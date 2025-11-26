2025年11月26日のヘッドラインニュース

今日付けで契約した月極め駐車場に別の車が停められていた件、管理会社に電話しても貼り紙くらいしかできない、警察に連絡しても盗難車か調べる、パトカーから放送で移動を促すことしか出来ないって…今日からの契約料金他支払い済みなのに、違法駐車したもの勝ちなの！？おかしくないかい？