2025年12月18日のヘッドラインニュース


2026年1月30日(金)に劇場公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の新たな劇中映像を収録した本予告映像が2025年12月18日にガンダム公式YouTubeチャンネルで公開されました。また、Alexandrosの川上洋平さんとSennaRinさんによるデュエット曲「ENDROLL」が本作の挿入歌となることも決定しており、本予告の中で一部を聴くことができます。

1月30日公開│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告 - YouTube




さらに、公開初日となる2026年1月30日(金)からIMAX61スクリーンで同時上映されることが決定し、IMAXビジュアルが公開されています。

©創通・サンライズ

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

地球の衛星である「月」についてさまざまな視点でぐりぐり動かしながらよく知ることができるインタラクティブ解説 - GIGAZINE

ペラペラなのに折ると液体もOKなボウルに変身して収納＆持ち運びに便利な「スナップフォールド ボウルズ」レビュー - GIGAZINE

Windowsの「System32」からランダムにファイルを選んで削除し再起動できるかどうかを試し続ける恐るべき飲み会「System32ルーレット」 - GIGAZINE

科学者たちが「雨が降ると川のギンザケが大量死する」という謎を20年かけて解き明かす - GIGAZINE

記憶は一体どこに存在するのか？ - GIGAZINE

女性による「男性宅のトイレで見かけた信じられない珍光景」が本当に珍妙すぎると話題に - GIGAZINE

エンジニアのスポーツ「競技プログラミング」を実際に体験してみた - GIGAZINE

妄想や白日夢にふけるクセを心配しなくてもよい理由 - GIGAZINE

「多数決」以上に民意を反映できる選挙方法とはどのようなものなのか？ - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



母『スマホの文字が大きくなって戻せないの』私「設定のアクセシビリティから変えられるよ」母『それが、設定出せないの』私「画面の写真撮って送って」 - Togetter

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
連続クリック反応でPROTACの効率的合成に成功 ～3種類の機能性分子の迅速な集積を実証、創薬研究の加速に期待～｜東京理科大学

ミトコンドリアの働きを高めるタンパク質が、マウスの寿命を延ばす!？～脂肪組織の老化シグナルを抑制し、エネルギー産生と代謝を改善～ | 国立大学法人千葉大学のプレスリリース

希薄電極法により、ナトリウムイオン電池の電極反応速度を定量化～ナトリウムはリチウムより速く、低温でも高性能を実現～｜東京理科大学

楽天、「GENIACプロジェクト」の一環として国内最大規模の新たな高性能AIモデル「Rakuten AI 3.0」を開発 | 楽天グループ株式会社

共同発表：大規模言語モデルで専門家のように材料空間を探索～自律性と解釈性を備えた無機材料設計のためのAIエージェントを開発～

イ・ジェミョン、偽書「桓檀古記」に公の場で言及→歴史学者からは「なんでそんなことを」「明白な偽書で論争もクソもないのに……」と困惑の声。この発言のひどさ、韓国ウォッチャーでは伝えきれないくらいにひどいのです: 楽韓Web

紀元前2800年の城郭都市が中国の山岳地帯で続々発見 ── 考古学史を揺るがす大発見に

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
農水省からの電話「どう喝のようだった」　秋田県へコメ減産要求　"令和の米騒動"前年｜秋田魁新報電子版

コメ増産巡り秋田県へ「圧力」　農水省、交付金削減示唆　佐竹前知事ら証言【独自】｜秋田魁新報電子版

しんぶん赤旗日曜電子版 | スクープ　維新県議　国保逃れ疑惑/脱法手口で社保に切り替え/社団法人利用し“コスト削減”　指南書入手

バイデン氏は「史上最悪」　大統領展示で新たに説明文|47NEWS（よんななニュース）

東京 赤坂 サウナ店火災 事務所は出火当時 無人だったか | NHKニュース | 火災、東京都

米トランプ大統領 国民に向け演説 物価高対策など成果を強調 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ

三重 四日市 大雨浸水の地下駐車場 運営会社が破産申し立て | NHKニュース | 三重県

旧統一教会に賠償命令“念書は無効 献金勧誘は違法” 東京高裁 | NHKニュース | 旧統一教会、裁判、東京都

安倍元首相銃撃事件裁判 検察は山上被告に“危険で卑劣で冷酷極まりない”と無期懲役を求刑 | NHKニュース | 安倍晋三元首相 銃撃、裁判、奈良県

米下院、未成年へのジェンダー肯定ケア禁止法案を可決　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

「史上最悪」「分断招いた」　歴代大統領こきおろしの説明板、トランプ大統領がホワイトハウスに設置 - CNN.co.jp

プーチン氏、ウクライナ和平交渉での譲歩を拒否　「武力で領土獲得」 - CNN.co.jp

「減反廃止」政府の説明は偽り　農水省、秋田県へコメ生産抑制要求【解説】｜秋田魁新報電子版

訪日客でにぎわう京都・嵐山の混雑どう「分散化」？　京福電鉄社長が語る沿線の誘客戦略とは｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

東京 赤坂 サウナ店火災 ドアの窓部分に衝撃加わったような跡 | NHKニュース | 火災、東京都

バイデン氏は「史上最悪」と酷評　歴代大統領の肖像展示で新たに説明文が付け加わる - 産経ニュース

「短絡的で人命軽視甚だしい」山上徹也被告に無期懲役を求刑、検察側　死刑は求めず　安倍氏銃撃公判 - 産経ニュース

安倍元首相銃撃　山上被告に無期懲役を求刑　検察側 | 毎日新聞

立花党首ら二審も賠償命令　動画投稿で名誉毀損認定 - サンスポ

佐川氏のメール「ない」　片山財務相が説明、自動消去か　森友文書 | 毎日新聞

鎖国少年が国境を開くまで　排外主義の奥にあるものは　東畑開人さん：朝日新聞

認定こども園で「食品サンプル」園児133人に食べさせるミス　ビニール製チョコチップがケーキに｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

一部の外国人のルール違反「看過できぬ」茨城・大井川知事、共生社会の実現へ　PT初会合 - 産経ニュース

5人の自殺ほう助罪に問われた36歳被告　10代女性の事件だけは黙秘 | 毎日新聞

高市首相「日本人が各地旅行するのも大切」　中国からの渡航自粛巡り | 毎日新聞

柏崎刈羽6号機の再稼働、年明け1月20日を軸に調整　東電近く規制委に使用前確認申請へ - 産経ニュース

「局長説明後」メールに改ざん案　森友文書開示、佐川氏の関与浮かぶ [森友学園問題]：朝日新聞

野党議員へのデマで「厳重注意」された国光文乃外務副大臣　沈黙を貫く本人を直撃すると、下を向いて…：東京新聞デジタル

片山さつき財務相の居直り開催を逆手に…高市首相「大臣規範」見直しで“パーティー解禁”の支離滅裂｜日刊ゲンダイDIGITAL

非常用ボタンの電源「2年前から入れていない」　サウナ2人死亡火災 [東京都]：朝日新聞

東京 サウナ店火災 店のオーナー “非常ボタン受信盤の電源を入れたことない” | NHKニュース | 火災、東京都、事件・事故

フィンランド首相、日本語で謝罪　「つり目」騒動で「心からおわび」：朝日新聞

フィンランド首相、日中韓に謝罪 議員による東アジア人差別「つり目」騒動で　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

フィンランド 国会議員の“つり目”写真投稿問題 オルポ首相が日本 中国 韓国の大使館SNSに謝罪声明掲載 | NHKニュース | フィンランド

「ミス・フィンランド」と議員3人による「つり目」、東アジア人差別で炎上 首相らが火消し　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ミス・フィンランドの「つり目」写真、東アジア各国で人種差別と激しい批判 - BBCニュース

欧州が始めた静かな「中国離れ」　日中対立、逆効果の威圧 - 日本経済新聞

さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上！ 入手した“指南書”に書かれていること｜日刊ゲンダイDIGITAL

体調不良の外国籍男性強制送還か　入管庁に反対訴えた翌日|47NEWS（よんななニュース）

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
イラン出身の子に「その服かわいいね」と言ったら「ありがとう、あなたの目は綺麗だね」と返され、彼の地の慣習を知った - Togetter

支援センターでベビーマッサージした後、スタッフのおばちゃんから｢水分補給させてあげてね！｣とアドバイスされた→翌日、そのおばちゃんから謝罪の電話がかかってきた話 - Togetter

20歳の娘に財布を買ってあげるならどんなブランドがいい？リプで勧められているアナスイやサマンサタバサ、若者は「親世代って感じ」と不評…今の女子大生は何が好きなの？ - Togetter

さいたま地裁、被害額10億円超の自動車窃盗事件を起こしたベトナム人の一人に判決が下された直後、被告が窓ガラスを割る...どうやって身体検査をすり抜けたのか - Togetter

『一見さんお断り』ってどういうシステムで潰れてないんですか？「金持ちが新しい金持ちを連れて来るんやで…」「あれ理論上最初無理じゃないかと思ってる」 - Togetter

友達に本貸したらこれ…普通にショック「物の扱い方に対する価値観が違うとモヤモヤする」「お金と本は貸すべからず」 - Togetter

日本でよく見るクソデカナン、インドではジャパニーズナンと呼ばれ、そんなサイズは作ってないらしい「な、ナンだってーー！！」 - Togetter

30年前に飛び降りをし、その時に手術してくれた先生が現在別の病院に移っていたので受診しにいった→先生の反応がぶっ飛んでて信頼できる - Togetter

「給料手渡しの仕事で食い繋ぐしかなさそう」知人の子供が闇バイトで銀行口座を売り逮捕、二度と口座は作れず人生が詰みかねないが、若者は意外と知らないことがある - Togetter

さまざまな業界で「ガワだけ綺麗なニセモノで客を騙すように稼ぎ、トラブルがあれば逃げる」が増えすぎて"高い＝上質"の期待がなくなってきた - Togetter

父親がバラエティを敬遠してNHKみたいな番組ばかりを見ていたが、歳を取ると良さが分かる？「まずBGMがないのが最高」「単純にバラエティ自体つまらなくなった」 - Togetter

毎朝同じコンビニで焼きおにぎりだけ買って会社行くんだけど、今日店員さんに小さい声で『焼きおにぎりの人来たよ』とか言われてた - Togetter

『推し活依存』を取り上げたNHKのニュースによると推し活の平均消費金額は25万円らしい→ほーんまぁ25万か、と思ったら"年間"で過呼吸になっている - Togetter

中国ではなぜ反日デモが起きないのか？（遠藤誉） - エキスパート - Yahoo!ニュース

サイゼリヤ店員が作るサイゼリヤメニューTier表 - 京音Advent Calendar企画用ブログ

値上げを提案された家賃の交渉とその結果 - 紙屋研究所

「カロリーの殺し屋」　中国で流行のフルーツあめ、食べ過ぎに警鐘も | 毎日新聞

中学生のみなさんへ | MONOLOGUE

「新型コロナワクチンをうったほうが感染しやすくなるし、ほかの病気にかかりやすくなるし、がんになったり心筋炎になったりするリスクも高くなる」
という「先生」の授業を受けた中学生のみなさんへ。
心配することはありません。ワクチンをうったことを後悔する必要はありません。Q & A形式で、詳しく説明していきましょう。


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）






iPhone、App Store“以外”のアプリストアも利用可能に　スマホ新法対応 - Impress Watch

ASUS JAPAN、日々の作業を効率よくこなせる「ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）」の新モデルを発表 | News｜ASUS 日本

ソフトバンク光を解約してレンタル機器をSBとNTTに返却したのにずっと未返却扱い→問い合わせてもたらい回しにされるので2社に直接対決してもらった話 - Togetter

Amazonでハードカバーの本を中古で買ったら、ゆうメールの厚さ3センチ以内に収めるために真ん中で開いて梱包して送られてきた「これは酷い」「なるほど頭いいな〜ってなるかい！！」 - Togetter

Gemini 3のおかげで論文が爆速で書けます - 矢原の日記

ルンバの米アイロボットCEO、倒産原因は「技術面で中国勢に4年遅れ」 - 日本経済新聞

スマホ新法で変わること　“選べる”は競争と使いやすさにつながるのか - Impress Watch

生成AIに知識を垂れ流すラジオ番組を作ってもらう｜Kohya S.

スマホ新法18日施行　アプリや課金アイテムの価格は下がるのか？ | 毎日新聞

性的ディープフェイク 半数余りが同級生らが作成 警察庁まとめ | NHKニュース | フェイク対策、生成AI・人工知能、警察庁

子どもの性的ディープフェイク被害　加害者の半数は同じ学校の生徒 | 毎日新聞

「Webを支える技術」から学ぶWebの歴史について #Web - Qiita

人は「見られている」と思うだけで行動が変わる―セキュリティ心理学×抑止設計で考える内部不正対策 #Security - Qiita

間違って電源ぶち抜いてしまい、学園祭の全配信システムを止めた話

サーマルプリンタを子育てに活用してみた - m1104m Blog

AntigravityとGemini 3でアプリ開発したら、めちゃくちゃ効率的だった話 – TechHarmony

信用情報機関はなにをしているのか? CICとクレカを支える「信用」のいま - Impress Watch

株式会社メルカリと資本業務提携契約を締結いたしました | 株式会社駿河屋

RAGで厄介なExcel文書を意味構造JSON化するOSSライブラリを作りました

「被差別部落」さらすネット記事、出版社「示現舎」代表に削除命令　男性への損害賠償も命じる　さいたま地裁：東京新聞デジタル

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
コミックマーケット107・当日の販売物について | コミックマーケット公式サイト

販売場所：東５・東７・西アトリウム・西４・南２
※「食べられるコミケ雲」はビッグサイトサービスコーナーにて販売。


コメント欄廃止とファンレターシステム導入のお知らせ | やわらかニュース | やわらかスピリッツ

各作品ページ上の「コメント欄」につきまして、12月15日をもって全作品で閉鎖し、非公開の「ファンレター制度」へ移行させていただきました旨、ご報告いたします。

「コメント欄」は本来、読者の皆様が作品の感想を語り合うことで、作品の盛り上げの一助になればといった意図で設置しておりました。しかし、こと近年にいたっては、残念ながら一部の作品を除いて、作品と無関係なコメントや暴言などの書き込みが横行しており、編集部としましても、その対応に苦慮しておりました。
不適切なコメントはできるだけ早期に発見して削除するよう努めておりましたが、各スタッフが随時確認する体制では、カバーしきれないのが実情でした。
心ないコメントのために、作家の皆さまのモチベーションが削がれたり、他の読者様の気分が害されたりしてしまうことは、我々としても甚だ不本意であります。これをどうにか防止できないかと検討を重ねた結果、「コメント欄」を閉鎖し、新たに「ファンレターシステム」へ移行させていただくことになりました。



憧れのフォント使うため、苦しいところ支払った数年分がすべて無駄に―Monotype・フォントワークス問題、大きな影響受けた個人インディー開発者は… | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト

本問題についてはGame*Spark運営であるイードにおいても、Steam/スイッチにて好評発売中の『ウィザードリィ外伝 五つの試練』において「フォントワークス LETS」のフォントを利用しているため（Steam版の当初から使われているフォントだけでなく、スイッチ版以降では、ちょうど今回話題に出た「スキップ」などが使われています）、すでに同社への見積もりも行っています。

結果としては、従前からの報道と違わず、今回の坂本氏のケース同様、毎年6万円が、毎年数百万円にもなるという内容でした。さらにMonotypeのプランではいわゆる「インストールフィー（ダウンロード数に応じて費用が増える仕組み）」が含まれており、タイトルを問わずその潜在的な負担は計り知れないものです。



アニメ 『ちびまる子ちゃん』新オープニング主題歌を 12月28日（日）からAdoが担当することが決定！｜最新情報｜ちびまる子ちゃん オフィシャルサイト

VALKYRIE TUNE：機械仕掛けのアイ | GOOD SMILE COMPANY

ホロライブとにじさんじは、どこでリスクを引き受けているのか ――成功と継続、その不確実性の置き場所｜VSTATS・ジェネリック集計人(Holoデータ分析)

自分の持っている専門知識を漫画に生かすには？ 『瑠璃の宝石』渋谷圭一郎に聞く | GENSEKIマガジン

信長の研究者が『信長の野望』を30年ぶりにプレイしてみたら？｜金子 拓 | 東京大学

今はガンダムのプラモデルを小学校で配る時代なんやな〜、娘いわく「先生が転売禁止て言うてたよ」ワロタ - Togetter

昔集めていた古ーいポケモンカードを売りに行ってきた「うわー、これはやられてる」「買い取った店ウハウハだなこれ…」 - Togetter

親と約束したのに3DSを買ってもらえず親の財布を持ち出し警察を呼ばれる...親との約束を反故にするのは一生恨まれる場合もあるので口約束でも守ってほしい - Togetter

【次巻完結】「引退だ オグリキャップ」　22巻発売記念PV【ウマ娘 シンデレラグレイ】 - YouTube


TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』放送直前PV｜2026年1月1日先行配信開始！ - YouTube


『空の軌跡 the 2nd』ティザートレーラー - YouTube


『BREAK ARTS III』メカカスタマイズコンテスト結果発表！ - YouTube


『4:LOOP』 アナウンストレーラー - YouTube


『モンスターハンターワイルズ』交わりの祭事【祝謡の儀】　紹介映像 - YouTube


『マインド オーバー マグネット』開発者メッセージ - YouTube


『アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ』配信開始！ - YouTube


2ndトレーラー『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 - YouTube






















































◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
長渕剛さん「必死で稼いだ金を違う目的に…断じて許さない」　コンサート企画会社が破産 - 産経ニュース

WBC、地上波中継はなし　独占放送のネットフリックスはパブリックビューイング実施へ - 産経ニュース

◆新商品（衣・食・住）
「iFace」から『くまのプーさん』デザインの新作が登場。温かみのあるタータンチェック柄のモバイルアクセサリー  - Hamee株式会社

KFCから年末年始限定の豪華「ケンタお重」が今年も登場！人気定番メニューと“えびぷりぷりフライ”の贅沢な詰め合わせで食卓を華やかに　12月26日(金)から数量限定で発売～抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」付き～｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

寒い冬をほっと癒す濃厚な味わい「煮込みビーフシチューハンバーグ」発売｜松屋フーズ

肉汁爆発！にんにく覚醒！「無限にんにく肉肉餃子」| の食品| クラフト酒・日本酒の通販ならKURAND（クランド）

4万食限定！かに増量の『極上かにめし』登場！本ずわいがにといくらの旨みあふれる特別弁当 | ワタミ株式会社のプレスリリース

