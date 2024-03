日本映画として初・アカデミー賞視覚効果賞を山崎貴監督の「ゴジラ-1.0」が受賞

https://i.gzn.jp/img/2024/03/11/oscar-96th-godzilla-minus-one/00_m.jpg 第96回アカデミー賞で、山崎貴監督の映画「ゴジラ-1.0(マイナスワン)」が視覚効果賞を受賞しました。 宮崎駿監督の映画「君たちはどう生きるか」がアカデミー賞長編アニメーション映画賞を受賞 したのに続く朗報で、視覚効果賞の受賞は日本映画としては初、地域でいえばアジアで初の快挙です。 2024 | Oscars.org | Academy of Motion Picture Arts and Sciences https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2024

2024年03月11日 12時11分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

