2026年1月7日のヘッドラインニュース

確認いたしました。正しくの株数は下記となります。



AMZN ４４０株

NVDA１２００株

MSFT１７０株

GOOGL１４４０株



原因は私が表を読み間違えてしまっていたことでした。たいへん失礼致しました。正式な修正書類も追って提出いたします。 https://t.co/EynhP9f6Sd