2026年1月7日のヘッドラインニュース
ハンバーガーチェーンのロッテリアで、新年から“牛すき焼き”の贅沢な味わいをバーガーで気軽に楽しめるという「牛すき焼きバーガーフェア」が2026年1月7日(水)からスタートしました。新商品として、牛カルビ肉としらたきを特製すき焼きソースと合わせた「とろたま牛すき焼きバーガー」(単品620円)、とろたま牛すき焼きバーガーに特製旨辛ソースを加えた「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」(単品640円)、とろたま牛すき焼きバーガーの牛肉・しらたき・パティを2倍に増やした「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」(単品990円)の3品が、期間限定で発売となります。
新年の始まりは"牛すき焼き"で贅沢に！ ロッテリア「とろたま牛すき焼きバーガー」発売！｜ロッテリア
https://www.lotteria.jp/campaign/detail/000260.html
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
観光客が食べる物と地元民が食べる物の違い pic.twitter.com/dO4BguZviY— バリカタな福岡市民bot🍜 (@Barikata_FUK) 2026年1月3日
2026年1月6日
ガラスにヒビが入ってそこから化け物が出てくる演出ですわよ pic.twitter.com/iwaymFayiu— 超弩級眼球破壊肛門炸裂性器粉砕超絶圧迫面接対英傑用殺戮破壊性処理脱糞最強馬鹿兵器陰茎型超巨大岩石巨人 (@RrRrRrRrRTRrR) 2026年1月6日
久しぶりの休日なので、家でゆっくりしようと思っていたが…— 黒主くん (@kuronushi_) 2026年1月7日
妻に「そこにあるダンボール捨てといて！」と言われ、さらに3歳の娘から「パパ、おままごとのお家作って！」と追い打ち。
捨てるのが面倒だったので、適当にダンボールで家を作ってみた。… pic.twitter.com/922QPACc0W
完全にAIだと思われちゃってるので、動画も載せときますね... pic.twitter.com/nzr5AEhzKe— 黒主くん (@kuronushi_) 2026年1月7日
電車でこれ2度見しない人いなさそう pic.twitter.com/ezxgXup3G8— たか (@tatakaro_) 2026年1月6日
前から定期的に言ってるけど「ほとけ」は古代日本の田舎の人には「女の陰毛」に聞こえたはずなので、文献に残らないだけで仏教伝来当時絶対に下ネタ流行ってたと思う— すきえんてぃあ@書け (@cicada3301_kig) 2026年1月6日
私「何でシャワーキャップ皿につけてんのさ！」— ワイルド嫁はん（道産子𓆡） (@wildpuchichan) 2026年1月6日
父「え？」
妹「確かに便利だけどさ！！😂」
妹私「やだねあっはっはっは！！！！😂😂」
父「何言ってんのさ」（指をさす）
妹私「えぇぇえぇえ〜！？！？！😳」
世の中便利だぜぇ pic.twitter.com/cvOmguj4L3
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
＜独自＞ネコの腎臓病新薬、早ければ年内にも実用化へ 治験終了、4月には国に承認申請 - 産経ニュース
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
欧州、トランプ氏のグリーンランド発言に反発 「NATOが終わる」 - 日本経済新聞
マドゥロ大統領が裁判所で無罪主張 「私は無実で、まともな人間だ」 | 毎日新聞
栃木県立高の暴行動画 聴取の生徒が加害認める 県警が捜査 | 毎日新聞
栃木知事、県立高の暴行動画に「絶句した」 把握内容発表を指示 | 毎日新聞
高市首相、安倍晋三・元首相の遺影手に伊勢神宮参拝…かつて同行「再び一緒に来られましたよ」 : 読売新聞
連合会長、国民の連立入り認めず 「立民と国民が野党として対峙」|47NEWS（よんななニュース）
医療費払わない外国人が増 受け入れ病院の3割で未収金 保険入らず訪日、高額で出せず… - 産経ニュース
【解説】 マドゥロ氏が信頼した副官、トランプ氏のために働けるのか - BBCニュース
「劇的だった」 マドゥロ夫妻の初出廷、傍聴したBBC記者の報告 - BBCニュース
イラン、ここ数年で最も弱体化 抗議デモと米国の警告が体制揺るがす - BBCニュース
ヴェネズエラで暫定大統領が宣誓就任、マドゥロ氏は米連邦地裁で無罪主張 - BBCニュース
【解説】マムダニ新NY市長が直面する四つの課題 - BBCニュース
シャンパンボトルの手持ち花火が原因か、 スイスのバー火災で多数死亡 - BBCニュース
立民・野田代表、首相と対決姿勢鮮明 「増税派」「媚中派の最高顧問」 ネット評価に自虐 - 産経ニュース
初接見遅延と福岡県警を提訴 当番弁護士、交通権侵害を主張 | NEWSjp
コンセプトに合わない? 札幌・雪まつりから名物「とうきび」消える | 毎日新聞
メディアにも登場の有名眼科が突然閉院 困惑広がる…174万円前払い患者も【詳細版】
確認いたしました。正しくの株数は下記となります。— 安野貴博＠チームみらい (@takahiroanno) 2026年1月6日
AMZN ４４０株
NVDA１２００株
MSFT１７０株
GOOGL１４４０株
原因は私が表を読み間違えてしまっていたことでした。たいへん失礼致しました。正式な修正書類も追って提出いたします。 https://t.co/EynhP9f6Sd
「最大のリスクは“米の政治革命”」地政学的な不確実性に警鐘 | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、ウクライナ情勢
栃木県立高の暴行動画「いじめ該当の疑い」 部活動の大会辞退も 学校が取材に応じる#下野新聞https://t.co/O6LIVshWpq— 下野新聞 (@shimotsuke_np) 2026年1月6日
本件コメントしましたが報道を調べていて不安な気持ちになったのは初めてです。— 大元 隆志 SASE/SSE/AI (@takashi_ohmoto) 2026年1月6日
本件は単なるスマホ紛失と考えて済む問題ではありません。
別記事によると中国を訪問したのが11月3日、紛失に気付いたのは三日後とのことです。… https://t.co/wbTQ1UNBA3
イラン全土で抗議続く これまで少なくとも36人死亡と人権団体 - BBCニュース
トランプ氏、ベネズエラが最大5000万バレルの原油を米国に引き渡すと発表「売上金は私が管理」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
「昭和天皇銀貨」の偽物使った疑いで4人逮捕 全国で630枚発見：朝日新聞
「一人っ子政策」廃止から10年、出産奨励策の効果薄く 中国 - CNN.co.jp
中間選挙で負ければ弾劾 トランプ氏、危機感あらわに 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
「エッチなことは好き？」「愛してる」杉本達治前福井県知事のセクハラ 不適切なメッセージ1000通 刑事罰抵触の可能性も | TBS NEWS DIG
ノーベル平和賞のマチャド氏、ベネズエラ帰国へ トランプ氏は人気を警戒 - 日本経済新聞
被災地覆う太陽光パネル 復興促進で税優遇 「おしまいですよ」 | 毎日新聞
【独占入手】統一教会マル秘報告書 3200ページがしめす自民党との蜜月「高市早苗氏が総裁になることが天の最大の願い」《長島昭久・前首相補佐官は合同結婚式を挙げていた》《萩生田光一が受け取ったエルメスのネクタイ》 | 週刊文春
ベネズエラが「最大5000万バレルの原油引き渡す」 トランプ氏発表、収益は米国が管理 - CNN.co.jp
1月6日の議事堂襲撃から5年、ホワイトハウスが内容書き換え 事態激化は警察の責任と主張 - CNN.co.jp
イラン抗議デモ拡大、死者20人超に 首都バザールで催涙ガス 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
森友問題をスクープした「元NHK記者」が「赤木夫人」と“禁断の関係”に… 内縁の妻が告発 「スマホに男女の関係を示すメッセージが」 | デイリー新潮
米国のインフルエンザ、過去30年で最悪の流行か 変異型が猛威 - 日本経済新聞
米、グリーンランド獲得へ「軍活用も排除せず」 - CNN.co.jp
英仏独などがグリーンランド問題で米牽制 トランプ氏腹心「デンマークに何の権利がある」 - 産経ニュース
「マドゥロは許せない」 800万人が脱出した理由、記者が見た絶望 [ベネズエラ・マドゥロ大統領拘束][トランプ再来]：朝日新聞
小泉悠氏「ロシア軍のウクライナ戦争継続は1年が限度」 | 週刊エコノミスト Onlineから | 週刊エコノミスト Online | 毎日新聞「経済プレミア」
セブン銀行、ATM内現金3000万円を3年で3割減 日銀利上げで調達費増 - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
熊本地震のとき、避難所で一度怒ったことがあった… 『温かい飯がない』『水がない』と言われたので用意したが、その次は『米を炊く人がいない』何でも無い無い言わないでほしい - Togetter
置き配で注文したらお茶のペットボトルが1本だけ盗まれていた→「もう他のボトルも怖くて飲めない」「中世の商人の積み荷かな？」 - Togetter
【速報】はい、最悪の展開です。— 苗木@MTG垢( ˘ω˘ )ラクドス教徒💀🔥🍄 (@MTGnaegi_Rakdos) 2026年1月6日
予想通り海外に持ち逃げされましたので、7日まで待てと言った日本警察の敗北です〜(◜ᴗ◝ )
何処やねんってなったけど調べたらスペインまで飛んでました、盗んだ奴パエリア一生不味い店に当たってまえ🥘(◜ᴗ◝ ) https://t.co/yNZOWRxtNY pic.twitter.com/cbTMMnAbQu
はぁぁぁぁぁぁぁ！！！！— よこち (@yokocha_gyouza) 2026年1月6日
ゴミが出せるって素晴らしい！
ゴミを袋に入れて指定の場所に置いたら持っていってくれる方に感謝ぁぁぁぁぁ！
いつも来てる不法侵入の釣り人達、管理者の臨界点を超えたようです。#泉大津フェニックス pic.twitter.com/eAPQPtTQJJ— MP (@MP78457742) 2026年1月6日
宿のフランス人が茹でたパスタをバターで和えたものを食べていたので｢あんたそれちょい醤油かけてみ？飛ぶで？｣と教えた→訝しげに渋々試していたが、食べた途端驚いていた - Togetter
ニュージーランドにいる人に『ニュージーランドは何が美味しいんですか？』と聞いたら『日本人はすぐそれ聞く。ねえよ スーパーのアイス』って言われた - Togetter
「観光で私たちのゲルに遊びに来てくれる日本人は、みんなモンゴル料理を楽しんでくれる」出迎える側から見た日本人観光客のグルメ好奇心 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
2026年は全部ターミナルでやるぞ！
パナソニック、眼鏡型のＶＲヘッドセット事業撤退 シフトールに譲渡 - 日本経済新聞
作る側ではない人は検閲者になりがち「一定以上のクオリティがないと公開すべきでないみたいなことを言い出すと、裾野が狭くなって全体が衰退するよ」 - Togetter
ワコムのクリエイティブ・教育・法人のお客様向け 導入事例 - マンガ家 丸山恭右 様 | Wacom
会社の登記変更書類をChatGPTにお願いして作ってもらって楽だなぁと思っていたが、提出したら法務局から「何もかも違うので作り直してください」と怒られた - Togetter
京都でiPhoneが盗まれる→位置情報を確認したら、その後東京へ大移動… 最悪の事態を想定して警察署に行ったがどうしようもできず海外に持ち逃げされた話 - Togetter
私「そっちの部署に2年間電源が入っていないPCがあるみたいなんですけど」課長「そのPCは課員が家に持ち帰ってますが先日育休に入って...」→流石に回収させて貰っていいですかね - Togetter
「iPhoneの日付を2030年に設定して数分放置したら空き容量がめちゃくちゃ増えた」→試したユーザーからiPhoneが起動しなくなったという報告が相次ぐ - Togetter
AIがバイナリを直接吐くようにはならない - きしだのHatena
ウェブでのSIM再発行手数料などを改定 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
AI生成作品が小説大賞を獲得→書籍化中止 本人「後出し規約変更」で撤回と説明、運営の意図は | オタク総研
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『AKIRA』でカオリが服を破られて殴られるような「嫌悪感を抱くシーン」がある時点で「作品として評価できない」という結論に至る人がいるのはなぜ？ - Togetter
中国の若者がギャルゲーに求める「報われる世界」｜上海在住のえいちゃん
2025年劇場アニメをほぼ全部観たオタの7選 - きみにとどけてれぱしー
【いちご大福】「茜ちゃんが美味いと思うまで」R〒A 1:15:49 WR - ニコニコ動画
【きつねゆっくりの今後の扱いについて】— きつね（仮） (@yukkurisozai) 2025年12月28日
「そんなの知らなかった」という方を少しでも減らす為にも情報発信はしておきたいと思います。
まず最初に、きつねゆっくりは2026年中に配布や利用が全て停止となる可能性があります。
まとまりがない文かもしれませんがご確認頂ければと思います。 pic.twitter.com/HrPPuRtm6p
【東京都交響楽団創立60周年記念】都響スペシャル「すぎやまこういちの交響宇宙」より《カンタータ・オルビス》ー交響曲《イデオン》ー《カンタータ・オルビス》／東京都交響楽団／大野和士／新国立劇場合唱団 - YouTube
ことねに看病されたい星南 pic.twitter.com/z29Vy7pz20— ツナマヨ@次はGSF03 (@tsunamayoneez) 2026年1月6日
生を実感 pic.twitter.com/DcG1DVtb5a— まことじ (@makotoji16) 2026年1月6日
乙骨子孫のリカちゃん評価 pic.twitter.com/YeVHz8HG2o— と (@tekitoude_ee) 2026年1月6日
皆様、あけましておめでとうございます‼︎— 漫画家島本和彦 (@simakazu) 2026年1月6日
昨日が仕事始めの日でした。担当編集の方から素晴らしいお年玉をもらえましたので、元気が出て初仕事を始めることができました。お年玉についてはまた後で‼︎今年もよろしくお願いします‼︎ pic.twitter.com/CPnkfRmZ2Q
時を超えるメスガキの話 1/5 pic.twitter.com/wsORmFFPd6— 魔木 (@inknoshimi) 2026年1月6日
TVアニメ『真夜中ハートチューン』番宣CM | 好評放送中！ - YouTube
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』ノンクレジットOP映像｜《2026年1月6日(火)放送開始！》 - YouTube
【エンディング主題歌解禁】TVアニメ『ダーウィン事変』エンディング主題歌 a子「Turn It Up」ノンクレジットアニメ映像／毎週火曜24:00～放送中 - YouTube
TVアニメ「死亡遊戯で飯を食う。」ノンクレジットOP映像｜ 『¬Ersterbend』 作曲・編曲：LIN（MADKID） - YouTube
TVアニメ『違国日記』ノンクレジットオープニング映像｜TOMOO「ソナーレ」 - YouTube
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』キャラクターPV：キョウヤ - YouTube
TVアニメ『ダーウィン事変』オープニング主題歌 Official髭男dism「Make Me Wonder」ノンクレジットアニメ映像／2026.01.06 24:00～ ON AIR - YouTube
TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』ノンクレジットオープニング｜常闇トワ「シルベ」 - YouTube
『Umami Grove』 - 発売日告知トレーラー | PS VR2 - YouTube
『インフィニティニキ』Ver.2.1「生命は詩となりて」アップデート！「眠りの森」を探索しよう！ - YouTube
『エーペックスレジェンズ』: ウィンターワイプアウトイベントトレーラー - YouTube
将棋の豊島将之九段が結婚 令和初の名人・竜王 「明るい家庭を」：朝日新聞
スタバで「ホワイトモカのコーヒー抜きでお願いします」と注文したら店員がメニューの空白を指した…「凝も使えないのにスタバに来るな」をきっかけにHUNTER×HUNTER開始 - Togetter
安済さんお誕生日おめでとうございます！🎉 pic.twitter.com/y7yBFdoAcq— いみぎむる (@imigimuru) 2025年12月22日
今回の新衣装はサイバー衣装でした😚— 猫汰つな🍒✨ (@tsuna_nekota) 2025年12月22日
泉パパありがとう✨💫#猫汰つな新衣装 pic.twitter.com/5Zj9mMubto
同僚さん https://t.co/Zw3zhbrqRL pic.twitter.com/yoKOAhXOka— はらけんし@2日目西ね52ab (@pkenshiq) 2025年12月23日
『白銀の城』CBT募集が始まりましたーー 主人公の探偵さんを作業しました☺#白銀の城 #同一律テスト #SilverPalace pic.twitter.com/60AzrZenHU— モ誰 (@jeonghee1414) 2025年12月19日
2025年12月22日
🦌🦌🦌#ステラソラ #StellaSora pic.twitter.com/1Sz4ShHA7V— Iroha / いろは (@Iroha127521) 2025年12月23日
2025年12月23日
2025年12月23日
こん......#るるのアトリエ pic.twitter.com/wuLQuM6VQO— 家具屋（KAGUYA） (@Kaguya_mizu618) 2025年12月23日
#るるのアトリエ— あめ (@ame5972) 2025年12月23日
蘇るるｯｯ……！！！！！ pic.twitter.com/5dppt969Rs
どのサイズ？🤔 pic.twitter.com/d9rWsxRELI— YUNA C107(火)東8V14ab (@yuna_pang) 2025年12月23日
3万いいねありがとうございました（今更）— コッペパン (@koppepan883) 2025年12月23日
おまけ https://t.co/71aMxkzvWB pic.twitter.com/mTBOtOCbHv
レーミクルーレット2025ver pic.twitter.com/szJ77hL2wF— 乙れん (@otsurenn) 2025年12月22日
2025年12月23日
💫✨✨#かなたーと pic.twitter.com/RILy5Da55p— Ｉｘｙ（いくしー） (@Ixy) 2025年12月23日
今年描いた、クリック推奨千束さん🟥 pic.twitter.com/PG21XrUu3d— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年12月22日
いっぱいありがとう pic.twitter.com/CE945fRr9s— 天音かなた💫ホロライブ卒業生 (@amanekanatach) 2025年12月23日
2025年12月22日
cm.s pic.twitter.com/ore4JZSy9U— 芝 (@shi_b_a) 2025年12月22日
キサキ pic.twitter.com/hPsxMXo85j— ダキニ店長@生きてる (@dakini_tencho) 2025年12月23日
2025年12月22日
にじさんじ所属の鈴原るるさん(@lulu_suzuhara)の「ラストコンティニュー」歌ってみた動画にイラストを描かせていただきました！おかえりなさい！！ https://t.co/WqN0RJ0u9o pic.twitter.com/nsyi2sJKUC— さいね (@sainexxx) 2025年12月23日
新刊表紙！ブルアカキャラミックスの描き下ろしオンリー、色んな服とかシチュとか。 pic.twitter.com/mvC6hZycAB— 荻pote (@ogipote) 2025年12月23日
私服衣装ベリーちゃん🎀#さおと名画 pic.twitter.com/y8KDWPOhcE— 裕🐧 (@youcapriccio) 2025年12月21日
2025年12月23日
クリスマス前のニワトリ pic.twitter.com/piaxYiMqul— おぞね (@kedama_tori_ki) 2025年12月22日
❅‥∵‥‥∵‥‥∵‥❅— 「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」公式 (@tenshisama_GA) 2025年12月24日
Merry Christmas
❅‥∵‥‥∵‥‥∵‥❅
本日はクリスマスイブですね！⛄
周と真昼はどんな一日を過ごしているのでしょうか？
明日12時に天使様公式より
新規イラストをプレゼント🎁#お隣の天使様 #GA文庫 pic.twitter.com/KSnsauSZz1
チナツ pic.twitter.com/XwCItaUANK— かずきんぐ💩 (@OoBxl8ujpua9O0l) 2025年12月22日
2025年12月22日
⋱ ⋱ 𝕨𝕠𝕣𝕜𝕤 ⋰ ⋰— KICO (@illmaticblue) 2025年12月22日
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！feat.初音ミク』
星乃一歌さん🎸のアニメーションを描かせていただきました✴︎
Full.verは引用元を是非ご覧ください💫 https://t.co/YblQiquNmt pic.twitter.com/UKfuGKnhdK
🪿🪿🪿 pic.twitter.com/F5h9v3l7n0— 美和野らぐ🌱2日目西め40ab (@rag_ragko) 2025年12月21日
2025年12月24日
待ってる人達へ pic.twitter.com/3nMgRW4v1b— きゃた💋「きゃたぴランド」連載中 (@kyata_ti666) 2025年12月24日
今年描いたユーフォ絵で1番伸びたのはまさかの… pic.twitter.com/f3R0m7ewVC— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年12月22日
🎨#るるのアトリエ pic.twitter.com/OhJ1pOoow9— meel (@me_meel_) 2025年12月22日
🎂Happy Birthday マーシャ🎂— 『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』公式 (@roshidere) 2025年12月23日
本日12月24日はこう見えて実はしっかり者？
アーリャの優しいお姉さん👩
マリヤ・ミハイロヴナ・九条のお誕生日です！
マーシャ、おめでとう！#ロシデレ #クリスマスイブ pic.twitter.com/4qOsCHEnns
漫画家志望フレンズに共有です。— 初康一郎 (@hatsudayoooo) 2025年12月22日
アシスタント仕事で首の神経と腰痛と腱鞘炎をやらかしている私が行き着いた「ぼくのさいきょうのぶき」は
・板タブ
・傾斜台
・そこそこ良い椅子（ある程度良ければ。私はCOFO）
です。
詳しく熱く絵でおすすめします#日々描く pic.twitter.com/6u5qF0YriV
#indie_anime pic.twitter.com/7DIFW84HJE— Project NPD (@Project_NPD) 2025年12月22日
2025年12月3日
白に染まる pic.twitter.com/WVdckbaoet— Hiten｜二日目 西あ-52ab (@HitenKei) 2025年12月22日
#今年も残りわずかなので今年一番伸びた絵を貼る— 埃 (@hokori_4649) 2025年12月23日
目の描き分け練習のやつ！ pic.twitter.com/3DJNneCzCA
海夢ちゃんのデート服 分解図鑑 pic.twitter.com/CdNsI2oG7B— りのま (@rinomaw) 2025年12月23日
💫#かなたーと pic.twitter.com/DlhXfQSzK5— おしおしお (@oshioshio_info) 2025年12月22日
🎄🎁🎅⛄🟦🌟— 谷野美穂🏸🏀🐢🐢🐊 (@tanino_miho) 2025年12月24日
2期の放送も2026年秋に大大大決定❕
来年も原作と一緒にアニメ
アオのハコをよろしくね📺
良い祝日を❄✨️🩵 pic.twitter.com/g67Sca2e9r
🖤🖤🤍 pic.twitter.com/0MfTWl9aCo— nana (@nanananaaannaa) 2025年12月23日
先日の公式配信でも紹介されました、ブルアカ5周年記念のアロプラちゃんを昨年に引き続き描き下ろさせていただきました！おめでとうございます！🍾 pic.twitter.com/oTeefVQUgy— 荻pote (@ogipote) 2025年12月22日
【鈴原るるちゃん】— 天草せとか🐾お仕事募集中 (@setoka_amakusa) 2025年12月23日
みんなあああぁぁ゛ぁ゛ぁ゛……ぁ……
※ダークモード推奨#るるのアトリエ pic.twitter.com/qtpzwZao12
今年も、年賀イラストのネットプリントします！— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2026年1月1日
よかったら、#ほしのるる をつけて印刷したよ報告してくれるとうれしいです🐴🤍
▼ユーザー番号
C9A83DXAWW pic.twitter.com/95aTp9wlf1
あけましておめでとうございます！— ほしのるる🌷イラストレーター (@ruruhoshino) 2025年12月31日
今年もよろしくお願いします🌷 pic.twitter.com/4sRpnfchZZ
The Lost Generation of Angels pic.twitter.com/VazFimJ8fo— RIFU☢ (@RIFU_hata) 2026年1月5日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【会見全文】アビスパ福岡 金明輝監督との契約を解消 「コンプライアンスに抵触する行為が確認された」「管理・監督責任に関しては役員も重く受け取めなければいけない」｜福岡TNCニュース
シューズで見る箱根駅伝2026「アディダス、アシックスに差を付けられ、振り返ればプーマが迫り…王者ナイキが転落した理由」 | 箱根駅伝の裏側 | 文春オンライン
ひとまずM-1のこととか｜ヤーレンズ 出井隼之介
【独自】秋田市の新スタジアム Jリーグ側が「少なくとも1万5,000人規模の施設が必要」と主張 議事録の情報開示請求で明らかに 秋田（2026年1月6日掲載）｜ABS NEWS NNN
◆新商品（衣・食・住）
スーパーカップ スパイシーソース焼そば 2026年2月2日 新発売 | エースコック株式会社
渾身の逸品 特製ワンタンみそラーメン 大盛り 2026年1月26日 新発売 | エースコック株式会社
食品ロス削減に向けた冷凍食品を拡充 買い置きに便利！レンジで温めてすぐに食べられる 「冷凍おむすび」3種類を1月13日（火）から北陸地方で先行発売｜ファミリーマート｜サステナニュース
ニュースリリース 『かっぱえびせん 紀州の完熟梅味』 ｜ カルビー株式会社
挟む幅を調整できる縦置きノートパソコンアルミスタンドを発売｜サンワサプライ株式会社
