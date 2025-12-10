2025年12月10日のヘッドラインニュース

義姉「日本では本格的なスシが食べたい」

僕「もちろん！良い店見つけておきます！」

義姉「６歳の娘がいるから、子連れに優しいところにしてね。」

僕「なるほど...。なんとか探してみます！」

義姉「あと私はロールしか食べないから、生魚出してくるところはダメ」

僕「くら寿司行きましょか」