物の生命活動を支える起動装置を発見 ―細胞膜プロトンポンプを直接活性化する基本メカニズムを解明、気孔が開く仕組みも明らかに― | 2026年度 プレスリリース一覧 | プレスリリース | 広報・社会連携 | 大学案内 | 国立大学法人 東京農工大学
420 GHz超で初の100 Gbps級無線通信を実証 | 研究・採択情報 | 岐阜大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
不倫想起の「2人の夫」広告、中国当局は冗談で済まさず 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
カナメ・キャピタル、フクダ電子会長による経費不正利用について、第三者委員会による再調査を要求
フクダ電子の福田会長、1億5449万円を不適切利用 経費計上など巡り - 日本経済新聞
今朝の常磐道— asgw (@asgwwww) 2026年5月18日
ただの逆走じゃないな#常磐道#逆走#渋滞 pic.twitter.com/a9nABXqeNE
高市首相「他候補中傷の発信、一切ない」 文春報道を改めて否定 - 日本経済新聞
沖縄・玉城デニー知事、辺野古転覆事故巡る誤情報に「名誉棄損などの厳しい判断」示唆 - 産経ニュース
北海道新幹線延伸工事で談合疑い 9社と発注の独法に公取委立ち入り：朝日新聞
「パンチ」のサル山侵入容疑で逮捕のアメリカ人２人「罰ゲームでやった」「逮捕に納得していない」 : 読売新聞
高市首相 中傷動画に関与発言の男性と「会ったことない」 | NHKニュース | IT・ネット、選挙
文科省、部活動の移動で「事業者と適切な契約を」 バス事故受け | 毎日新聞
「サッカーの賭けに負けてやることに」パンチくんのサル山に侵入し業務を妨害か 自称アメリカ国籍の男2人逮捕 千葉・市川市動植物園 | TBS NEWS DIG (1ページ)
船長「生徒にハンドル持たせた」 辺野古沖転覆、事故前の乗船中に [沖縄県]：朝日新聞
ナフサ不足で指定ゴミ袋が品薄 素材・デザイン変更…各地で対策急ぐ - 日本経済新聞
ICOCAなのに整理券…7月から一転不要へ 目まぐるしく変わる広島のバス乗降法 - 産経ニュース
緊急事態の聴取、自民認めずと主張 立民、衆院法制局のイメージ案で：時事ドットコム
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
石油が高騰してもロシアの財政は黒字にはならない : ユーラシアリサーチ 服部倫卓ブログ
マチアソビお疲れ様でした。— キラボシザッカテン 綺羅星雑貨店-徳島県藍住町 (@kiraboshizakka) 2026年5月19日
今から大切なことを言いますね。…
サーバルの雄「フク」についてのお知らせ - 神戸どうぶつ王国
信号待ちでバイザーおろしたわ…— グリ (@guritogura23) 2026年5月18日
マジでこういうバカフォグ撲滅してほしい pic.twitter.com/LywBjLNZdk
知ってるか？— 一徳 高橋🍥赤福大好きジイさん (@taka_ittoku) 2026年5月19日
スマホの充電ないので助けて下さい。
って言われて、
自分の持ってるモバイルバッテリーや、充電器使わせて、
「貴方のを使って壊れた。どうしてくれる」という詐欺があるから、そういう人の手助けをしちゃダメだぞ。
子どもを千代田区の私立中に通わせた最初の夏休みの発表の授業で、ハワイ滞在1ヶ月以上、マレーシアのジャングル体験、米国やヨーロッパで1週間など、太刀打ちできない経済格差を痛感した話 - Togetter
インド赴任して3日…高給メイドが料理に水道水を使っている事が判明「ペットボトルも詰め替え品が売られてる国だからなぁ」 - Togetter
ナイジェリア人「地元ではこのゲゲムという果物を水に浸して飲み、酔っぱらいのようになる行為があります」正体が想像以上に有害 - Togetter
看護師をしていると『院長の知り合い』というワードを口にする患者に遭遇するのだが、事前に許可を得て院長に電話することにしてみた - Togetter
「読んでみな、飛ぶぞ」みたいに衝撃的に面白かった本があれば教えて！「徹夜で読んだ」「これから読むどんな本も超えられない」などオススメの本と理由が集まる - Togetter
マジで鳥取の水は飲まないほうがいい。— トマシバ (@tomashibadaisen) 2026年5月18日
たぶん最初は気づかない。「なんか飲みやすいな」くらいだ。旅館のコップに入った水、道の駅の給水、お店で出てくるお冷。特別な説明もないし、誰もドヤ顔で「うちの水すごいんですよ」なんて言ってこない。なのに、じわじわ違和感がくる。… pic.twitter.com/yS6ny9Kxdh
JR東日本と西武鉄道はこのたび、JR武蔵野線～西武池袋線間の連絡線を活用した直通運転、およびJR東日本新秋津駅から西武鉄道秋津駅までの乗換通路の整備により、「快適でシームレスな移動」と「沿線価値向上」を実現することについて、両社で合意いたしました。https://t.co/uMhErojxNN— 西武鉄道【公式】 (@seibu_info) 2026年5月19日
イタリア旅のため空港へ向かう途中でオンラインチェックインしたが、搭乗券に座席番号の表示なし… おそるおそる搭乗口で聞いてみると「ダウングレードしたから、あなたの席はないの」 - Togetter
高校で入学式のときに「いじめは許しません。加害者は退学させます」と校長が言っていたので、それを信じてクラスのいじめを告発したら、担任から信じられない返答をされた話 - Togetter
闇バイト強盗、マンションより戸建ての方が危ないのでは？→そう考える理由が納得しそう「擬態すれば、それができてしまうのか」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ニコニコ - プレミアム会員数の推移 2007-2026【KADOKAWA2025年3月期通期決算】 - ニコニコ動画
ボイロ投稿者の寿命、「車載」が一番恵まれてる説 - ニコニコ動画
1000再生の壁、高くなってない？【VOICEROID解説】 - ニコニコ動画
最近のセキュリティ関係者の状況 pic.twitter.com/QRR8iVqlFt— nekono_nanomotoni (@nekono_naha) 2026年5月19日
重要なお知らせ（通信障害等） : 【最終報：ドコモ設備の正常な運用を確認しました】携帯電話サービスがご利用しづらい可能性について（5月19日 午後1時15分時点） | お知らせ | NTTドコモ
【ヒアリングアシストイヤホンearU】コンセプトムービー│CASIO - YouTube
自然な聞こえを実現するオープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホン | CASIO
ヒアリングアシストイヤホン earU | CASIO
重要なお知らせ（通信障害等） : 【状況確認中】携帯電話サービスがご利用しづらい可能性について | お知らせ | NTTドコモ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
風速30m/sでミニ四駆は吹っ飛ぶ。超ルール無用タイムアタック大会に挑む - ニコニコ動画
絶対に倒せない勇者「もょもと」を撃破する【勇者のくせになまいきだ。】 - ニコニコ動画
#関西コミティア76 に提出された見本誌が読み放題！— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年5月18日
【76見本誌読書会】
とき：2026年6月20日（土）11:00 ～ 17:00
ところ：マイドームおおさか 第３・第4会議室
参加費：500円
たくさん感想を書いてカタログに掲載、作家さんを応援しましょう！#関西コミティア
物理が荒ぶるカオスなアクションゲーNTEゆっくり実況はじめました。２ - ニコニコ動画
昨日ライブ終わってふと思ったんだけど今のライブってジャンプ禁止だしペンラは胸の位置で振れって言われるし立って観る必要なくない…？みんな座ったらステージ見えやすくて良くない？なんで立ってるんだっけになっちゃった— † ちゃんぼぶ † (@bbp_ul49) 2026年5月18日
ボイロ(広義)ランキング2025【100万件動画集計】一番人気のキャラは誰だ！ - ニコニコ動画
映画『君と花火と約束と』本予告【7月17日(金)公開】 - YouTube
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』劇場公開決定 - YouTube
「トイ・ストーリー５」最新予告｜7月3日（金）劇場公開！ - YouTube
『ストリートファイター6』新モード「アバターランダムマッチ」「アバターアーケード」紹介映像 - YouTube
あなたの写真がゲームになる『Pictonico!』 - YouTube
『冒険家エリオットの千年物語』ファイナルトレーラー - YouTube
「ダンガンロンパ・クリエイティブコンテスト」告知トレーラー - YouTube
【原神】キャラクタートレーラー ニコ（CV：豊口めぐみ）「伝説的冒険物語」 - YouTube
『鳴潮』キャラクターPV丨ダーニャ丨人間偽装マニュアル - YouTube
アークナイツ「約束されざる地」イベントPV - YouTube
同じ作者の複数の作品が繋がってるやつが好きなんです、世界観が同じとか小ネタとして出てくるとかそういう作品を見るとテンションが上がる - Togetter
とても太っていた人 (1/2) pic.twitter.com/jPz1rR0YuM— (((はげしい)))キーウィ@オカリナ講師のジャスティン (@Justin_ocarina) 2026年5月18日
意味深な投稿や画像が流れてくると「なんだろう？」って気になる気持ちはわかる…わかるが「意味深なことを呟くな！ちゃんと説明しろ！」みたいに怒ってる人を見ると「世間はお前らの母親ではない」って言ってた利根川先生の言葉が脳裏をよぎっていく pic.twitter.com/CZ4Ylfx839— 無音鈴鹿(よばらず すずか) (@unknownenginee1) 2026年5月19日
何でも言う事聞いてくれるカグヤチャン— とっぴー@かぐや推し (@Kaguya_oshi) 2026年5月18日
描いてみた #超かぐや姫 pic.twitter.com/dJtt3PcI1d
「流石に気分悪いな、キレそう」ソシャゲ「Echocalypse」個人クリエイターが作った武器のデザインをほぼ丸パクリで使用か→製作者が苦言 - Togetter
はあ、、有名ゲームを参考にするとかならまだ分かるけど、— 泡の海 (@awanoumi2) 2026年5月18日
個人作の作品を無断で使うなよと、、
流石に気分悪いな、、
キレれそう、、
(*´Д｀)
てか、この場合どう対処が正解なんだろ、、？ https://t.co/Sc6sRQsNbd pic.twitter.com/6IorvTIurB
柄— 泡の海 (@awanoumi2) 2026年5月18日
←疑惑の刀
ウチのオリジナル刀→
デカールがね、もうねｗ
AIにでも食わせたのかいなｗ pic.twitter.com/rpE7T1N9HB
ヤンキーって何だっけ…？とゲシュタルト崩壊が起きるレベルの変人大博覧会な話題の漫画『BOY』、実は90年代の流行や文化が色濃く反映されていて勉強になる【Kindleセール中】 - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【ＷＷＥ】イヨ・スカイと元ＥＶＩＬのＮＡＲＡＫＵ結婚発表が大反響！「本当にありがとうございます」 | 東スポWEB
【ＷＷＥ】元新日本EVILのNARAKU 世界最大団体移籍の真意明かす「カネと地位と名誉だな」 | 東スポWEB
劇場が千鳥配置&全列段差しっかりあるならともかく、床にしゃがんだり倒れたりすると最前以外はほぼ何も見えなくなるんですよね……クライマックスで声しか聞こえないとかよくある。人いれた状態で見え方確認してます？と問い詰めたくなるような舞台もしばしば。 https://t.co/GK74XsvANY— あいあい (@2222_nuit_lf) 2026年5月18日
◆新商品（衣・食・住）
『三ツ矢サイダークラシック』5月19日から期間限定発売
『アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル』5月19日発売天然水に塩とビタミンCを配合したグレープフルーツ風味の熱中症対策飲料
(PDFファイル)エリックサウス監修メニューをおうちでも！デニーズオリジナル食品ブランド「Denny’s Table」カレーフェア開催
ペヤング 煮干しカレーやきそば｜まるか食品株式会社
「明星 評判屋 梅かつお塩焼そば」(5月25日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「明星 らぁ麺や嶋 トリュフ香る白醤油らぁ麺」(5月25日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」 (5月25日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「日清焼そばU.F.O. スパイスキーマカレー焼そば」(5月25日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
絶品シュークリーム大集（シュー）合！｜キャンペーン｜ファミリーマート
・1つ前のヘッドライン
2026年5月18日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Headline news for May 19, 2026….