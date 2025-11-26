ヘッドライン

2025年11月26日のヘッドラインニュース


2023年10月に劇場公開されたアニメ映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』がNHK Eテレで放送されます。西村ツチカさんによるマンガを原作として、凄腕アニメーターでTVアニメ『ボールルームへようこそ』を手がけた板津匡覧さんが初の劇場アニメ監督を担当しています。

映画「北極百貨店のコンシェルジュさん」Eテレで放送決定!! - NHK
https://www.nhk.jp/g/blog/sw420tu4t/

劇場公開時のPVはこんな感じ。新人コンシェルジュ・秋乃が北極百貨店を訪れた動物のお客さんたちのために店内を駆け回ります。

映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』本PV｜2023年10月20日(金)公開！ - YouTube

©2023西村ツチカ／小学館／「北極百貨店のコンシェルジュさん」製作委員会

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

締め切りに遅れた仕事や作品はたとえ内容が同じでも締め切りに間に合ったものより低評価を受けることが判明 - GIGAZINE

ブラックフライデーの安売り製品の90％はブラックフライデー前から安かった - GIGAZINE

核融合エネルギーの開発は今後どのように進んでいくのか？ - GIGAZINE

「絶滅の危機だったザトウクジラの個体数が驚くほどに回復している」という報告 - GIGAZINE

約100年の歴史を終えつつある留萌本線を見に行ってきた【深川～留萌編】 - GIGAZINE

約100年の歴史を終えつつある留萌本線を見に行ってきた【留萌～増毛編】 - GIGAZINE

地底を探検し素材収集して街を構築する徹底的に練り込まれた設定のボードゲーム「Above and Below」をプレイしてみました - GIGAZINE

車やバイクから身を守るための自転車乗り用ウィンカー付きグローブ「Zackees Turn Signal Gloves」を実際に使ってみたよレビュー - GIGAZINE

魚をボックスに入れ約2分間レンジでチンするだけの「レンジで焼き魚ボックス」をいろいろな魚で試してみた - GIGAZINE

3万6千km上空の人工衛星と地上を結ぶ巨大アンテナ群、山口衛星通信センター潜入レポート - GIGAZINE

オリジナルスタッフが当時を語る「serial experiments lain」イベントレポート・完結編 - GIGAZINE

「NHK プロフェッショナル 仕事の流儀」制作舞台裏を取材＆担当ディレクターにインタビュー - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





普段は穏やかだが運転中は口が悪くなる夫に「お嬢様言葉に変換して」とお願いしたら…「ここで右折はナンセンス」「お命頂戴」と言い出した - Togetter

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
野生のオオカミが道具を「使用」か、初めて撮影　遊びではなく明確な行動 - CNN.co.jp

日本史に「山口時代」を設けよう　大内氏を研究する米大教授が提唱 [山口県]：朝日新聞

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】香港、日本側と交流停止　首相発言受け中国に追従 | NEWSjp

問われるNHKの存在意義　受信料「未収」に法的強化、「公平負担」の大義も番組批判続く - 産経ニュース

斎藤元彦・兵庫県知事、大学での「講演」予定に波紋　法学部長がコメント「教授会は承認せず」「利用されているようで不愉快」｜まいどなニュース

都内23区新築マンション 海外からの購入 最多は台湾 次は中国 | NHKニュース | 不動産、国土交通省、東京都

米中首脳が台湾問題協議　習氏「中国の立場」説明―高市政権をけん制か：時事ドットコム

台湾「日本が防衛との解釈は困難」　高市総理の答弁受けて台湾外交部が議会に分析

水道の大動脈「導水管」破裂　沖縄の管路3割、老朽化で基準超え


観覧車が落雷で緊急停止し乗客９組２０人閉じ込め…大阪・吹田、４０人が手動で回転させ救出作業 : 読売新聞

エキスポシティの観覧車が緊急停止　乗客閉じ込め…約9時間後に全員救助　大阪・吹田市（2025年11月26日掲載）｜日テレNEWS NNN

【速報】存立危機事態は情報を総合して判断と首相|47NEWS（よんななニュース）

成田空港会社「みんなで大家さん」開発用地の賃貸借契約終了へ | NHKニュース | 金融、不動産、千葉県

今年度 国の税収 初の80兆円台となる見通し | NHKニュース | 財務省

高市政権に異論唱える石破前首相、「後ろから…」地元からも懸念の声 [鳥取県] [石破政権][高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

旧ソ連製拳銃トカレフ入手試みるも詐欺に遭った山上被告「腹立ち、警察に匿名通報」明かす - 産経ニュース

北海道苫前町で380キロ巨大ヒグマ捕獲　夏以降、複数回確認された個体か - 産経ニュース

「介護に疲れた」自ら110番　同居の母を殺害疑い、79歳長男逮捕 | 毎日新聞

100歳の母親を殺害　殺人の疑いで79歳の長男を逮捕「母を殺した。介護に疲れた」と自ら110番　母の口を手で押さえたか | TBS NEWS DIG

「介護に疲れ母を殺した」と自ら通報…同居の１００歳母親を殺害した疑い、７９歳長男を逮捕 : 読売新聞

人気店「神戸ラーメン第一旭」　外国人留学生を違法に働かせた疑いで社長ら6人逮捕|事件・事故|神戸新聞NEXT

教団幹部から「安倍氏は我々の味方」　山上被告、公判で語った動機 | 毎日新聞

熊本 阿蘇地方 今後1週間ほどは震度5強程度の地震に十分注意を | NHKニュース | 地震、熊本県、大分県

「くまちゃんがいた」散歩中の2歳園児が発見　クリ林に1頭のクマ…安全確保しながら園児怖がらないように「ワンちゃんだね…」と声かけて移動 | SBC NEWS | 長野のニュース | SBC信越放送

国連 “ガザ地区の復興には推計で約11兆円が必要” | NHKニュース | 国連、イスラエル・パレスチナ、イスラエル

高市首相就任1カ月　会食ゼロ、変わらぬ「こもり癖」　党内に懸念も | 毎日新聞

「女性にとって最も危険な場所は自宅」10分に1人が身近な人物に殺害される 国連　写真7枚　国際ニュース：AFPBB News

中国大使館が「ミャンマー軍政が日本批判」と投稿　反論相次ぐ | 毎日新聞

【速報】首相は台湾有事答弁を事実上撤回と野田氏|47NEWS（よんななニュース）

安倍氏メッセージに「絶望と危機感」　山上被告「教団が認められる」 [安倍晋三元首相銃撃事件　裁判]：朝日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


本屋さんだったころ、女性のお客様に声をかけられ、「あの、本を探してるんですけど」と良くあることなので対応してたら、「犯罪小説なんですけど、あの…今後ろに小太りのグレーの服を着た男の人がいると思うんです」と言われた話 - posfie

風船おじさんの調律｜矢印

『会社に女子トイレはありません。女性は向かいのしまむらのトイレを使用してください』という求人情報を見かけた「ウソだろ…2025年だぞ…」 - Togetter

妻が車を買う際「契約の前にご主人に一度ご説明したい」と営業が言ったので（主に私が）キレて「配偶者に何の用事があんだよ」となって御破算になった - posfie

【閲覧注意】飼っているハリセンボンの口の中からヤバいのがこっち見てる「なんやこれ!」「絶対追い出してやる」 - Togetter

令和のリアル：塾に我が子を丸投げ…中学受験講師が見た「ネオ・ネグレクト」の実態 | 毎日新聞



【連載30回記念】市川沙央さん凱旋！ 芥川賞後の長すぎた２年。「自費出版するしかないと思い詰めたことも」　小説家になりたい人が、なった人に〈その後〉を聞いてみた。＃30｜好書好日

「えしばっか〜のVol.6 in 東京体育館」出展における運営トラブルの経緯と消費生活センターからのあっせんを含む対応報告｜遊兎

管理会社から渡されてた鍵で新居の扉が開かない、管理会社に電話が繋がらない…間も無く引っ越し業者が到着→6時間後に開錠「水曜日の引越しは危険」 - Togetter

「89歳のばーちゃんは65年間、知的障害のある娘を今も育ててる」という言葉の重みに障害のある子の育児の大変さと終わりのなさを感じる - Togetter

【微閲覧注意】これは幕末に撮影された写真全員がカメラから目を逸らし、手を隠し、そして真ん中の人が顔を削っている…という当時の“写真”への“畏怖”が表れている - Togetter


アメリカの読書界に異変。30歳以上の女性に『シャドウ・ダディ』が大人気→検索したらすごく見覚えがあるジャンルだった「世界共通一般性癖」 - Togetter

【閲覧注意】畑を耕してたら蛹っぽいのが出てきて調べた結果がこちら「なんちゅう生態」「変態を超えた変態」 - Togetter



北陸新幹線、与党協議へ　「小浜・京都」早期に道筋を | 政治・行政 | 論説 | 福井新聞ONLINE

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
外交映像のミーム動画化 ― SNS・AIが広げる外交情報空間と「揺さぶりが効かない日本社会」（佐藤仁） - エキスパート - Yahoo!ニュース

Meta AIを日本で段階的に提供開始 | Metaについて

福岡大学 公開NTPサービス アップデート - Speaker Deck


JVN#67185535: SwitchBot製スマートテレビドアホンに利用可能なデバッグ機能が存在している脆弱性

「SNS断ちにはスマホを白黒表示にするといい」と聞いて締切前の数日やってみたら、即効性がすごくめちゃくちゃ効果を実感した→ただし3日目には早くも慣れてくるもよう - Togetter

ダイソーにロボット掃除機が売ってて、500円で単三電池3本で動いて、吸引せずにウロウロ拭くだけ…という全ての要素に驚いている「ネコのおもちゃに良さげ」 - Togetter

「いまだにXのことTwitterって呼んでる人はアプデしてないの？」にツイッタラーマキマが現る「私たちはね、これから老害になるつもりなの…」 - Togetter

主要なブラウザで WebGPU がサポートされるようになりました  |  Blog  |  web.dev

オープンソース・プロジェクトのたたみ方

入会直後の解約率改善に向けた仮説検証プロセス - Oisix ra daichi Creator's Blog（オイシックス・ラ・大地クリエイターズブログ）

【佐川急便】｜お知らせ

現在、急激な物量の増加に伴い、全国的にお荷物のお届けに遅れが生じております。
お届け日時をご指定いただいている場合でも、遅延する可能性がございます。
この状況により、当社の会員制ウェブサービス「スマートクラブ」および「LINE」で配信している
「配達予定通知」について、一時的に配信を停止させていただいております。


JPRSがインターネットの国別トップレベルドメインを楽しく学べるポスターとクリアファイルの全国教育機関への無償配布を開始 / 株式会社日本レジストリサービス（JPRS）

【福田昭のセミコン業界最前線】Seagate、70TBの超大容量3.5型HDD実現に目処 - PC Watch

Sarashina2.2-Vision-3B: コンパクトかつ性能が高いVLMの公開 - SB Intuitions TECH BLOG

AWSのコスト削減・最適化手法とコスト管理の勘所 #コスト最適化 - Qiita

【大原雄介の半導体業界こぼれ話】相次ぐ買収にみるQualcommの苦悩と模索 - PC Watch

レンタルサーバー事業者がある日突然サービス停止!?　そんな事態に利用者はどう備えるべきか？　 - INTERNET Watch





◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
日本のマンガの海外向け配信を強化…海賊版の根絶や需要掘り起こし狙いプラットフォーム構築へ : 読売新聞

一般誌描いてた漫画家さんが成年向け作品を描くことを『えろ堕ち』みたいに言うのをやめてほしい、『帰刃（レスレクシオン）』って言ってほしい - Togetter

対魔忍ジャパンカップ - posfie

マンガ『みいちゃんと山田さん』みいちゃんの父親は北海道へ仕事に行き行方不明となったが「シベリア抑留といい勝負」と言われた令和に発覚した事件を思い出す - Togetter

【西田宗千佳のRandomTracking】オールソニー開発の「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」をトライ - AV Watch


































































TVアニメ『カヤちゃんはコワくない』PV②｜2026年1月11日17：30～テレ東系列、AT-X、WOWOWにて放送開始！ - YouTube


『インフィニティニキ』Ver.2.0「大地の祷律」大型アップデート！ニキの冒険は、新たな詩篇をめくる。 - YouTube


『Call of Duty: Black Ops 7』| シーズン01ゾンビモードトレーラー - YouTube


『Call of Duty: Black Ops 7』| シーズン01ローンチトレーラー - YouTube


ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年11月26日] - YouTube


『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』ローンチレーラー - YouTube


『Battlefield 6』無料トライアルトレーラー - YouTube


『アノ 117: パックスロマーナ』 - 公式ローンチトレーラー - YouTube


ダイアリン エキシビション「返事はテキトー」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）


国分太一さんが会見「傷つけた当事者に心よりお詫びを伝えたい」【ノーカット】 - YouTube

国分太一氏 活動休止後会見で謝罪 “答え合わせできないまま” | NHKニュース | テレビ局、ニュース深掘り

【くわしく】国分太一さん「当事者に心からお詫び」涙ながらに謝罪　「どの行動がコンプライアンス違反か答え合わせできず」人権救済申し立てについて会見

「立場と環境にあぐらをかいていた」国分太一さんが会見で謝罪 「コンプラ上の問題」で日テレ降板｜TBS NEWS DIG - YouTube


元「TOKIO」の国分太一さんが会見で謝罪　涙ながらに「数日間ですべてを失った」(2025年11月26日) - YouTube


映画「国宝」、実写邦画で興行収入歴代首位に　「踊る大捜査線 THE MOVIE 2」超え - 日本経済新聞

「国宝」初期脚本でヒット確信　吉田修一さん「いいダイジェスト」 [「国宝」現象　映画「国宝」]：朝日新聞

世界一の相棒、ツルマルボーイ様が長い眠りへと旅立ちました。 - YouTube



父は元料理人で、会社の書類を整理していたら、東京オリンピック(1964年)の『選手村の料理レシピ』というとんでもないものが出てきてしまった - Togetter


◆新商品（衣・食・住）
JA共同開発「ニッポンエール メロン＆ミルク」を、12月1日（月）より販売開始（冬期限定） | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト

