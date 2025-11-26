2025年11月26日のヘッドラインニュース
2023年10月に劇場公開されたアニメ映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』がNHK Eテレで放送されます。西村ツチカさんによるマンガを原作として、凄腕アニメーターでTVアニメ『ボールルームへようこそ』を手がけた板津匡覧さんが初の劇場アニメ監督を担当しています。
映画「北極百貨店のコンシェルジュさん」Eテレで放送決定!! - NHK
https://www.nhk.jp/g/blog/sw420tu4t/
劇場公開時のPVはこんな感じ。新人コンシェルジュ・秋乃が北極百貨店を訪れた動物のお客さんたちのために店内を駆け回ります。
映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』本PV｜2023年10月20日(金)公開！ - YouTube
©2023西村ツチカ／小学館／「北極百貨店のコンシェルジュさん」製作委員会
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
締め切りに遅れた仕事や作品はたとえ内容が同じでも締め切りに間に合ったものより低評価を受けることが判明 - GIGAZINE
ブラックフライデーの安売り製品の90％はブラックフライデー前から安かった - GIGAZINE
核融合エネルギーの開発は今後どのように進んでいくのか？ - GIGAZINE
「絶滅の危機だったザトウクジラの個体数が驚くほどに回復している」という報告 - GIGAZINE
約100年の歴史を終えつつある留萌本線を見に行ってきた【深川～留萌編】 - GIGAZINE
約100年の歴史を終えつつある留萌本線を見に行ってきた【留萌～増毛編】 - GIGAZINE
地底を探検し素材収集して街を構築する徹底的に練り込まれた設定のボードゲーム「Above and Below」をプレイしてみました - GIGAZINE
車やバイクから身を守るための自転車乗り用ウィンカー付きグローブ「Zackees Turn Signal Gloves」を実際に使ってみたよレビュー - GIGAZINE
魚をボックスに入れ約2分間レンジでチンするだけの「レンジで焼き魚ボックス」をいろいろな魚で試してみた - GIGAZINE
3万6千km上空の人工衛星と地上を結ぶ巨大アンテナ群、山口衛星通信センター潜入レポート - GIGAZINE
オリジナルスタッフが当時を語る「serial experiments lain」イベントレポート・完結編 - GIGAZINE
「NHK プロフェッショナル 仕事の流儀」制作舞台裏を取材＆担当ディレクターにインタビュー - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
信じすぎやろ https://t.co/gHPZc0fCc8— リュウジ@料理のおじさんバズレシピ (@ore825) 2025年11月26日
「ほうら煙草の煙かけちゃうぞ～」— 昔の風俗をつぶやくよ! (@Yo9483189976845) 2025年11月24日
「ほうら裁縫の糸切っちゃうぞ～」
爺たちにとってみれば軽い戯れかもしれませんが、この娘には地獄の時間でしょう。Pier Celestino Gilardiの「鉄と炎の間」（1891）です。スーパーのレジにいる若い女性に話しかけ中々帰ろうとしないジジイを思い出しました。 pic.twitter.com/7S84F8FSJq
今梅田で中学の同級生に会ったんだが— 柊ゆう(ひいらぎゆう)🍓11月27日江坂MUSE (@yu_pnkt) 2025年11月25日
『え、長谷川さんってあれやんな、目の病気あったやんな、なんか30分おきくらいで目押さえて痛そうにしてたやん、治ったん？』
と言われ
唐突に自認メカクシ団Ｎｏ．77だった記憶を思い出し激鬱
諏訪湖先輩来た— fukuchan (@brz_fuku) 2025年11月25日
見かけた瞬間笑いが止まらなかったwwww
こんなので笑う僕絶対おかしい pic.twitter.com/t51oED7KTg
普段は穏やかだが運転中は口が悪くなる夫に「お嬢様言葉に変換して」とお願いしたら…「ここで右折はナンセンス」「お命頂戴」と言い出した - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
野生のオオカミが道具を「使用」か、初めて撮影 遊びではなく明確な行動 - CNN.co.jp
日本史に「山口時代」を設けよう 大内氏を研究する米大教授が提唱 [山口県]：朝日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】香港、日本側と交流停止 首相発言受け中国に追従 | NEWSjp
問われるNHKの存在意義 受信料「未収」に法的強化、「公平負担」の大義も番組批判続く - 産経ニュース
斎藤元彦・兵庫県知事、大学での「講演」予定に波紋 法学部長がコメント「教授会は承認せず」「利用されているようで不愉快」｜まいどなニュース
都内23区新築マンション 海外からの購入 最多は台湾 次は中国 | NHKニュース | 不動産、国土交通省、東京都
米中首脳が台湾問題協議 習氏「中国の立場」説明―高市政権をけん制か：時事ドットコム
台湾「日本が防衛との解釈は困難」 高市総理の答弁受けて台湾外交部が議会に分析
水道の大動脈「導水管」破裂 沖縄の管路3割、老朽化で基準超え
金沢カレー店を展開するゴーゴーカレーグループが、地震後昨年7月に再開したものの豪雨で二重被災して操業が止まっていた輪島市の工場を改修し、イスラム圏向けのハラル専用工場として再出発させました。— 北陸中日新聞 七尾支局 (@nanao_chu_) 2025年11月25日
インドネシアの18店舗で使う業務用チキンカレーの製造からスタートします。 pic.twitter.com/Keix0APvmP
観覧車が落雷で緊急停止し乗客９組２０人閉じ込め…大阪・吹田、４０人が手動で回転させ救出作業 : 読売新聞
エキスポシティの観覧車が緊急停止 乗客閉じ込め…約9時間後に全員救助 大阪・吹田市（2025年11月26日掲載）｜日テレNEWS NNN
【速報】存立危機事態は情報を総合して判断と首相|47NEWS（よんななニュース）
成田空港会社「みんなで大家さん」開発用地の賃貸借契約終了へ | NHKニュース | 金融、不動産、千葉県
今年度 国の税収 初の80兆円台となる見通し | NHKニュース | 財務省
高市政権に異論唱える石破前首相、「後ろから…」地元からも懸念の声 [鳥取県] [石破政権][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
旧ソ連製拳銃トカレフ入手試みるも詐欺に遭った山上被告「腹立ち、警察に匿名通報」明かす - 産経ニュース
北海道苫前町で380キロ巨大ヒグマ捕獲 夏以降、複数回確認された個体か - 産経ニュース
「介護に疲れた」自ら110番 同居の母を殺害疑い、79歳長男逮捕 | 毎日新聞
100歳の母親を殺害 殺人の疑いで79歳の長男を逮捕「母を殺した。介護に疲れた」と自ら110番 母の口を手で押さえたか | TBS NEWS DIG
「介護に疲れ母を殺した」と自ら通報…同居の１００歳母親を殺害した疑い、７９歳長男を逮捕 : 読売新聞
人気店「神戸ラーメン第一旭」 外国人留学生を違法に働かせた疑いで社長ら6人逮捕|事件・事故|神戸新聞NEXT
教団幹部から「安倍氏は我々の味方」 山上被告、公判で語った動機 | 毎日新聞
熊本 阿蘇地方 今後1週間ほどは震度5強程度の地震に十分注意を | NHKニュース | 地震、熊本県、大分県
「くまちゃんがいた」散歩中の2歳園児が発見 クリ林に1頭のクマ…安全確保しながら園児怖がらないように「ワンちゃんだね…」と声かけて移動 | SBC NEWS | 長野のニュース | SBC信越放送
国連 “ガザ地区の復興には推計で約11兆円が必要” | NHKニュース | 国連、イスラエル・パレスチナ、イスラエル
高市首相就任1カ月 会食ゼロ、変わらぬ「こもり癖」 党内に懸念も | 毎日新聞
「女性にとって最も危険な場所は自宅」10分に1人が身近な人物に殺害される 国連 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
中国大使館が「ミャンマー軍政が日本批判」と投稿 反論相次ぐ | 毎日新聞
【速報】首相は台湾有事答弁を事実上撤回と野田氏|47NEWS（よんななニュース）
安倍氏メッセージに「絶望と危機感」 山上被告「教団が認められる」 [安倍晋三元首相銃撃事件 裁判]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
災害情報をこんなに見やすく提供してくれはるなんて、さすがは公共放送たる日本放送協会はんどすなぁ… https://t.co/d5jl1TvcHn pic.twitter.com/pcURWBXtBy— DALT (@alt_dirty) 2025年11月26日
本屋さんだったころ、女性のお客様に声をかけられ、「あの、本を探してるんですけど」と良くあることなので対応してたら、「犯罪小説なんですけど、あの…今後ろに小太りのグレーの服を着た男の人がいると思うんです」と言われた話 - posfie
風船おじさんの調律｜矢印
『会社に女子トイレはありません。女性は向かいのしまむらのトイレを使用してください』という求人情報を見かけた「ウソだろ…2025年だぞ…」 - Togetter
妻が車を買う際「契約の前にご主人に一度ご説明したい」と営業が言ったので（主に私が）キレて「配偶者に何の用事があんだよ」となって御破算になった - posfie
【閲覧注意】飼っているハリセンボンの口の中からヤバいのがこっち見てる「なんやこれ!」「絶対追い出してやる」 - Togetter
令和のリアル：塾に我が子を丸投げ…中学受験講師が見た「ネオ・ネグレクト」の実態 | 毎日新聞
今日付けで契約した月極め駐車場に別の車が停められていた件、管理会社に電話しても貼り紙くらいしかできない、警察に連絡しても盗難車か調べる、パトカーから放送で移動を促すことしか出来ないって…今日からの契約料金他支払い済みなのに、違法駐車したもの勝ちなの！？おかしくないかい？— YU〜電工女子エアコン女子@電工一年生 (@denkojyoshi) 2025年11月25日
結局実際にディベートするのはくじで選ばれた班の人だけで、私たちの班は審判に回されて発表できませんでした。— ジャノビー@1日1恥 (@CompleteDeny326) 2025年11月25日
命をかけて作った合計90枚のスライドが、全て無駄になりました。
現場からは以上です。 https://t.co/1k8r0JkWTz
【連載30回記念】市川沙央さん凱旋！ 芥川賞後の長すぎた２年。「自費出版するしかないと思い詰めたことも」 小説家になりたい人が、なった人に〈その後〉を聞いてみた。＃30｜好書好日
「えしばっか〜のVol.6 in 東京体育館」出展における運営トラブルの経緯と消費生活センターからのあっせんを含む対応報告｜遊兎
管理会社から渡されてた鍵で新居の扉が開かない、管理会社に電話が繋がらない…間も無く引っ越し業者が到着→6時間後に開錠「水曜日の引越しは危険」 - Togetter
「89歳のばーちゃんは65年間、知的障害のある娘を今も育ててる」という言葉の重みに障害のある子の育児の大変さと終わりのなさを感じる - Togetter
【微閲覧注意】これは幕末に撮影された写真全員がカメラから目を逸らし、手を隠し、そして真ん中の人が顔を削っている…という当時の“写真”への“畏怖”が表れている - Togetter
幼児の時は、母に気づかれずにニチイかダイエーに連れ出すことさえ出きれば、トミカか聖闘衣体系買ってくれる魔法使いといった認識だったが、日中戦争で夫を失い、女手一つで6人育て上げ、子や孫を医者とか市会議員にして不機嫌一切みせないとか今思うと名もなき偉人だったな…まさか孫が高校生の時渋… https://t.co/FXUe8wJHQ0— 橋賢亀(はし かつかめ) katsukame hashi (@katsukame) 2025年11月25日
アメリカの読書界に異変。30歳以上の女性に『シャドウ・ダディ』が大人気→検索したらすごく見覚えがあるジャンルだった「世界共通一般性癖」 - Togetter
【閲覧注意】畑を耕してたら蛹っぽいのが出てきて調べた結果がこちら「なんちゅう生態」「変態を超えた変態」 - Togetter
【紀州鉄道線 ダイヤ改正のお知らせ】— 紀州鉄道【公式】＠緑で心に栄養を (@kishu_railway) 2025年11月25日
紀州鉄道では2026年1月10日にダイヤ改正を行います。
12時台と19時台の計4本の列車の運行を休止いたします。
皆様にはご不便おかけし申し訳ございません。
詳しくは下記の画像をご覧ください。 pic.twitter.com/kRpK5ghWC1
／— 大阪シティバス株式会社【公式】 (@citybus_osaka) 2025年11月26日
新系統「御堂筋ライナー」の運行を開始します！🚍
＼
大阪市内の移動をもっとスマートに！
2025年12月1日(月)より、新系統『御堂筋ライナー』を運行いたします。
大阪駅前から心斎橋まで約20分、座って快適に移動いただけます。
詳細はこちら▷https://t.co/WvCirPQdem pic.twitter.com/9hLN224Ux9
北陸新幹線、与党協議へ 「小浜・京都」早期に道筋を | 政治・行政 | 論説 | 福井新聞ONLINE
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
外交映像のミーム動画化 ― SNS・AIが広げる外交情報空間と「揺さぶりが効かない日本社会」（佐藤仁） - エキスパート - Yahoo!ニュース
Meta AIを日本で段階的に提供開始 | Metaについて
福岡大学 公開NTPサービス アップデート - Speaker Deck
Gemini Proの15ヶ月無料キャンペーンで申し込んだはずなのに1ヶ月しか無料になってないのに今気付いた、なんで？？？ pic.twitter.com/geO7bPh5B2— おー (@eu_zen_) 2025年11月25日
JVN#67185535: SwitchBot製スマートテレビドアホンに利用可能なデバッグ機能が存在している脆弱性
「SNS断ちにはスマホを白黒表示にするといい」と聞いて締切前の数日やってみたら、即効性がすごくめちゃくちゃ効果を実感した→ただし3日目には早くも慣れてくるもよう - Togetter
ダイソーにロボット掃除機が売ってて、500円で単三電池3本で動いて、吸引せずにウロウロ拭くだけ…という全ての要素に驚いている「ネコのおもちゃに良さげ」 - Togetter
「いまだにXのことTwitterって呼んでる人はアプデしてないの？」にツイッタラーマキマが現る「私たちはね、これから老害になるつもりなの…」 - Togetter
主要なブラウザで WebGPU がサポートされるようになりました | Blog | web.dev
オープンソース・プロジェクトのたたみ方
入会直後の解約率改善に向けた仮説検証プロセス - Oisix ra daichi Creator's Blog（オイシックス・ラ・大地クリエイターズブログ）
【佐川急便】｜お知らせ
現在、急激な物量の増加に伴い、全国的にお荷物のお届けに遅れが生じております。
お届け日時をご指定いただいている場合でも、遅延する可能性がございます。
この状況により、当社の会員制ウェブサービス「スマートクラブ」および「LINE」で配信している
「配達予定通知」について、一時的に配信を停止させていただいております。
JPRSがインターネットの国別トップレベルドメインを楽しく学べるポスターとクリアファイルの全国教育機関への無償配布を開始 / 株式会社日本レジストリサービス（JPRS）
【福田昭のセミコン業界最前線】Seagate、70TBの超大容量3.5型HDD実現に目処 - PC Watch
Sarashina2.2-Vision-3B: コンパクトかつ性能が高いVLMの公開 - SB Intuitions TECH BLOG
AWSのコスト削減・最適化手法とコスト管理の勘所 #コスト最適化 - Qiita
【大原雄介の半導体業界こぼれ話】相次ぐ買収にみるQualcommの苦悩と模索 - PC Watch
レンタルサーバー事業者がある日突然サービス停止!? そんな事態に利用者はどう備えるべきか？ - INTERNET Watch
インプレゾンビ界隈ですが、最新の情報によると「リプライしてインプレ稼ぎまくったのに収益化許可されない」事例が増えてるようです。この際、不許可の理由として「多数があなたのポストをスパム報告している」と明示されるらしく、つまりスパム報告にもちゃんと意味があるということになりますね。— フジヤマタカシ@レトゲーとお絵描き (@fujiyamax) 2025年11月25日
pvすらカウントされないので、「小説を読んであー面白かったと言ってブックマークせず星もつけずにページを閉じた場合、その作品の評価としては誰も読んでないのと同じ」というのはウェブの外から来た読者にはなかなか衝撃なのではなかろうか https://t.co/dFZlMWnx54— 三枝零一@「次ラノ2025」ノミネート！ (@saegusa01) 2025年11月26日
注意喚起— ソンユウ (@goldsonyuu) 2025年11月25日
メルカリでへし折れたからキャンセルして欲しいとこのような画像が送られてきてもそのまま送ってくださいと言いましょう。
こちらの画像は自分の画像をAIに描かせたものになります。判別方法はAIは文字書くのが下手なので文字のところが謎の言語に化けてたりします。 pic.twitter.com/kEHjVNHVCt
USB接続のキーボードがパソコンに認識されないので少々悩んでいたのだが、Googleによると、キーボード側がUSB2.0までの接続にしか対応できていないらしい。USBのUとはなんだ。言ってみろ— スドー🍞 (@stdaux) 2025年11月25日
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
日本のマンガの海外向け配信を強化…海賊版の根絶や需要掘り起こし狙いプラットフォーム構築へ : 読売新聞
一般誌描いてた漫画家さんが成年向け作品を描くことを『えろ堕ち』みたいに言うのをやめてほしい、『帰刃（レスレクシオン）』って言ってほしい - Togetter
対魔忍ジャパンカップ - posfie
マンガ『みいちゃんと山田さん』みいちゃんの父親は北海道へ仕事に行き行方不明となったが「シベリア抑留といい勝負」と言われた令和に発覚した事件を思い出す - Togetter
【西田宗千佳のRandomTracking】オールソニー開発の「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」をトライ - AV Watch
🐈#WutheringWaves #Wuwafanart #Chisa#鳴潮 #千咲 pic.twitter.com/7ZtnAlEnrw— Matcha🍵 (@matchach) 2025年11月20日
水ミク pic.twitter.com/NKIDQH6gL9— ててて🥤 (@pooolsar) 2025年11月20日
#art_906 pic.twitter.com/2APyOFMjin— jet (@natwjeq) 2025年11月20日
2025年11月21日
#ローゼンメイデン #RozenMaiden pic.twitter.com/6dm52jXzhG— 柱 (@_youamo_) 2025年11月21日
鳴潮のイベント記念に【千咲】を描かせて頂きました!✂#WutheringWaves #Chisa #鳴潮 pic.twitter.com/khOtzMqLbz— sena (@sena_2521) 2025年11月20日
#fgo— FeijiU (@RachelGoda94746) 2025年11月21日
メルトリリス pic.twitter.com/yaTxBd2qLG
なんと！東京タワーさんとコラボをしますよ〜🗼✨✨— しぐれうい🌂 (@ui_shig) 2025年11月21日
期間がちょうど冬休みなので観光がてら遊びに来てください🌈 https://t.co/PLqRjEbtwc
Mori Calliopeさんの— MON (@MON_2501) 2025年11月21日
ニューアルバム『DISASTERPIECE』通常盤/初回限定盤のジャケット絵を描かせていただきました！ https://t.co/bRZ19NxRVt pic.twitter.com/MqK15KuDhC
〇〇以外はボーイッシュな幼馴染 pic.twitter.com/eePDaBJ6aR— 落合 (@_otiai0907) 2025年11月21日
2025年11月20日
『レスレリアーナのアトリエ』— NOCO (@NOCO9999) 2025年11月21日
「リーベ」のキャラクターデザイン担当いたしました。
本日実装です よろしくお願いしますー！ pic.twitter.com/E5UhFPCAYY
「みんなのうた」の雑誌、今月号の表紙描いております。— あらゐけいいち (@himaraya) 2025年11月19日
よろしくお願いします。 pic.twitter.com/e0ksxhqB4V
2025年11月20日
是千咲！！！#WutheringWaves #Wuwafanart #Chisa #鳴潮 #千咲 pic.twitter.com/NYE46QA3LT— Moehikaru (@MoeHikaru1) 2025年11月21日
77,777フォロワー達成、大感謝です！— 竜騎士07 / 07th Expansion (@07th_official) 2025年11月25日
こんなに大勢の人に応援してもらえて僕は幸せです！
こんなところまで来ることが出来て、感無量です。
初めて「ひぐらし」を作ろうとした時、相棒のBTさんは「気が触れたのかと思ったｗ」と打ち明けてくれました。…
新作『機動警察パトレイバー #EZY』武蔵野市の地域振興プロジェクト「#アニメノムサシノ」2025 とコラボ決定‼— 機動警察パトレイバー公式 (@patlabor0810) 2025年11月26日
2026年2月より上映会イベント「アニムサ祭（まつり）」や制作資料展示イベント、オリジナルステッカーの配布などを実施予定です！
▼プロジェクト概要は下記ご覧ください… pic.twitter.com/AfqOQglR9f
細田守監督のフィルモグラフィ全体を通して描かれているテーマは２つ。— 平川哲生 Tetsuo Hirakawa (@bokuen) 2025年11月25日
・時間的、空間的に離れた相手への介入
・相手の主体性を信じるがゆえの不介入
この「介入←→不介入」の往復運動がキャラクターを動かし、物語を駆動します。…
えっ！！どういうこと！まって— 作曲家🎵藤田晴美🎹おかんp🇯HARUMI FUJITA (@soundfujita) 2025年11月26日
このゲーム私が曲作ったやつ
曲全部納品してお金も貰ってたのに
会社倒産してゲームが世に出なかったやつ。今頃大騒ぎ？ドギマギ https://t.co/yzkSOj0OSk
何度も言ってる基本的な事なのですが、— 新井 淳(ver.4) (@arasan_fourth) 2025年11月25日
アニメ会社には基本©がないので
作品関連商品の一切の売上金も
アニメ会社には入りませんよ。
それらの収入は全て©を持っている
メーカーや出版社等に入ります。
アニメ会社に入るお金はアニメ制作時に受け取る
制作費のみです。 https://t.co/DBGrO36wW5
セガというよりもアトラス？— れんか (@Renka_schedule) 2025年11月26日
「“完全版”が出るのではないかというユーザーの懸念が買い控えにつながっている可能性がある」
との見方に今更気づいたようです。
🔽2026年3月期 第2四半期累計期間 決算に関する主な質問（要旨）（PDF : 913KB）https://t.co/9w2dTiJfoa pic.twitter.com/1AV803h0VH
メタモルフォーゼ pic.twitter.com/lvcertqniU— ᴍᴏᴅᴀᴛᴀɴ (@DaTan_UU) 2025年11月25日
スレンダーにドキッとした pic.twitter.com/hcSp0at2jq— jonsun@C107二日目西め71a (@jonsunk) 2025年11月24日
11月26日は…— 『負けヒロインが多すぎる！（マケイン）』原作1〜8巻＆コミックス１～4巻好評発売中！ (@makeine0718) 2025年11月26日
いいブロッコリーの日🥦🥦#マケイン pic.twitter.com/bHFaTKe8Tr
仕事終わり pic.twitter.com/Jx4LJGpnJ6— がーこ (@Gaako_illust) 2025年11月25日
i slept for 12 hours today… good morning!! pic.twitter.com/KDZo5gwEH7— deme (@demenishki) 2025年11月25日
#栞葉書— エキナ/ fevercell (@E_kina__) 2025年11月25日
📢❗❗ pic.twitter.com/cr2J9Nd6Rt
落書き。— ナカムラ。 (@inoitoh) 2025年11月24日
もっと美しい顔を描きたいねぇ。 pic.twitter.com/NshaTcqnxG
2025年11月25日
2025年11月24日
プロジェクトセカイ— 佳奈 (@kana_gnpk) 2025年11月25日
MORE MORE JUMP！12th シングルのジャケットイラストを描かせていただきました！
大好きなイレヴンスの世界観にひたひたになりながら制作させていただき…とっても幸せな時間でした🙏☘
よろしくお願いいたします！ https://t.co/z9eviibDr7 pic.twitter.com/uBkZknydeT
♡•♡ pic.twitter.com/oSxx7nfOcz— COCOball (@COCOballKING) 2025年11月24日
メイドナンジャモ #過去に伸びた1枚を載せてまた伸びるのかチャレンジ pic.twitter.com/9i9XIvwT4f— カミダン@お仕事募集中 (@kamidan29) 2025年11月25日
アリサお誕生日おめでとう✖🔥🫙 pic.twitter.com/xOExe4zWvW— 梅まろ (@umeboshimaro) 2025年11月25日
Leo/need 12thシングルのジャケットイラストを描かせていただきました☺— 藤実なんな (@nanna_fujimi) 2025年11月25日
レオニのみんな大好きなので、描かせていただけて本当に嬉しいです🫶
ぜひよろしくお願いします！ https://t.co/pA4OLl7M9E pic.twitter.com/CZugihU4NK
凪さん🏫 #瑠璃の宝石 pic.twitter.com/JwW2ZVfcWh— (ややみはち) (@pp3S_) 2025年11月25日
#初音ミク ウルフカットミクさんの秘密 pic.twitter.com/3VDMEp0PML— poco (@cocotte_ai) 2025年11月23日
FGO10周年記念広告企画「OVER THE SAME SKY」にて描かせて頂いたリリスのイラストの礼装が交換もしくはガチャでゲットできます！！手に入れてもらえたら嬉しいです！！よろしくお願いします〜っ🙇🌟#FGO10周年 pic.twitter.com/eRvQ5k82Hl— nipi (@saberchankawaii) 2025年11月24日
2025年11月25日
🌸#鳴潮 #WutheringWaves #千咲 #千咲ちゃん pic.twitter.com/EOni8MCEHQ— Tamaji (@tamaji599) 2025年11月24日
樹里、誕生日おめでとう！！— ねこぷち (@nekopuchi) 2025年11月25日
#西城樹里誕生祭2025
#西城樹里生誕祭2025 pic.twitter.com/mrnVRINtdX
#astralyn— -Saske- (@saskeboom) 2025年11月24日
Mafia, but actually the knight of Miss Yao😙 pic.twitter.com/jhuOV6B3d1
共犯がいた https://t.co/4t54adxgfY pic.twitter.com/5sKMsmqSdE— りょくちゃゆ🍵 (@mynkaoi) 2025年11月24日
アキ天— 氏家 (@ujiiemiruka) 2025年11月24日
恋 pic.twitter.com/CTYJUqWo3q
メガネを描く時のちょっとしたコツ😎 pic.twitter.com/hV0nvoKcDJ— KawaiiSensei@ポーズ本発売中📖 (@KawaiiSensei_jp) 2025年11月25日
2025年11月24日
↖︎タコピー 殺せんせー↗︎— 夜桜🌸 (@akutan_bot) 2025年11月25日
↙︎ドン カッ↘︎ pic.twitter.com/AC5AJHEVMS
カルロッタ#鳴潮 pic.twitter.com/cCqIoUE4DB— おいろ (@oiro_ik) 2025年11月25日
━━━【𝙉𝙀𝙒𝙎】━━━— 『あそびのかんけい』公式 (@asobinokankei) 2025年11月25日
「#このラノ2026」
✨総合𝟏位獲得✨
━━━━━━━━━━━
『このライトノベルがすごい！2026』にて
「#あそびのかんけい」が、
🥇総合第１位を獲得しました！
さらに、
🥇文庫第1位
🥇新作文庫第1位
と三冠受賞🏆
深崎暮人描き下ろしのお祝いイラストも到着🎲 pic.twitter.com/kXRbaQUqyO
「2人きりの素敵な時間を、あなたはどう過ごしたいかしら? 」 pic.twitter.com/Jwhmi57z1J— Machi💎火曜日東7B 16ab (@_Machi0910) 2025年11月25日
2025年11月24日
#初音ミク— JJEOGI (@jjeogi38) 2025年11月24日
「マスター！！！ 誰だあの子？！」 pic.twitter.com/NGyc16lyWF
参考になるかわからない構図の考え方 pic.twitter.com/Nt16JdVoUR— そらせ (@so17p) 2025年11月24日
この度、小説の挿画を描かせていただきました。— 博_Hiro (@siiteiebahiro) 2025年11月25日
「殺されて当然と少女は言った。」著者：空洞 ユキ先生 挿画：博 MF文庫Jより本日２５日発売です。何卒よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/fR17LDSiAE
2025年11月25日
2025年11月25日
oc🛰 pic.twitter.com/nCGfnqNIQd— lecl (@recieru) 2025年11月24日
2025年11月25日
my 💙💙💙#WuWaCollection #WutheringWaves pic.twitter.com/FebkjBtM9p— Lufi (@lufi_ays) 2025年11月25日
三蔵法師とアラミスはもう女性でいいと思う。沙悟浄ももうカッパでいい。 https://t.co/Qw0fbvc5am— ゾルゲ市蔵 (@zolge1) 2025年11月25日
2025年11月26日
『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念してナガノ先生が #めざましテレビ に特別に描き下ろしてくれたイラスト&メッセージを大公開❗⏰— めざましテレビ (@cx_mezamashi) 2025年11月25日
僕も #ちいかわ #ハチワレ #うさぎ の仲間に入れてくれたんだ🎶🏝
ナガノ先生ありがとう💕
来年夏の公開が楽しみだなぁ👀 pic.twitter.com/rLI2UpcYdx
【「魔女の贈り物」一挙公開！】— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) 2025年11月25日
予測不能な未来に備えて、魔女たちが謎めいた贈り物を用意してくれました…さあ、その中身を覗いてみましょう！
▼詳細はこちらhttps://t.co/yUkFmnPpJo#原神LunaIII #原神 pic.twitter.com/hfO4j698fk
線画の大屋根リングに「こみゃく」をばら撒いた。レア色こみゃくと別キャラも隠れてる。 pic.twitter.com/xZJumKMrb8— dk 0.09 (@dk_flylab) 2025年11月25日
ジークアクス GQuuuuuuX pic.twitter.com/uLTJimHsb6— 森キノコ★12/21シティ152★C107火曜(南2a12a) 水曜 (東6ア26ab) (@morikinoko8888) 2025年11月26日
TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』PV②｜2026年1月11日17：30～テレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始！ - YouTube
『インフィニティニキ』Ver.2.0「大地の祷律」大型アップデート！ニキの冒険は、新たな詩篇をめくる。 - YouTube
『Call of Duty: Black Ops 7』| シーズン01ゾンビモードトレーラー - YouTube
『Call of Duty: Black Ops 7』| シーズン01ローンチトレーラー - YouTube
ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年11月26日] - YouTube
『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』ローンチレーラー - YouTube
『Battlefield 6』無料トライアルトレーラー - YouTube
『アノ 117: パックスロマーナ』 - 公式ローンチトレーラー - YouTube
ダイアリン エキシビション「返事はテキトー」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【📹再投稿】— 小松隆次郎 (@Kryujiro) November 26, 2025
元TOKIO国分太一さんの記者会見が東京・霞が関で行われました。冒頭の場面です。 pic.twitter.com/0bB7swSuZ5
国分太一さんが会見「傷つけた当事者に心よりお詫びを伝えたい」【ノーカット】 - YouTube
国分太一氏 活動休止後会見で謝罪 “答え合わせできないまま” | NHKニュース | テレビ局、ニュース深掘り
【くわしく】国分太一さん「当事者に心からお詫び」涙ながらに謝罪 「どの行動がコンプライアンス違反か答え合わせできず」人権救済申し立てについて会見
「立場と環境にあぐらをかいていた」国分太一さんが会見で謝罪 「コンプラ上の問題」で日テレ降板｜TBS NEWS DIG - YouTube
元「TOKIO」の国分太一さんが会見で謝罪 涙ながらに「数日間ですべてを失った」(2025年11月26日) - YouTube
映画「国宝」、実写邦画で興行収入歴代首位に 「踊る大捜査線 THE MOVIE 2」超え - 日本経済新聞
「国宝」初期脚本でヒット確信 吉田修一さん「いいダイジェスト」 [「国宝」現象 映画「国宝」]：朝日新聞
世界一の相棒、ツルマルボーイ様が長い眠りへと旅立ちました。 - YouTube
ノーランの新作『オデッセイ』で「久々に使われるかもよ～」という噂が広まって、再び注目されつつある、フィル・ティペット考案のVFX技術「ゴー・モーション」だけど、これが具体的にどんな技法なのか、どんだけ解説を聞いても今ひとつ完全には呑み込めないのよね。… pic.twitter.com/JXsRVFgKFN— ロヂャー (@granzel5502) 2025年11月25日
父は元料理人で、会社の書類を整理していたら、東京オリンピック(1964年)の『選手村の料理レシピ』というとんでもないものが出てきてしまった - Togetter
M-1グランプリ準々決勝ワイルドカードTVerいいね数 https://t.co/yg4HYB17x0 @tableaupublicより— てっしん (@tessin_owarai) 2025年11月24日
Xでせっせといいね数ランキング出している人がいて大変そうだったので、いいね数をランキングで出してくれるツールを作ってみました。1時間に1回更新されそうです。もし良ければ使ってください
◆新商品（衣・食・住）
JA共同開発「ニッポンエール メロン＆ミルク」を、12月1日（月）より販売開始（冬期限定） | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
