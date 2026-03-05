2026年03月05日 18時12分 ヘッドライン

2026年3月5日のヘッドラインニュース



コナミのRPGシリーズ「幻想水滸伝」のアニメが2026年10月に放送決定し、第1弾PVが公開されました。追加キャストも複数発表されています。



アニメ「幻想水滸伝」公式サイト

https://suikoden-anime.com/



アニメ「幻想水滸伝」第1弾PV 2026年10月より放送開始！ - YouTube





追加キャストとしてルカ・ブライト、ジル・ブライト、ラウド、ピリカ、ルック、シュウ、アップル、ムクムクのキャストが発表されました。アニメ公式サイトのStaff＆Castでは、各キャストのコメントも見ることができます。また、公式Xではキャスト解禁プレゼントキャンペーンも実施中です。





アニメ「幻想水滸伝」は2026年10月より放送開始です。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





ランダムな文字列っぽい「ji32k7au4a83」というパスワードが大量のユーザーに使われていた理由とは？ - GIGAZINE



iPhone Xのコピー品を有名スマホメーカーがこぞって作り出すことを海外メディアが痛烈に批判 - GIGAZINE



人間の給与計算部門をまるごとクビにして入れ替えたIBMのシステムが820億円の損失を生み出す - GIGAZINE



筋トレの効果は最短どれくらいで表れるのか？ - GIGAZINE



「Nintendo Switchがどれほど好調なスタートを切ったのか」を他のゲーム機との比較で示すグラフが公開される - GIGAZINE



「HTML」を性病だと思っている人が10人に1人いるという事実が判明 - GIGAZINE



感情の黄金比「3対1の法則」に数学的根拠がないと見抜いたのは中年の素人だった - GIGAZINE



YouTubeが「Googleが承認していないギャンブルサイトの名前を言ってはいけない」と発表 - GIGAZINE



Google共同創業者のサーゲイ・ブリンがGeminiや汎用人工知能について語る - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



ずんだもんの復讐 pic.twitter.com/KLKqi9IelT — 三三Sakito (@sakito333_) 2026年3月5日

オンラインカジノで逮捕される人のニュースを見るたび、脱衣麻雀で東1局から天和を食らって「機械相手のギャンブルは勝てない」と判らされた経験しといて良かったな、と思う — ろじぱら ワタナベ (@logipara_wata) 2026年3月4日

セックス・アンド・ザ・シティ、ガキの頃WOWOWでタイトル見て（乳首を拝見）と意気込み夜を更かしてコッソリ見たらケバい白人女性がくっちゃべってるだけで詐欺に遭ったような気分になったよね — 非耶部 (@subete_0hana4) 2026年3月4日

わたっちゅとメール pic.twitter.com/DqO1NNVA80 — わたっちゅ (@watacchu) 2026年3月4日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

趣味のバードウォッチングが人間の脳を高度に発達させるという研究→植物採集の趣味人たち「時速70kmの車で走ってても道路脇の植物が見えてる」 - Togetter



太古の交雑、組み合わせは「ネアンデルタール人の男性」と「現生人類の女性」か 米研究(1/2) - CNN.co.jp



カイロス３号機打ち上げ失敗、１分後に上空で旋回…スペースワン「ミッション困難と判断し飛行中断措置」 : 読売新聞



小型ロケット「カイロス3号機」打ち上げ失敗 飛行中断するシステムに問題か 和歌山 | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、和歌山県



ミケランジェロの未発表作品が眠る「秘密の部屋」 研究者が存在主張 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

米大統領、「体制転換」を軌道修正 対イラン軍事作戦の出口見えず：時事ドットコム



日経平均終値2033円安 三菱重工も急落、強まるリスク回避 - 日本経済新聞



第2四半期の原油価格予想引き上げ、ゴールドマン「上振れリスク」 | ロイター



自販機で稼ぐダイドー、過去最大赤字で２万台撤去へ…コカ・コーラや伊藤園も苦戦 : 読売新聞



国立博物館や美術館に収入目標、未達成なら閉館含め再編検討…３０年度までに文化庁 : 読売新聞



【分析】二転三転するイラン攻撃の「根拠」、ただ事態を悪化させるトランプ氏(1/2) - CNN.co.jp



攻撃以降1万1000便以上が欠航…航空貨物の輸送能力18％↓ イラン“閉鎖”長期化か【報道ステーション】(2026年3月3日) - YouTube





昨年12月末から今年1月下旬のたった1ヵ月で、イラン政府が最小約3千人・最大約3万人強の大虐殺を行っていたとは、知らなかった - 斗比主閲子の姑日記



トランプ関税返還訴訟が国際貿易裁判所に殺到、2000件超 | ロイター



イラン攻撃は「国際法に矛盾」 カナダ首相、米・イスラエルを批判 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



スペイン首相、トランプ氏に反論 テレビ演説で「戦争反対」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】文科相、過去に旧統一教会会合で会費支出|47NEWS（よんななニュース）



岡田克也氏ポスターに「中国」張り紙 公選法違反容疑で男性書類送検 | 毎日新聞



BeMe：世界から遅れる日本の性教育 学習指導要領の「歯止め規定」維持へ | 毎日新聞



米国、イラン制空権の掌握近づく 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



バズった「ママ、戦争止めてくるわ」 平和願う若者が忌避した皮肉 | 毎日新聞



ホワイトハウス「スペインが米軍との協力に同意」、スペインは否定 | ロイター



【速報】スペインが米軍との協力に合意と米報道官|47NEWS（よんななニュース）



日本の「ぶつかり族」注意 中国大使館が呼びかけ|47NEWS（よんななニュース）



旧統一教会、韓国へ毎年150億円送金 献金3分の1 銃撃事件前 | 毎日新聞



イラン新体制、トランプ大統領「考えていた人物のほとんどは死んでしまった」…「最悪のシナリオ」に言及 : 読売新聞



アングル：ドバイの「安全神話」揺らぐ、イラン報復攻撃で国際資本流出の懸念 | ロイター



「サナエトークン」名称変え、保有者に補償へ 業者側は首相側と「連携方針報告してきた」 - 産経ニュース



都営バスが“カスハラ”で運行休止の「英断」に賞賛の声 東京都交通局は「精神的に不安定な状況では安全運行に支障が出る」 | 週刊女性PRIME



「日本のヤクザのリーダー」、イランに兵器級プルトニウム売却目指したか…ミャンマー反政府組織保有の核物質 : 読売新聞



身ばれ恐れて「覆面」で発言 非正規公務員が不安定な働き方訴え：朝日新聞



「私たちは日本人だ」沖縄〝先住民族〟論に反発 元沖縄県議ら3人国連人権理事会で主張へ - 産経ニュース



政府、伊藤穣一氏への聞き取り中止 エプスタイン氏との関係「退任の意向が示されたため」 - 産経ニュース



NHKテヘラン支局長の無事確認と木原官房長官 収容先が爆撃、イランに早期解放求める - 産経ニュース



イラン軍艦、米潜水艦の魚雷受け沈没 80人超死亡 戦域一気に拡大 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



トランプ氏、イラン国民に「まだ」抗議行動を起こさないよう呼びかけ - CNN.co.jp



サナエトークン協力の高市首相支援者、「仮想通貨とは思わなかった」 | 毎日新聞



旧統一教会、発祥地・韓国でも危機 大統領が解散に言及 | 毎日新聞



衆院予算委の省庁別審査 異例の財務相「欠席」 なぜ認められたのか | 毎日新聞



「教団潰される」旧統一教会が接触した人物 戦略打ち砕いた高裁判断 | 毎日新聞



公用車内で大阪市職員が差別発言、ドラレコ530台の記録チェックへ [大阪府]：朝日新聞



玉木氏「首相は仲間じゃないかも」 年収の壁、国会答弁に反発：時事ドットコム



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

調剤薬局で患者が何人もいる前で、若い女性が「次の生理の予定はー」「カンジダはお薬をー」と薬剤師に説明され顔を真っ赤にしていた「診察室は個室なのに薬局はオープンすぎる」 - Togetter





ホテルの館内着の浴衣って下に着るのが下着だけの場合がほとんどだと思うんですが、ちょっとセクシーすぎるというか、防御力が低すぎるというか、そもそも浴衣自体かなり心許なくないですか 皆さんあれに命を預けてるんですか — たまやかり (@NEOtama0000) 2026年3月4日



【重要】ムービル 閉館のお知らせ｜１０９シネマズ | 109CINEMAS





4月から自転車の歩道走行が禁止になって罰金6000円になるけど、実際車道を自転車が走るほうが危なくない？ — イッヌ (@slumgai) 2026年3月4日

散々擦られてるだろうけど四国銀行が真の𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄なんだよな pic.twitter.com/oVNNbjN4L4 — 遠藤®︎ (@Endo_xxx) 2026年3月4日



この日本海側全体で投票率が下がったことだけでも、今回の奇襲解散がまともでないと言える。確実に投票に行きたくても行けなかった人がいる。高市首相に反省する様子はないという話 - posfie



「許せん！！」大人向けの絵を公共の場や硬貨に落書きする迷惑犯によって静岡の民が激怒、2024年にも確認されていた長期的な犯行 - Togetter



「うなぎは結構食べるけど」日本ではかつて淡水魚を食べていたのに、現代では見向きもしないのはなぜ？様々な原因が集まるが、川魚を食べる文化は残っているという意見も - Togetter



「引っかかる自信しかない」「『はい合ってます』と即答しちゃあかんやつ...」ニセ警察官からの詐欺電話、最新の手口が怖すぎる - Togetter



シャウエッセン公式サイトのレシピ、徹底して『シャウエッセンを切らない』というところにこだわっている「最初の一口は肉汁に満ち満ちたシャウエッセンを齧らせることに執念を注いでいる」 - Togetter



ホテルや旅館の浴衣って下に着るのが下着だけの場合がほとんどだと思うんですが、ちょっとセクシーすぎるというか防御力が低すぎて心許なくないですか？ - Togetter



「『銀だこはたこ焼きではなく銀だこという料理』には関西至上主義が根底にある」という主張…「焼き餃子と揚げ餃子」「ムニエルと焼き魚」など違いの適切な例えが集合 - Togetter



万引きした事のある人は知らないかもしれないけど、万引きしないまま大人になってる人は普通にいるし多分こっちの方が多い - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

なぜMetaは詐欺広告を野放しにし、そこから莫大な金を稼ぎ続けられたのか » p2ptk[.]org



Claude Code に向いているプログラミング言語



「フィッシング詐欺メール」急増 去年1年間の報告 200万件超に | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、生成AI・人工知能



コンピュータ科学の神様が「AIに負けた」日 — Donald Knuth『Claude's Cycles』を読み解く #LLM - Qiita



NotebookLMに神アプデ！インフォグラフィックス カスタム作成機能がロールアウト #NanoBanana - Qiita



AIも広告もない。Windows 11 LTSCという"逃げ場"の現実｜情報の灯台



CLAUDE.mdに本当は何を書くべきなのか



ユーザーガイドのスクリーンショット作成・更新をClaude Code + Playwright MCPで自動化した話 | DevelopersIO



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【マリカ？】実在軽自動車違法レースゲーム「KAT'S RUN 全日本Kカー選手権」で優勝するぜ！【レトロゲー探訪記】 - ニコニコ動画





【小学館マンガワン問題】被害女性が全告白「私は“性加害漫画家”と小学館を許せない」《漫画家を直撃すると…》 | 週刊文春



「週刊文春」の報道に関して | 小学館



大阪府・奈良県内に点在する古明地こいしのグラフィティ - 旅行記殴り書き



「美人でモテる女だって悩みはあるんだぜ」みたいなシーンを入れてくるのは女性作者ならでは？『スキップとローファー』『正反対な君と僕』など思い当たる漫画 - Togetter



『葬送のフリーレン』第2期【神技のレヴォルテ編】PV - YouTube





【豪華版紹介映像】「ヴァージン・パンク Clockwork Girl」Blu-ray 3月25日発売 - YouTube





TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ４th Season 2年生編１学期」番宣CM | 2026年4月放送 - YouTube





アニメーション映画『秒速5センチメートル』主題歌「One more time, One more chance」PV - YouTube





「私たちは、確かにここにいた。」-Coming 2026.3.6 AM8:00- - YouTube





『Atomic Heart』DLC第4弾「Blood on Crystal」配信日決定トレーラー - YouTube





Fallout 4: Anniversary Edition - Nintendo Switch 2 - ローンチトレーラー - YouTube





『仁王３』 - Legacy Trailer | PS5® Games - YouTube





『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 Short Trailer | VR訓練 - YouTube





【公式】『ぽこ あ ポケモン』紹介映像 2026.03.05 - YouTube





かつてJRPGを「どうせ誰でもクリアできるやん」と軽視していたことがあるが、今の自分が返答するなら「だからいいんだよ」の一言に尽きる「ドラクエが人気を博した理由がまさに」 - Togetter



「ふつうの軽音部」大阪の高校生がリアルで人気 原作者は元教員クワハリさん「熱中する良さ」描く : 読売新聞







【原神】ストーリームービー「運命になかった龍退治」 - YouTube





月刊コミックガーデン / COMIC GARDEN





『君の名は。』『すずめの戸締まり』#コミックスウェーブフィルム 最新作



┏━━━━━━━━━━━━┓



短篇アニメーション映画

『しらぬひ』



特報



┗━━━━━━━━━━━━┛



その祈りは、呪いに変わる――

少年の痛みと愛を描く衝撃作#映画しらぬひ 8/21公開 pic.twitter.com/VwZdJGYI0q — 『しらぬひ』【公式】 (@shiranuhi_movie) 2026年3月4日

慣れ pic.twitter.com/qObLanupKL — イマソ刈り (@imasogari8119) 2026年3月4日

フリンズさんと亡霊 pic.twitter.com/blTZ6qla7t — 𝕣𝕖𝕞𝕚 (@swi_m_ingoo) 2026年3月3日

どんだけ講習受けたくないんだ pic.twitter.com/GQAMuZRMeU — 伊東 (@ito_44) 2026年3月4日



Netflix映画『超かぐや姫！』 仮想空間『ツクヨミ』を多彩な3DCGで彩った話題作！ 〜No.1／スタッフインタビュー篇



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

WBCとNetflixが日本に突きつけた残酷な現実──日本のプロ野球とテレビ局に共通する病根（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース





映画『侍タイムスリッパー』スピンオフ企画、連続時代劇「心配無用ノ介 天下御免」を太秦映画村にて公開撮影いたします。

主演は「心配ご無用！」でお馴染みの田村ツトム。ぜひ撮影現場の迫力をお楽しみください。（太秦映画村の入村料だけで、撮影見学もお楽しみいただけます）… pic.twitter.com/dQ7HAYFKpS — 東映太秦映画村 TOEI KYOTO STUDIO PARK (@kachinta) 2026年3月5日



「ラジオネームは無くていい」？RNは承認欲求の表れとも言われる一方で、番組が盛り上がり交流の要にもなるという意見も - Togetter







WBC、ネトフリ有料もラジオは無料 ニッポン放送社長「チャンス」 | 毎日新聞



◆新商品（衣・食・住）

ニュースリリース 『堅あげポテト 梅味』 ｜ カルビー株式会社



【新商品】「岩下の新生姜サワー」が缶になって3月10日から数量限定で発売。～イワシカちゃんが目印！淡いピンクで後味すっきりの食事に合うお酒～｜岩下食品



抹茶の味わいに食感をプラスしたチョコレート「８０ｇミニビット抹茶バラエティーアソート」を3月10日(火)に新発売！ | ニュース一覧 | ブルボン