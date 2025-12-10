ヘッドライン

2025年12月10日のヘッドラインニュース


「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」が2025年2月20日に発売30周年を迎えたことを記念して、お祝い感のあるサクサクな「紅白あげ玉」や、3倍量の肉と2倍量のキャベツを入れたボリューミーな商品「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入(ぐざいおおいり)」が新登場します。希望小売価格は税別368円で、2025年12月29日に全国で発売される予定です。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入」（12月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13561/

◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ウズベキスタンに行かれた際には、ぜひ『グンマ』を召し上がってください「サマルカンドにはグンマセンターという店がある」 - Togetter












観劇マナーとかの話じゃないんですけど、舞台鑑賞中に前の人の頭っていうか髪の毛がずっと動いてて、風とか吹いてないのになんでだろって思ったらカマキリだった - Togetter

息子が窃盗の容疑で逮捕されて保釈金150万円が必要だそうです、産んでもないのに…「生まれる前から逮捕される息子さんが不憫すぎる」 - Togetter


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
恒星間天体「3I/ATLAS」の新たな画像公開、周囲のハローと２本の尾 - CNN.co.jp

ドボク模型グランプリ2025 (1/2) :: デイリーポータルZ

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市首相「誠に申し訳ない」　文科省、18歳人口からの特支生除外 | 毎日新聞

ロシア政府、アメリカの「安全保障戦略」を前向き評価　自分たちの見方に沿うものだと - BBCニュース

タイとカンボジアの国境沿いでの衝突続く、死者数も増加 - BBCニュース

英仏独ウクライナの4首脳、ロンドンで会談　ゼレンスキー氏は領土問題に懸念 - BBCニュース

【お詫び】青森県の大間原子力発電所に関する記事配信について｜お知らせ｜日テレNEWS NNN｜日本テレビ系NNN30局のニュースサイト

イスラエル警察、UNRWA施設に踏み込む　国連旗に代えてイスラエル国旗掲揚とUNRWAトップ - CNN.co.jp

レーダー照射 自衛隊機と中国軍機の距離 52km・148km | NHKニュース | 防衛、安全保障、防衛省・自衛隊

脱施設を望まぬ障害者の家族　差別、虐待…地域移行は「ユートピア」 [東京都]：朝日新聞

中国外相「日本が軍事的に脅かしている」、独外相との会談で発言 | ロイター

「警察に内通者がまだまだいます」流動型犯罪グループ『ナチュラル』のメンバーが証言した衝撃の内容 | FRIDAYデジタル

ゼレンスキー氏、欧州首脳と会合 「領土で妥協ない」　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

外国人政策 政府の方針に「賛成」7割 NHK世論調査 | NHKニュース | 外国人材、原発、サイバー攻撃

ツルハに気を使うイオン、ウエルシア内に不満　巨大ドラッグストア誕生 - 日本経済新聞

レーダー照射問題で日本のホットライン呼びかけに中国応じず…２０２３年３月に開設も機能せず : 読売新聞

児童館に米軍の落下傘が落下　夜に無断で回収、東京都福生市が抗議へ [東京都]：朝日新聞

立花被告逮捕から1カ月　「竹内元県議がメール偽造」の主張も虚偽　神戸地検が裏付け|社会|神戸新聞NEXT

＜独自＞SBI新生銀、普通預金で最大4・2％の優遇金利　総残高に応じて金利引き上げ - 産経ニュース

「中国関係者が和歌山の水源七つ購入」デマ拡散、アベマ番組から広がったか…和歌山県・国は情報を否定 : 読売新聞

【速報】タイ軍戦車がカンボジアのカジノ施設に砲撃|47NEWS（よんななニュース）

【速報】日本がロシア凍結資産活用を拒否と報道|47NEWS（よんななニュース）

安倍元首相銃撃　旧統一教会会長「背景に教団が存在することは事実」 | 毎日新聞

韓国防空識別圏に中ロ軍機が一時侵入、戦闘機が緊急発進 | ロイター

青森・震度6強地震で誤情報に注意　朝日新聞記者にも「デマメール」：朝日新聞

スポットワーク直前キャンセルに支払い命令　簡裁、飲食店を学生訴え：朝日新聞

【速報】日本が武力で威嚇と中国外相|47NEWS（よんななニュース）

自衛隊が懸念するサラミ「厚切り」戦術　中国のレーダー照射で負担増 [台湾有事答弁めぐる日中応酬　存立危機事態　高市首相　中国]：朝日新聞

軍拡を急速に推し進める中国軍は、太平洋などに少しずつ活動エリアを広げてきた。その様子を、サラミソーセージを気づかれないように薄く切っていくことになぞらえた例えだが、それが大胆になっているという。


アフガン男性3人不起訴　「ヤード」でランドクルーザーの盗難車保管疑い、千葉地検 - 産経ニュース

中国軍レーダー照射、自衛艦に「訓練を無線連絡」　中国メディア報道 | 毎日新聞

中国軍とロシア軍の爆撃機共同飛行 四国沖の太平洋上空は初 | NHKニュース | 中国、ロシア、防衛省・自衛隊

N党・立花孝志被告の保釈認めず　竹内元兵庫県議の名誉毀損容疑で　神戸地裁、証拠隠滅など懸念か|事件・事故|神戸新聞NEXT

【速報】米、自衛隊機へのレーダー照射で中国批判|47NEWS（よんななニュース）

一律現金給付も消費減税もなし　高市内閣の経済対策に割れる世論 | 毎日新聞

ゼレンスキー氏「選挙実施の用意」安全確保が条件　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

ホットライン取れぬ中国　汚職摘発で揺れる軍幹部、対話の余裕なく - 日本経済新聞

大阪万博:万博の会場建設費、企業の寄付金「４２億円」不足…１９７０年大阪万博の収益で設立の基金取り崩しへ : 読売新聞

ウクライナ、和平計画「修正版」を近く米に提示へ | ロイター

「残クレ」でマイホーム、国が銀行向け保険　新型住宅ローン普及促す - 日本経済新聞

「レーダー照射前の日中の艦船の交信」とする音声公開　中国メディア [台湾有事答弁めぐる日中応酬　存立危機事態　高市首相　中国]：朝日新聞

日銀「歴史的」利上げ迫る　35年ぶりの年間上げ幅、0.5%の壁を突破 - 日本経済新聞

神奈川で山火事、延焼続く　大山に隣接する日向山　付近に民家なし [神奈川県]：朝日新聞

【速報】神奈川の日向山で山火事、延焼続く - YouTube


「そんなに米国が言う通りにやりたいのか」小泉氏、防衛費増額で立民・後藤祐一氏に反論 - 産経ニュース

50日連続勤務や長時間残業の「公務災害」と認定されているが…屋久島町職員過労死訴訟で町が和解案拒否「解決金の算定額に疑問」 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル

エナジードリンクを1日8本、健康な男性が脳卒中で緊急搬送　今も後遺症　英症例 - CNN.co.jp

“ゾンビたばこ” 指定薬物「エトミデート」2キロ余をタイから密輸か 容疑者逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都

「エトミデート」は幻覚作用などがあり、過剰に摂取すると体がけいれんすることなどから、「ゾンビたばこ」とも呼ばれる危険ドラッグの成分です。


【分析】トランプ氏にとっての万能の答え：バイデンが悪い - CNN.co.jp

英、ロシアと中国の組織に制裁 偽情報やサイバー攻撃で　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

【速報】金利上昇よりも日本の成長が大事と首相|47NEWS（よんななニュース）

12歳で結婚させられDV被害の「児童婚の花嫁」、死刑免れる イラン　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

高市首相、議員定数「1割」削減の理由は「民主党が提出したから」 [自由民主党（自民党）][立憲民主党][高市早苗首相　自民党]：朝日新聞

岐阜・リニア中央新幹線工事で「地下水位低下」問題の経緯　JR東海に打つ手なし - 日本経済新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
地震で津波警報が出たけど、これで山に逃げりゃ熊が居るんだろ、どうすりゃええねん「津波か熊なら多分熊だけど熊も嫌だよ」 - Togetter

「何者かになりたい病」を「文化祭症候群」と提唱する投稿があるが、否定的に捉えすぎる必要はないのでは「近年始まったものではなく80年代からあった」 - Togetter

これでタンドリーチキン作ってみ、飛ぶぞ「カレーうどんスープ？？！？！！」「ヒガシマルのうどんスープは万能」 - Togetter

12/21-24と表記されていたら24日の夜は宿泊できると解釈する？慣行で24日夜宿泊できないだけで数学的には間違ってる？ホテルの宿泊表記の解釈が議論に - Togetter

震度6弱と6強どちらも経験したが、6弱は『ｷﾞｬｧｧｱ地震！でかいぞ！！』と怯えられたけど6強は怯える前に『あ、これ死ぬわ』となり割と感覚が違っていた - Togetter

ドイツのお葬式は遺体が安置されている訳ではないので、死が抽象的にしか感じられない…『人間の遺体を見た事がない』という人がほとんどらしい - Togetter

中敷にこいつを突っ込むだけでも足へのダメージが全然違うぞ→立ち仕事の人や歩くことが多い人は靴にインソールを入れるだけで劇的に足が守られる - Togetter

「20代にして老人みたいな生活をしている」想像を絶する虚弱体質を綴った『虚弱に生きる』著者が障害者雇用を目指すも門前払い、障害者年金も下りない話は驚愕する - Togetter

【試し読み】金原瑞人『英米文学のわからない言葉』「プリンとプディング」｜左右社

となりの発達障害：「発達障害じゃない」と母が診断を拒否　悩む大学生を救ったのは | 毎日新聞

自炊のアドバイス「パスタ二束は多い」→「微妙に一束は少ない」「デフォで三束食べちゃう」とカービィみたいな反応が引リツに集まってしまう - Togetter

「第九」のテンポはどうあるべき？ ベートーヴェンの記述や発言から徹底検証！｜音楽っていいなぁ、を毎日に。｜ Webマガジン「ONTOMO」

週の半分は閉店前のスーパーに行き、半額の弁当や惣菜を夕食と翌日用に調達するのが、5年ほど前から常態化したポスト主だが、ここ最近の争奪戦の過熱ぶりは確実に史上最悪の惨状を呈した話 - posfie

3大『それ君がやってたんだ企業』と言えば、ミスドやってるダスキン、快活クラブやってるAOKI、あとひとつ何 - Togetter









仕事で缶詰になる時の “缶詰” は英語ではどう言うのだろうと調べた結果「缶詰よりよっぽど怖くて草」 - Togetter

ブラック校則の成り立ちにはとんでもない生徒間or保護者間のトラブルがあったりする例「かわいいヘアピンが欲しくて友達の髪の毛をちょん切った」→ヘアピンは黒紺のみ - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
M.2スロット×3に5Gbpsポート×2の個性派NAS登場！　TerraMaster「F2-425 Plus」を試す【イニシャルB】 - INTERNET Watch

【厳選】もう戻れない！2025年版 快適すぎる開発スタック 10選 #React - Qiita

Layermateを作って、グッドパッチに入った話。AIとデザインの「隠れた真実」を探して｜しゃなはす


sudoをパスワードレス認証で使いたい | IIJ Engineers Blog

なんで日本の新聞ってネット版を購読しても数年前までしか読めないの？ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストは1920年代でも検索して読めるのに - Togetter

創作をめぐるWeb上の誹謗中傷と風評被害について　『青の純度』の作者として | 集英社 文芸ステーション

本稿は、共同通信社の配信記事をきっかけとした小説『青の純度』の「参考図書不記載」をめぐる騒動を受け、作品の創作過程について、著者の篠田節子さんが自ら読者のみなさまにご説明するものです。
※去る10月30日に共同通信社にお渡ししましたが、全文は掲載・配信されなかったため、編集部から改めて、全文を公開いたします（文芸ステーションに掲載するにあたり、一部加筆修正されております）。


あなたのWindows環境、WingetとScoopで自動化しませんか？

Romi（Lacatanモデル）アップデートのお知らせ｜会話AIロボットRomi（ロミィ）

花王の"ガチすぎる"映像スタジオに潜入。年間8,000万円削減を実現、機材の主役は「Blackmagic Design」 | ゴリミー

メールが“すぐ届かない”のはなぜ？エンジニアが知るべきMTA内部構造と遅延のリアル #mail - Qiita

みんなはSNSで見かけた情報をどうやって記録・管理してるのか教えてほしい→Google Mapsに保存したりLINEやDiscordを活用している声が多く集まる - Togetter

中国のWeChatで、笑顔の絵文字を日本の笑顔の感覚で使っていたら「よくない意味だから使わないほうがいいよ」と中国人の友人に教えてもらった - Togetter

【大切なお知らせ】 LETS ゲーム組込オプションに関するご案内 | Monotype.

以下に記載のオプション（特約）ライセンスが付帯するLETS契約につきましては2025年11月29日以降の契約更新受付の終了をお伝えいたしましたが、期限を2026年3月31日まで延長することといたします。



demucs による音源分類を試す｜npaka

【検証】夜泣き対応で絶望したので、娘の泣き声を最新LLMに「翻訳」させてみた #生成AI - Qiita

8GBメモリでローカルLLMを動かす

Tailscaleを社内VPNとして採用できるかという観点で試してみた #Network - Qiita

４日間でClaudeにドキュメントを8件書かせて、全てCodeXにレビューさせる開発フローをやって得られた効果と失敗

「AIで仕事が無くなる」へのAWSの回答　AIエージェントが変えていくもの【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch

AIクローラーを制御する「RSL Collective」はどこまで実効力を持つか？マスメディアや大手出版社も乗るべきか？ - フジイユウジ::ドットネット

AI自動化あそび - 大西ブログ

“You might not need Hono” 高校1年生のコントリビューターが語るHonoの未来 - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出

津波警報の発表中にグーグル検索、AIが「すべて解除」と誤情報 [AIの時代]：朝日新聞

「AIは過剰に宣伝されているが、ツールとしては大いに信じている」、リーナス・トーバルズ氏が東京開催のOpen Source Summit Japan基調講演で語ったこと（前編） － Publickey

AIレコーダーのHiDock、日本本格参入　「文字起こしは無料であるべき」 - Impress Watch

私は優しいので、ホテルでログインしっぱなしのYouTubeアカウントがあったらログアウトしてあげています「この書き出しでホントに優しいことってあるんだ」 - Togetter

「航空券の第三者への譲渡や販売を禁止しております」JAL公式が反応せざるを得ないほど国内線チケットの転売が横行しているらしい - Togetter

SNSが息子を死に追いやった　父の後悔と執念、世界初の規制法作る：朝日新聞

Android・iPhone両方に影響 「スマホ法」で何が変わる？ | NHKニュース | IT・ネット、通信、公正取引委員会

商品価格改定のお知らせ | アイ・オー・データ機器 I-O DATA

Sipeed NanoKVM は危険か - はるさめ氏の日常

ローカル開発のシークレット設定を自動化する ── Go × AWS Secrets Manager

アサヒGHDの社内情報、「Qilin」が新たに公開か　ハッカー集団 - 日本経済新聞

NotebookLMでのスライド生成で結果を自在にコントロールする方法①｜FUJI / Presentation designer

複数プロダクトを横断して気づいた検証可能な開発の必要性 - Speee DEVELOPER BLOG

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）


【戦後80年】富野由悠季監督に聞く＜ディレクターズカット版＞ - YouTube



福間香奈女流六冠、将棋連盟に要望書提出「妊娠とタイトル戦両立を」：朝日新聞

本日の福間女流六冠の会見を受けまして｜将棋ニュース｜日本将棋連盟

編集者にネームを勝手に直されて抗議することがあるが「言う」を「ゆう」に改変された時はショックが大きすぎた「正しい日本語を間違った表現にする理由がわからない」 - Togetter

(令和7年12月9日)ライバー事務所を運営する事業者に対する注意について | 公正取引委員会

４社はそれぞれ、自社に所属するPocochaのライバーとの間で締結したマネジメント契約において、合理的な理由が認められないにもかかわらず、当該ライバーの移籍や独立を牽制する目的で、当該契約終了後一定期間、

(ｱ)　ライブ配信活動を行うことの禁止

(ｲ)　他のライバー事務所との間でマネジメント契約を締結することの禁止

(ｳ)　自社と同種の事業を営むことの禁止

　　の全部又は一部を内容とする旨の規定を設け、当該契約終了後における当該ライバーの事業活動を制限している事実が認められた（別表参照）。


ポコチャのライバー事務所大手、退所後の活動を制限　公取委が注意：朝日新聞

Vket2025 Winterまとめ - ニコニコ動画


『かぐや様は告らせたい 大人への階段』本PV｜2025年12月31日(水)放送！ - YouTube


ジョニー・デップ氏サイン会・撮影会の運営に関するお詫びとご案内 | 東京コミコン


本PV、放送情報、オープニングテーマ解禁！アーティストコメントも到着！ - NEWS | 「かぐや様は告らせたい～大人への階段～」公式サイト

TVアニメ『メダリスト』第2期PV第1弾｜OP主題歌：HANA「Cold Night」 - YouTube


第一報　該当販促物についての正式見解｜SAKURA PRESS｜株式会社サクラクレパス

この度、弊社のグループ会社が海外(スペイン・バルセロナ)で開催されていたマンガイベントにて展示した販促物に関してのご指摘を受け、12/8(月)より関係者情報共有の上、事実確認をしているところでございます。多くの方々にご不快をおかけし、またご不信を招く結果となりましたことを、心よりお詫び申しあげます。


ASCII.jp：サクラクレパスのポスターに“AI疑惑”　ロゴ不備も判明し使用停止へ

［インタビュー］Xbox 360発売から20年。専門誌の編集長だった松井ムネタツ氏が語るその魅力，伸び悩む国内販売に感じた歯がゆさ，そして終焉


「ボールルームへようこそ」ノンクレジットエンディング｜小松未可子「Maybe the next waltz」 - YouTube


「ボールルームへようこそ」ノンクレジットオープニング｜UNISON SQUARE GARDEN「10% roll, 10% romance」 - YouTube


「ボールルームへようこそ」ノンクレジットエンディング｜小松未可子「Swing heart direction」 - YouTube


「ボールルームへようこそ」ノンクレジットオープニング｜UNISON SQUARE GARDEN「Invisible Sensation」 - YouTube


【歌ってみた】ハネウマライダー／ポルノグラフィティ｜セイレーン starring IZUMI from SI-VIS - YouTube


『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』WEBスポット（イマーシブ編）／絶賛上映中 - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」ときめきスチル～読書のひととき～ - YouTube


アニメーション映画『クスノキの番人』 メイキングPV＜大沢たかお編＞　【2026年1月30日(金)公開】 - YouTube


『ツーポイントミュージアム』季節限定冬アップデートトレーラー - YouTube


『Ghost of Yōtei』 好評発売中 - YouTube


「桃太郎電鉄ワールド ～地球もメダルもまわってる！～」プロモーションムービー - YouTube


Mounts of Mayhem (マウント・オブ・メイヘム) 公式トレーラー - YouTube


『Skyrim』がNintendo Switch 2™に登場：公式トレーラー - YouTube


Skyrim Anniversary Edition：Nintendo Switch 2™ ローンチトレーラー - YouTube


レゴ 『フォートナイト』 オデッセイ - ニンジャゴー: ライズ・オブ・ニンジャ - YouTube


10代前半の少年に和彫りを彫った22歳女が逮捕されて未成年に入れ墨をいれたら逮捕される事実にびっくり…「東リベ」「ギャングキング」「ヒミズ」はダメだったんだ - Togetter

［インタビュー］「三國志」40周年企画！　歴代の“武将イラスト”の変遷を，実際に描いてきた人たちと眺めてみた









































◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ドジャース、大物クローザー・ディアスと３年106億円超で合意　課題の救援陣を補強へ　米報道 - ＭＬＢ : 日刊スポーツ

◆新商品（衣・食・住）
スーパーカップ1.5倍　濃厚鯛白湯ラーメン　2026/1/5　新発売 | エースコック株式会社

