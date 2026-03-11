2026年3月11日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

森永製菓の爽快フローズンデザート「フローズンラムネ」のバリエーションとして「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」が登場します。「コーラ味みぞれ」「コーラ味ソース」「コーラ味チョコチップ」「まろやかなミルクアイス」「カラフルなラムネ」を使った爽快感のある味に仕上がっているとのこと。コンビニエンスストアでは2026年3月16日に先行発売される予定で、3月30日にはスーパーマーケットなどでも入手できるようになります。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


IT系求人の36％はAI関連、さらに25％がAIスキルを求めている実態が明らかに - GIGAZINE

ハウス食品史上最大の肉量で肉好きにはたまらないレトルトカレー「カレーでニクる。」試食レビュー - GIGAZINE

あの頃のTwitterっぽいSNS「ヒウィッヒヒー」登場、匿名＆登録不要でつぶやける - GIGAZINE

中世の鎧は銃弾も防げたのか？ - GIGAZINE

ジム・ケラーのAIチップ企業「Tenstorrent」がAI推論に特化したPCIe拡張カード「Grayskull e75」と「Grayskull e150」をリリース＆日本のLSTCやRapidusとの協力も発表 - GIGAZINE

最古の性染色体は2億4800万年前に「タコ」の祖先から始まったことがゲノム解析で判明 - GIGAZINE

国防総省のUFO調査当局が「異星人の存在を示す証拠はいまだ見つかっていない」と発表 - GIGAZINE

日本映画として初・アカデミー賞視覚効果賞を山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」が受賞 - GIGAZINE

ロシアで戦争のシンボルとなった「Z」とはどういう意味なのか？ - GIGAZINE

同じムービーをYouTubeに1000回アップロードし劣化しまくると最後はこうなる - GIGAZINE

伝説のクソゲー「いっき」が弾幕がぶつかりあう爽快ローグライクゲームになって帰ってきた「いっき団結」プレイレビュー - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



「日本は初めてです！」インスタの広告に流れてきた英国バンドのグループにとても興味がわいた「最高のグループ名」「ネタかと思ったら本物だった」 - Togetter

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ぬいぐるみ、人が触っているとかわいく見える　大阪大学が発見 - 日本経済新聞

原子の振動を使った高効率なテラヘルツ光検出に成功 ―フォノンによる巨大な光起電力効果の観測、高効率デバイス開発に道―

JAXA | H3ロケット6号機（30形態試験機）第2回1段実機型タンクステージ燃焼試験（CFT）の実施

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ氏、原油高騰に焦り　イランとの戦闘停止「適切な時期に決断」 - 日本経済新聞

イラン「世襲」の指導者、モジタバ師とは　妻ら殺害され復讐心の見方 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃　報復も][トランプ再来]：朝日新聞

地下シェルター指定1千万人分へ、ミサイル攻撃に備え　政府、10％弱の人口カバーを想定 - 産経ニュース

サウジ、イランに攻撃停止を要求　報復の可能性示唆＝関係筋 | ロイター

議会が選挙制度改革法案承認するまで他の法案署名せず＝トランプ氏 | ロイター



東日本大震災15年 原発事故 福島県 帰還困難区域 帰還できないまま1825人死亡 遺族の思い | NHKニュース | 東日本大震災、福島第一原発、原発

タンクの底には放射性物質を含む泥…防護装備を4枚重ね、人力で回収　福島原発事故「汚染水との苦闘」は続く：東京新聞デジタル

東日本大震災 「受け入れられない現実が…」上空からヘリコプターで津波を実況し続けた自衛隊員 | NHKニュース | 東日本大震災、津波、地震

《高市内閣に衝撃不倫スキャンダル》松本洋平文科相（52）が既婚女性と“Ｗ不倫”〈ラブホテルや議員会館の自室に彼女を…〉 | 文春オンライン

イラン小学校攻撃、米軍に責任か　児童ら170人超死亡 - 日本経済新聞

抗がん剤注入後に10代死亡、2人後遺症　埼玉県立小児医療センター [埼玉県]：朝日新聞

「高市官邸は外交の“ド素人”」　イラン攻撃でも「危機感がない」「邦人保護も外務省任せ」と批判の声が | デイリー新潮

中国スマホ決済で日本円使わず独自経済圏を形成　「由々しき問題。正していく」片山財務相 - 産経ニュース

JR東日本、株価最高値へ再挑戦なるか　14日に民営化後初の運賃引き上げ - 日本経済新聞

梅田に出現した１０ｍ超の巨大パイプ「昨日はなかった」「気を付けようがない」…識者も「非常に珍しい」 : 読売新聞

「巨大な銀色のパイプ」が地面から十数メートル突き出す　下水工事用の金属製　徐々に下がるも新御堂筋が通行止め　大阪市が原因調査　大阪・北区【中継】 | TBS NEWS DIG

「ドーンという鈍い音が…」大阪・梅田の路上で『巨大鋼鉄管』が地中から突出　なぜこんな事態に？北摂と結ぶ“大動脈”新御堂筋が一部通行止めで大渋滞【中継】（2026年3月11日） - YouTube


↓現地でパイプの復旧作業の様子を撮影してきました。
大阪の地下から謎の巨大下水管が突き出してきた、復旧作業の様子も撮影してきたよレポート - GIGAZINE


霧から現れたロシア戦車　「投降すれば拷問」　日本人兵の明かす戦地 | 毎日新聞

トランプ氏、「手負いの獣」イランに「TACOる」兆候　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

【仰天スクープ】松本洋平文科大臣（52）「議員会館W不倫」と「高市大っ嫌い音声」 | 週刊文春

“サナエトークン問題”で高市首相が苦しい釈明　「首相の側近中の側近」と「実業家」のLINE画像を入手 | デイリー新潮

自衛隊はホルムズ海峡に出動可能か 「米が国際法違反」前提なら厳しく - 日本経済新聞

山本太郎、お前もか！　れいわ新選組の「政治とカネ」問題を元所属議員が実名告発 | デイリー新潮

経営難のFM放送「一部停波してradikoで代替」要望　災害対応に課題 - 日本経済新聞

トランプ大統領顧問 “戦争撤退の計画を示すよう促す” 報道 | NHKニュース | イラン情勢、中東、アメリカ

イラン、エネルギー施設に報復攻撃　米はイスラエルに自制要請か [アメリカとイスラエル、イランを攻撃　報復も]：朝日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）




2026年 第六回桜開花予想　開花一番乗りは東京、名古屋、岐阜、高知で3月19日　来週には桜の季節が到来 - ウェザーニュース

「何人も搾取おじさんが発生してるってこと？」インフルエンサーにブランド立ち上げを全部やらせ、軌道に乗ったら取り上げるビジネスモデルが確立しているのでは、という話 - Togetter

下水道工事の影響で地中からせり上がってきたパイプが巨大な"そうはならんやろ"で衝撃「思ってたのと違うんだが…」 - Togetter

ヤマザキ春のパンまつりの皿、どこが作ってるんだろう…と調べてみたら『黒い山パン皿』が買える事に気付いてしまった「お前…黒も作れたんか！？」 - Togetter

『タンカー船たちが位置情報をオフにしてホルムズ海峡を通過し始めた』原油価格にすぐさま反映された船舶の動きが話題に - Togetter

飲み屋さんにテイクアウト注文して「用意できたら電話します」と言われたが連絡が来ない...店に行ってみたら全員から拍手と歓声で迎えられ何事かと思ったら理由を聞いて笑った - Togetter

「車検に通らないので直しましょう」と見積もり提示したら客がブチギレ…「ネットに書いてあることと違う。車検を通せ」と言ってきたので誠実に対応して工賃も定価にした話 - Togetter

高学歴インテリ、左派、共産党員の叔父に政治話をぶつけてみた際に返ってきた返答が色々と圧倒されるものだった「こりゃもはや完全に宗教」 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
思ったよりイイ！ 羽型アンテナで長距離通信に特化したUGREENのWi-Fi 7アダプター「BE6500 Wi-Fi 7 USB Adapter」【イニシャルB】 - INTERNET Watch

パナ、4Kディーガ「DMR-ZR1」想定を上回る注文で供給に遅れ - AV Watch

とほほのWordPress入門 - とほほのWWW入門

とほほのfzf入門 - とほほのWWW入門

給食営業マンが「『あおいの給食室in沖縄』のレシピを神奈川の給食業者が不正流用？」について考察してみた。 - Everything you've ever Dreamed

内蔵128GBなのに「1.1TB」表記。AmazonのノートPCで紛らわしいストレージ記載が拡大中 - ギャズログ | GAZ:Log

紙の本を30冊買うより2万円のタブレットを買ってから電子書籍セールを狙って30冊買う方が安いと思った→安上がりももちろんだが、それ以外にも絶版本を読む敷居も低くなる - Togetter

JR東日本、AIとドローンで復旧迅速化　運転再開時間を3割短縮 - Impress Watch

Claude Codeを加速させる私の推しスキル・ツール・設定（Findyイベント登壇資料）

【追記あり】メルカリで50万円の商品を購入したら中身が空だった...開封動画まで撮影して証拠もあるのに相手は非を認めず事務局もなかなか動いてくれず手詰まり状態に - Togetter

Claude Code Skillsのチーム展開で気づいたSkill管理の課題と対策 - 株式会社ヘンリー エンジニアブログ

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）






J-POPはアニメの下請けになったのか？｜みの


謎の美少女現る（結月ゆかり雫）【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画


【メンヘラリウム】拉致監禁されてもハッピーエンドを目指して最後まで抗う血を賭けたチンチロデスゲーム(メンヘラリウム最終回) 【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画








TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』本PV｜2026年4月4日（土）24:30より放送開始！ - YouTube


TVアニメ『手札が多めのビクトリア』キャラクターインタビュー〈ノンナ（CV.若山詩音）〉｜TVアニメ化決定⟡.· - YouTube


Official髭男dism「Make Me Wonder」特別コラボMV｜TVアニメ『ダーウィン事変』毎週火曜24:00よりテレ東系列にて放送中 - YouTube


TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」番宣CM【夏ver.】 - YouTube


TVアニメ『真夜中ハートチューン』第7話挿入歌「瞬く日々へ」／井ノ華六花（CV.瀬戸桃子）特別映像 - YouTube


PS5(R)/PS4(R)/Steam(R)『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』新機体参戦PV｜ガンダム・端白星 - YouTube


スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク 紹介映像 - YouTube


ヨッシーとフカシギの図鑑 調査の様子をご紹介 - YouTube


【デジモンストーリー タイムストレンジャー】追加デジモン＆エピソードパック3 「Anti-ParadoX」 Release Date Trailer - YouTube


『Öoo』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube


マインクラフト ライブ 公式トレーラー 2026年3月 - YouTube


『バイオハザード レクイエム』やるならプレイステーション 5！ - YouTube


『仁王3』やるならプレイステーション 5！ - YouTube


『ドラゴンクエストVII Reimagined』やるならプレイステーション 5！ - YouTube


【原神】「朔望を待つ庭」Disc 1 - 霜国の春 - YouTube


【原神】「朔望を待つ庭」Disc 2 - 早い夜明け - YouTube


【原神】「朔望を待つ庭」Disc 3 - 生を彷徨う者のレクイエム - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「これは泣ける」 代表引退を表明していたチェコ・サトリア投手が日本を5回無失点に抑え、観客から大歓声を受ける まるで映画のワンシーン - Togetter




「私たちは映画を作っているのであり、何億ドルもかけてセラピーを行っているわけではありません」ピクサーが「LGBTQテーマを扱わない」と要素を削除する新方針を表明 - Togetter

◆新商品（衣・食・住）
圧倒的な冷涼感！熱中症対策やクールダウン時に最適な“超”爽快炭酸「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」を新発売！｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ

花王 | 「アタック ZERO」シリーズ 改良新発売

