ヘッドライン

2025年11月25日のヘッドラインニュース


PC周辺機器メーカーのサンワサプライから、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン「400-MAB211BK」が2025年11月25日(火)に登場しました。

400-MAB211BK プログラマブルボタン 1ボタン/8機能 割り当て 有線 ＆ Bluetooth接続 左手デバイス ページターナー 楽譜 ページ送り USB充電器 電子書籍 コントローラー ブラック | 通販ならサンワダイレクト
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAB211BK

400-MAB211BKはプログラマブルボタン/ページターナー(楽譜ページめくり)の2WAYで使えるマルチメディアコントローラーで、楽譜や電子書籍のページ送り、TikTokなどのShort動画のページ送り、プレゼンの際のパワーポイント操作に使えます。シングルクリックとダブルクリックが可能で、それぞれ4モードに切り替えられるので、最大8機脳を割り当てることが可能です。対応OSはWindows11・10、iPadOS 17・18、iPadOS 17・18、Android 13～15。


AndroidやiOSでの動作は以下のムービーを見るとよくわかります。

【Andoroid、iOSでの動作】Bluetoothマルチメディアコントローラー　400-MAB211BK - YouTube


サイズは縦5.5cm×横5.2cm×高さ3cm、重量は37g。


400-MAB211BKの価格は税込3180円。直営ショップのサンワダイレクトのほか、Amazon.co.jp楽天市場サンワダイレクトPayPayモール店で購入可能です。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

北朝鮮でイカゲームを密輸した学生が死刑に - GIGAZINE

公正取引委員会からGIGAZINEに封筒が届きました - GIGAZINE

「Twitterよ安らかに」とツイートがあるごとに涙を流す青い鳥「バイバイバード」を稼働させるとこうなる - GIGAZINE

GoogleがVLCになりすましてマルウェアを配布するページの削除を拒否したとVideoLAN公式が告発 - GIGAZINE

ケチャップがほとんど空になったボトルから飛び散ってしまう理由が科学的に解明される - GIGAZINE

ホームは地下のトンネル内、日本一のモグラ駅こと群馬県の土合駅で降りてみた - GIGAZINE

最新型フルカラー3Dプリンターで可能になった新しい造形の最前線を「ウルトラモデラーズ」展覧会でのぞいてきました - GIGAZINE

猫のような尻尾のついたクッション型ロボット「Qoobo」を実際になでなでしてたっぷり癒やしてもらった - GIGAZINE

CMソングでおなじみの「ビジョンメガネ」が民事再生法適用を申請、負債額は77億円 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
カール密輸RTA 15:12.50 - ニコニコ動画










息子(10代)と夫(50代)が呼吸困難で話も上手くできない状態になっていて何事！？と思ったらこれが原因だった「タイトルはまだ耐えたがサブタイトルで耐えられなかった」 - Togetter

トラック社名逆読み選手権の優勝候補がこちらです 他にも様々な選手が並び、文字列に文学を感じるコメントも寄せられる - Togetter


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
本学教員の逮捕を受けて（総長メッセージ） | 東京大学

ウェルネスデイリーニュース | 東大のCBD講座巡り訴訟勃発　JCAと中団連、接待強要・講座閉鎖で教授と大学を提訴

2024年の夏は1年の3分の1を超える長さに～日本の「二季」化を裏付ける三重大の研究～【調査情報デジタル】 | TBS NEWS DIG

光学メタサーフェスと薄膜光検出器アレイを集積したワンチップ高速光受信器を実証 ―多様な光信号方式に対応した2次元アレイ受信器が可能に―

【プレスリリース】コーヒーの健康効果は遺伝子で決まる？ ～遺伝的多型を考慮したコーヒーと腎機能の関係～ - 国立大学法人 徳島大学

部分空間を変数とする劣モジュラ最適化の構築：響き合う人とデータ―統数研プロジェクト：統計数理研究所

三井化学と豆蔵、中食工場の盛り付け工程の自動化を実現する新型ロボット「美膳®（びぜん）」を共同開発 | ニュースリリース | 三井化学株式会社

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
アメリカ、ウクライナに新たな和平案を提示　ゼレンスキー氏は「米側の構想」で動く準備あると - BBCニュース

【裁判全文】「山上は自分だ。山上さんがやらなければ自分がやっていたかもしれない」「言語化するなら、絶望」【安倍元首相銃撃事件⑤元信者だった弁護士の証人尋問】｜報道記者が書く裁判全文-傍聴ノート-

「男性が木に引っかかっている」ミカンの木に逆さ吊りになっていた76歳の男性が死亡　木から転落する際に足を引っかけたか | TBS NEWS DIG

ウクライナ、新たな和平案でドンバス地域をロシアに割譲へ　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

フィリピン北部の前市長に終身刑判決　特殊詐欺拠点で人身売買 | 毎日新聞

足立区11人死傷事故 37歳の男の容疑者 車窃盗の疑いで逮捕 ひき逃げ容疑でも事情聴く方針 窃盗容疑を否認か | NHKニュース | 事件・事故、東京都

【更新】沖縄本島全域で断水へ　11市町村全域と6市村一部　漏水発生、復旧は早くても25日以降 | 沖縄タイムス＋プラス

「H3」型インフルエンザ 新変異ウイルス「サブクレードK」 国内でも確認 感染広がりやすい恐れ | NHKニュース | インフルエンザ、医療・健康

和平案はウクライナの主権を「完全に尊重」 、米ウ共同声明　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

高市首相 トランプ大統領と電話会談 “米中関係 説明受けた” | NHKニュース | 高市内閣、アメリカ、トランプ大統領

企業の国内設備投資に８％減税、トランプ関税影響企業には優遇１５％…政府が税制改正で検討 : 読売新聞

人民解放軍に吹き荒れれるパージの嵐　習近平の軍掌握と「紅いDNA」（前編）｜Seculligence |セキュリジェンス

【速報】米中関係は「極めて強固」とトランプ氏|47NEWS（よんななニュース）

ゼレンスキー氏、各国指導者に相次ぎ謝意　トランプ氏の「全く感謝していない」批判受け - CNN.co.jp

日本帰化の要件厳しく、居住「5年以上」を延長案　政府検討 - 日本経済新聞

「お金もらってない」複数の証言　林総務相陣営の衆院選支出に疑義 | 毎日新聞

なぜ安倍氏狙われた、審理はついに「核心」へ　山上徹也被告、2回目被告人質問で何語る - 産経ニュース

国立大への資金投入、メリハリか基盤の強化か　文科省と財務省の対立 | 毎日新聞

裁量労働制は上限規制の「適用外」　厚労省が自民会合で不正確な説明：朝日新聞

米中首脳が電話会談　習氏、台湾問題の「立場」強調し日本牽制　トランプ氏「重要性理解」 - 産経ニュース

トランプ大統領と電話会談の習近平氏「台湾の中国への返還は、戦後の国際秩序の重要な構成要素だ」 : 読売新聞

米中首脳が電話会談　台湾問題について中国が立場説明　米側も理解示す

中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入　１１人が病院に搬送 | 東スポWEB

【独自】香港、日本側と交流停止　首相発言受け中国に追従|47NEWS（よんななニュース）

米中首脳協議　習氏が台湾巡り説明、トランプ氏「重要性理解」と新華社 - 日本経済新聞

中国 習主席がトランプ大統領と電話会談 台湾めぐり日本の同盟国・アメリカに中国の原則的な立場を強調 | NHKニュース | 中国、アメリカ、習近平主席

車が歩行者はね十数人負傷、2人重体　運転手は身柄確保　東京・足立 | 毎日新聞

「やばい、よけて!」暴走盗難車の恐怖　運転手が目撃した一部始終 | 毎日新聞

「誰かAEDを!」国道に響く叫び声　次々と歩行者はねた死傷事故 [東京都]：朝日新聞

東京・足立の11人死傷ひき逃げ、現場から逃走の37歳男逮捕　衝突の盗難車運転か - 産経ニュース

イスラエル軍、ベイルートを空爆 ヒズボラ幹部死亡　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏は「ファシスト」 マムダニ次期NY市長、会談後も見解変えず 　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

減反とおこめ券セットは「最悪」　元農水官僚が語る政府方針の矛盾 | 毎日新聞

高市内閣支持率75％、高水準維持　存立事態答弁「適切」6割　産経・FNN合同世論調査 - 産経ニュース

「日本は既に代償を支払った」と中国国営メディア…ＳＮＳで日本批判がさらに拡散する事態に : 読売新聞

ニホンウナギ規制強化が議題、ワシントン条約会議が開幕…採択なら取引価格上昇か : 読売新聞

韓国で「中国ヘイト」が拡大　偽情報も、政府は対策に苦心|47NEWS（よんななニュース）

米政府効率化省「もう存在せず」と政権当局者、任期8カ月残し解散 | ロイター

足立区で車盗み歩道１００ｍ暴走、男性死亡・女性重体…乗り捨てて逃走の３７歳を窃盗容疑で逮捕 : 読売新聞

【速報】日本は誠意見せるべきだと中国|47NEWS（よんななニュース）

茨城 坂東の工場火災 消火活動続く およそ1万平方メートル延焼 | NHKニュース | 火災、茨城県

安倍元首相銃撃裁判 山上徹也被告 “絶望と危機感” 元首相が教団関連団体にビデオメッセージで | NHKニュース | 安倍晋三元首相 銃撃、裁判、奈良県

政府 日本版DOGEの設置発表 政策効果低い事業見直しなど進める | NHKニュース | 高市内閣、税制改正、IT・ネット

円安・債券安を招いた高市政策 ～行き過ぎている財政拡張～ | 熊野 英生 | 第一生命経済研究所

防衛費増額「賛成」6割、「18～29歳で8割」「70歳以上は4割」　世代差あらわ - 産経ニュース

四中全会の欠席者｜水彩画

ウクライナ和平案、協議で「素晴らしい」進展とルビオ米国務長官　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

「匿名盾に一斉攻撃」　続く兵庫県議への中傷、県政チェック萎縮懸念 | 毎日新聞

ハイリ・グッビ火山(エチオピア)で噴火が発生　噴煙は高度約1万3000m超に - ウェザーニュース

“日本はすでに代価払った” 中国メディアの記事 SNSで話題に | NHKニュース | 中国、日中関係、台湾

高市首相“G20サミットの場で中国 李強首相との接触なかった” | NHKニュース | 日中関係、G20、高市内閣

米の和平案、ウィットコフ氏とクシュナー氏がロ特使と作成＝関係筋 | ロイター

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



新系統 『御堂筋ライナー』 の運行を開始します | 大阪シティバス株式会社

秋葉原の12坪で「怪文書付きの箱」を売る「変な自販機」、謎のボロ家のオーナーに会いに行ってみた ｜【楽待新聞】不動産投資コラム・ニュース





キョン、「北高」の１日限定開放よ！　「ハルヒの聖地」に1千人来場 [兵庫県]：朝日新聞




現場で「本部にクレーム出すぞ」って言われて「どうかお願いですからクレーム出してください」って答えるんだけど本部にクレームが入ったことが無い...クレーム出してくれって言ってるだろ - Togetter



「女児はシール交換が流行してるけど、男児は一体何をしているんだろう？」幼稚園からのお知らせに文明レベルの差がありすぎてワロタ - Togetter

心臓外科医になるためにクラウドファンディングでお金を集めた後に転科して美容外科医になるのはありなのか？医師の間でも意見の分かれる議論に - Togetter

地球にプール何杯分かしか埋蔵されてないと言われている金を、アイスとかお肉に貼り付けて食べる意味が分からん→下水処理で金を回収する取り組みがある - Togetter

公園でアメリカンドッグ食べながら歩いてる2歳くらいの子がいて、親は離れた場所でカメラ持ってニコニコ撮影してた…一歩間違えば遺影になるって知識持ち合わせてないんだろうな… - Togetter

嫁にもうウチのだけだよって半ギレで言われたので確認したいんですけど…電子レンジって回りますよね？ - Togetter

怪獣が実在する世界で、あえて本気の着ぐるみ怪獣ショーを試みる第二次世界大戦末期の人々を描き出すＳＦ長篇──『ヒロシマめざしてのそのそと』 - 基本読書

「GUやユニクロのセルフレジでお会計するときは商品点数や品名をよく確認して...」→ただの会計ミスかと思っていたら万引き犯の巻き添えでとんでもないことに - Togetter

コーヒーを飲んでいたら空いている席がたくさんあるのに「ここ、相席いいですか？」と中学生くらいの女の子が声をかけてきて何も頼まずに小一時間いたけど、こういう理由だったのかも - Togetter

JR東海の駅をSuicaで入場してJR東日本の駅をSuicaの残額で精算するのは重罪らしい…「ICカードの意味は」「JR内でシームレスになってほしい」 - Togetter

渡り鳥のオオハクチョウがヒシの実をつけたまま飛んでいるのを目撃した「植物の繁殖方法を説明する資料として教科書に載せたい」 - Togetter

青森にいた時、マクドナルドは『良い事があった日』に家族みんなで行く所だと思っていたが、東京ではみんなただのファストフード店として利用してて泣いた - Togetter

柿と牛乳をミキサーするだけでババロアみたいに固まるよ、と教えられてやってみた結果「野生のババロアできた」 - Togetter

首脳会議でほぼ全員が足を組んでいる光景が話題に→欧米では「控えめな印象」という真逆のイメージを受け取るらしい - Togetter

みんなへ…診察室にこの服で来ないでください。医師より「聴診気まずくなりそう」「容赦なく脱がすよ僕は」 - Togetter

「タイムラインにちんまい猫があってもよい」の声に集まってきたたくさんのちんまい猫さんたちが可愛すぎる「むしろあれ」「なんぼあってもいい」 - Togetter

サイゼリヤで辛味チキンをナイフ、フォークで食べた友人を笑ったらショックを受けた話について似た体験談と上品な振る舞いを揶揄してしまう行為について様々な意見集まる - Togetter

Z世代、35%が週休3日希望 「無理せず・安定」に重き　民間調査 - 日本経済新聞

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
『にじボイス』サービス終了に関するお知らせ

アサヒグループHD 来年2月にもシステム復旧 ビールなどの流通正常化まで4か月以上かかることに 27日に会見 | NHKニュース | 企業・経営

かつてはレシピ検索といえば、クックパッドだったが、遂に人員が3桁切ったという話→「AIに聞いたら教えてくれる」「普通に使いづらい」 - posfie

【〇〇に汚染されたAmazon】”恐怖の商品画像”の激安品を購入→”史上最大の闇”が明らかに…｜ずんだもんと学ぶ「激安商品」の実態 No.85 - ニコニコ動画




生成AIによって大量のデタラメ政治情報が毎日毎日量産されている - 電脳塵芥

𝕏の接続元国の強制開示とその余波まとめ｜✨わん🐶にゃん😺癒し動画✨



(PDFファイル)Suica・PASMOのコード決済サービス「teppay」を2026年秋より提供開始

Suicaの新コード決済は「テッペイ」 2万円超え対応でモバイルPASMOも - Impress Watch

外部から「映像が丸見え」カメラ、国内に３０００件…マンションエントランスや医療機関など : 読売新聞

発信者情報開示請求訴訟において違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る

サブスク月額料金の比較一覧「DMMとアマプラの安さが凄い」「U-NEXTは一見コスパが悪そうだけどポイント還元や株主優待などお得な視聴方法も」 - Togetter

音声AI新興の米イレブンラボ、日本語モデルを開発　17億円投資 - 日本経済新聞

セクハラLINE被害の女性教諭　「好意あった」学校が区に虚偽報告 | 毎日新聞

au Starlink Directを試した　山奥でもGoogleマップ【いつモノコト】-Impress Watch

Nano Banana ProがヤバかったのでAIマンガ家目線で解説します｜けいすけ

ワインバーグの法則をAIに適用する『コンサルタントの秘密』: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【果てしなきスカーレット】N高グループ美術部タイアップ 公開カウントダウンPV - YouTube


娘とUNOで勝負してたら5連敗くらいして「強いね」と言ったら→娘の返答にパキスタンの鉄拳を思い出した - Togetter


【トーキョーウォーズ】出撃！東北イタコ戦車装甲ベコベコ部！【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画




SAME GAME-サメゲーム-「さらば愛しき鮫よ」【ソフトウェアトーク劇場×MMDドラマ】 - ニコニコ動画







"反・セカイ系"の体現者としてのピーナッツくん：バーチャルライブ「PQ」ライブレポート【ネタバレあり】｜sayu.

人類の覇権を賭けて戦う伊達英二 VS クマ【はじめの一歩】 - ニコニコ動画


【レビュー】「果てしなきスカーレット」、果てしなき酷評ばかりで終わる… - ニコニコ動画



『ドラゴンクエスト4 なんでもありRTAサブフレームリセット任意コード実行ファミリーベーシック調整チャート』気楽なRTAがしたい茜ちゃん #33 - ニコニコ動画


たばようと月ノ美兎／記号化された身体の性と死について - 村 村

フリモたんのエルディス攻略(前) - ニコニコ動画




ゾーニングでゲムマ初出展したらえらい目にあった件｜トコトコゲームズ




運営型モバイルゲームが生き残りづらい構造的理由と、その突破口｜うきょう|フリーゲームプロデューサー兼マーケッター（株スタジオデルタ代表）

【祝! ３冠受賞!!!】『あそびのかんけい』このラノ2026《第１位》記念PV！【CV：遠野ひかる＆羊宮妃那】 - YouTube



『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』20秒スポット（過酷な戦場編）／12月5日(金)公開 - YouTube



『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』30秒スポット（史実編）／12月5日(金)公開 - YouTube


『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』30秒スポット（友情編）／12月5日(金)公開 - YouTube


【推しの子】【47都道府県の子】新潟ビジュアルSpecial動画 - YouTube


『DARK MACHINE THE ANIMATION』ティザーPV【2026年フジテレビにて放送決定】 - YouTube



【Lyric Video】SI-VIS「エレジー」｜ TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第8話劇中歌 - YouTube


『楽園追放 心のレゾナンス』第三弾ティザーPV｜2026年11月13日公開 - YouTube


【推しの子】【47都道府県の子】静岡ビジュアルSpecial動画 - YouTube


『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［我妻善逸］ - YouTube


劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』 CM ｜2026年1月9日（金）公開 ｜ALL YOU NEED IS KILL CM - YouTube


【PICK UP💥PUNCH👊】TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第8話より｜毎週金曜24：00より放送中！ - YouTube


「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」キャラPV＜テレネッツァ・ホプキンス＞CV.加隈亜衣 - YouTube


映画『トリツカレ男』あいのうたPV公開｜大ヒット上映中 - YouTube



ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICONコンサートCD収録曲紹介トレーラー【完全受注生産】 - YouTube


【推しの子】【47都道府県の子】石川ビジュアルSpecial動画 - YouTube


『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』ペリリュー島の戦いとは／12月5日(金)公開 - YouTube


『Let's Play クエストだらけのマイライフ』ノンクレジットオープニング｜久保田利伸「1, 2, Play」 - YouTube


最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』プロモーション映像 Full ver. - YouTube


【USJコラボ】「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」紹介動画 - YouTube


スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV アップグレードパス CM - YouTube


「カラコロッタ トロピカルリゾート」プロモーションムービー - YouTube


ダイアリン エピソード「真実至上主義の楽園」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


【原神】「空月の歌・間奏」公式PV「北の果ての夜想詩」 - YouTube


【原神】星々の幻境 -「Luna Ⅲ」レジェンドセット紹介PV - YouTube


『CODE VEIN II』 ジョゼ・アンジュー（CV:沢城 みゆき）|キャラクタートレーラー - YouTube


YouTube「遊戯王OCGチャンネル」にて本編公開中！ New episode every month on the "Yu-Gi-Oh! OCG Channel! - YouTube


【公式アニメ】 白の物語Ⅵ「烙印竜アルビオン」/ The Fallen & The Virtuous VI: “Albion the Branded Dragon” - YouTube





個人でつくった「キャラガチャ無料」RPGが、大手ソシャゲひしめく市場で7年戦えている理由【モンスターカンパニー】 | レバテックラボ（レバテックLAB）

ユニバ内でよく見る怪盗キッドのコスプレした人って何者？→「ユニバで特定のコスプレをしている人は関わらない方がいい...キャストのように振る舞って声掛けてもらうのを待ってる」 - Togetter

映画『果てしなきスカーレット』が連休の都内の映画館で予約しているのが自分一人だった「予告見て無理だと思った」などの声も - Togetter

「なんか気がついたら謎のキーホルダーを付けられていて怖い」→調べてみると”誰にも気付かれずに渡すゲーム”らしく...「うぜぇから速攻捨てる」「正直面白そうが勝つ」 - Togetter

VTuber・ピーナッツくんのVirtualLive「PQ」のハイクオリティなパフォーマンスに興奮、ただしアンコールは誰も気付かなかった可能性がおもろい - Togetter

クリエイターは作品で評価すべきであって性格で評価すべきではない→逆に性格悪い分際で作品は公正に見てもらおうなんて甘い考え？ - Togetter

前にあった「読むと頭が良くなる漫画ランキング」は定義があいまいで微妙だったけど、みんなが「勉強になった漫画」といえば？【Amazonブラックフライデー】 - Togetter

『みいちゃんと山田さん』にしても作品として面白く読めるが人が不幸になる系のコンテンツが流行りつつあることへ様々な意見集まる「昔から不幸モノはあった...」 - Togetter

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
《ラウンジに体験入店で飲酒か》19才戦隊ヒロイン今森茉耶が堕ちた「やばい港区の生態系」将来に不安を抱えてアルバイト感覚だった  (1/1)| 女性セブンプラス







ばんえい競馬、ゴール着前で『疲れちゃった』と馬が座り込み阿鼻叫喚（怪我なし）「1番人気と3番人気で真顔になった」 - Togetter

クリスマス恒例の番組『明石家サンタ』スポンサーが相次ぎ撤退する状況から放送見送りへ「フジテレビが誰よりも不幸」 - Togetter

講談社側に２２０万円賠償命令　松本人志氏報道巡り芸人勝訴―東京地裁：時事ドットコム

30年前の映画「スーパーの女」が上映され、見た人が「今こそ見るべき快作」「フェミニズム的にも評価できる」と絶賛 - Togetter

松本人志さん後輩芸人渡邊センスさんの名誉毀損訴訟 講談社に220万円賠償命令 | NHKニュース | 裁判

大相撲九州場所 新関脇 安青錦が初優勝 ウクライナ出身力士で初 大関昇進確実に | NHKニュース | 大相撲、福岡県

◆新商品（衣・食・住）
スペシャリテジャポネ＜和紅茶バタークリームケーキ＞ | 成分情報 | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

壱角家『ブラックラーメンデー』開催　今年も開催！壱角家のブラックフライデーは黒マー油をトッピングした家系ラーメンをご提供！ | 株式会社ガーデンのプレスリリース

赤だれ白髪ねぎ牛丼 | すき家

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年11月21日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Headline news for November 25, 2025….