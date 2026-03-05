2026年03月05日 17時15分 試食

ほっかほっか亭「鶏の黒酢あんかけランチ」は590円で肉も野菜も食べられる満足弁当でした



ほっかほっか亭の家計応援メニューとして「鶏の黒酢あんかけランチ」が2026年3月1日に登場しました。鶏の竜田揚げとたっぷりの野菜が入って価格は税込590円というお手頃価格を実現しているとのこと。『ほっかほっか亭「黒唐揚弁当」メディア向け試食会』に参加した際に鶏の黒酢あんかけランチも食べられたので、どんな味がするのかまとめてみました。



3月1日（日）『鶏の黒酢あんかけランチ』新発売！｜ほっかほっか亭

https://www.hokkahokka-tei.jp/news/qbE9COR4



| 鶏の黒酢あんかけランチ | ほっかほっか亭

https://store.hokkahokka-tei.jp/menu/osaka/p00230211



これが鶏の黒酢あんかけランチです。





フタを外すとこんな感じ。3つのエリアに分かれていて、左下に鶏の黒酢あんかけ、左上に漬物、右側にご飯が入っています。





鶏の黒酢あんかけは鶏の竜田揚げと野菜に黒酢あんをかけたものです。野菜はなす、たまねぎ、れんこん、ピーマン、パプリカの5種類が入っています。





竜田揚げはサクサクした食感です。黒酢あんは甘酸っぱい仕上がりで揚げ物との相性抜群。





レンコンやパプリカはシャキシャキしていて、「野菜を食べている」という実感を得られます。





茄子は油を吸ってこってりしています。担当者によると「素揚げというわけではないももの、油を通している」とのこと。こったりした味と黒酢あんが合います。





甘酢あんによって味の濃さとサッパリさを両立した味に仕上がっており、ご飯がどんどん進みます。黒唐揚弁当を食べた直後でしたが、サッパリした味なのでペロリと食べきることができました。





鶏の黒酢あんかけランチは税込590円で、15時までのランチメニューとして提供されています。価格は店舗によって異なる場合があるそうです。

