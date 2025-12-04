2025年12月04日 18時29分 ヘッドライン

2025年12月4日のヘッドラインニュース



2026年に最終章の放送が決定しているアニメの最終(ファイナル)シーズンとなる「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」第3クールのテイザービジュアルが解禁されました。原作は週刊少年ジャンプで2017年14号から2022年14号まで連載され、「次にくるマンガ大賞2018」でコミックス部門2位、「小学館漫画賞」の少年向け部門を受賞し、コミックスの累計発行部数は1900万部を突破した同名作品です。



アニメ「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ(ドクターストーン)」公式HP

https://dr-stone.jp/



ビジュアルは、千空と科学王国の仲間たちが共に月面を目指すこととなったゼノと手を取り合い、夜空に浮かぶ月を見据える姿。全人類の未来を賭け、ホワイマンと対峙するため、かつてない月面着陸計画というプロジェクトに新たな決意で挑む千空たちが描かれています。





Ⓒ米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

「なんてこと！」知らぬ間に野生ペンギンの群れが極寒訓練中のニュージーランド軍“包囲”…南極でのまさかの光景｜FNNプライムオンライン





















いい度胸だ pic.twitter.com/2RJzQoPvgt — 阪元 (@ashida10721) 2025年12月3日





私が乳出してるみたいな画像めっちゃ出回ってるけどAIやで、きもすぎ。

まあほとんど実際とデカさ変わらんけどな。 — あいみょん 🦭 (@aimyonGtter) 2025年12月2日





しまむらで子供向けのクリスマスグッズ買ったんだけど、ノベルティでもらったブランケットがありえんほどダサくて声出た。最高。 pic.twitter.com/009EqA25kl — aya 住友林業吹き抜け (@rin_myhome) 2025年12月3日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

世界初、ウナギの脂を連続生産できる細胞の樹立に成功 ―絶滅が危ぶまれるニホンウナギを未来の食卓へ―｜北里大学



美大で教えていると、現代の芸術表現の在り方が難しい局面にあることを感じざるをえない… 端的に言うと、極めて私的なモチーフからしか表現を出発できない学生が増えている - Togetter



入学許可の取り消しについて | NEWS - 筑波大学



入学試験の出願書類として提出された英語スコアが実施機関により無効化されたことを確認したため。



全国の女子大7校がトランスジェンダー女性の入学認める 16校が検討 | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

《火事場泥棒》取材中にテレビカメラが何者かに盗まれる《函館繁華街火災》警察が窃盗事件として捜査 | 北海道のニュース｜HBC北海道放送



プーチン氏、ウクライナ交渉譲らず 欧州と戦争「準備できている」と警告 - 日本経済新聞



「だし」が出せない コンブ・かつお節にもインフレの波 - 日本経済新聞



トランプ氏、ベネズエラ国内への攻撃「間もなく開始」 - CNN.co.jp



【速報】韓国で関東大震災後の虐殺真相究明法案可決|47NEWS（よんななニュース）



中国が一見派手な対日報復、それでも東北など東日本が動じない理由 - 日本経済新聞



中国、英首相に「真の国家安全保障上の脅威」と呼ばれ猛反発 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



ドイツ、2万発分の弾薬盗まれる 軍への納入前に輸送車から - CNN.co.jp



トランプ氏、ソマリア移民に激怒「米国に必要ない」 補助金不正受給スキャンダル受け 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



「ハシゴ外された」三重苦の訪問介護事業者 倒産最多 迫る介護崩壊：朝日新聞



ドリフトは「危険運転」、法改正で処罰対象に追加へ…「極めて危険だが規定がない」事態解消 : 読売新聞



【記事全文】石破前首相“後ろから鉄砲”批判に反論「みんなが黙るってことで日本はどんな歴史たどりましたか？」 - スポニチ Sponichi Annex 社会



捜査情報漏えい事件 違法スカウトG ナチュラル関係者に設置カメラのリスト漏らしたか 警視庁警部補を再逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都



旧姓使用を法制化へ、通称使う高市首相私案を軸に…来年の通常国会に法案提出方針… : 読売新聞



石破茂前首相「日章旗振り回すのが保守ではない」｜【西日本新聞me】



「日本が世界一安い」モヤシに値上げの波 背景に政府が促す価格転嫁：朝日新聞



中国海警船、尖閣諸島周辺の日本領海に侵入 海保巡視船の求めで退去 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



維新、8ルートを再検討へ 北陸新幹線の敦賀―新大阪延伸計画 [日本維新の会]：朝日新聞



韓国、旧統一教会に法的対応へ 解散命令も検討か 李大統領が指示 | 毎日新聞



【分析】米軍の「麻薬船」攻撃で物議、トランプ政権に対する重大な六つの疑問 - CNN.co.jp



東南アジアの豪雨で死者1200人超、被災地では物価急騰も 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News



水深2mのホテルプールで大学生溺死、監視員なし 8千万円賠償命令：朝日新聞



財務省の総務課長が現場に直接「改ざん」を指示したメールを次々と発見！ 新たな開示で公文書は5万4000枚に。そこに真実を解明するカギが【森友文書分析・前編】｜SlowNews | スローニュース



NHKが沖縄タイムス報道に抗議 「高市政権に忖度はない」と否定：朝日新聞



ミカン農家、温暖化でアボカドへ活路…３０年後にミカン産地６割が消滅の可能性 : 読売新聞



在日本中国大使館、サンフランシスコ講和条約「不法かつ無効」と主張 - 日本経済新聞



万博2億円トイレ設計者、炎上から一転人気 「美談にしてはならない」 - 日本経済新聞



【詳報】「山上被告は自己表現できないアダルトチルドレンだ」と指摘 [安倍晋三元首相銃撃事件 裁判]：朝日新聞



「カルト被害者を救済したい」 法曹目指した山上被告、阻んだ母親 | 毎日新聞



「他の政治家では意味が弱い」 山上被告、安倍元首相に執着 | 毎日新聞



山口 宇部 “ガス漏れ コンロから出火”相次ぐ 広範囲で影響 | NHKニュース | 山口県



日本に来て二十数年、クルド人男性が突然の強制送還に 政府の「不法滞在者ゼロプラン」で強まる外国人“排除” | 概要 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）



容疑者、被害者夫に「子育ての苦労分からせたくて」 名古屋主婦殺害 | 毎日新聞



鎌倉高校前のナンバープレート、市が交付停止へ オーバーツーリズム対策で | カナロコ by 神奈川新聞



台湾有事は法的に存立危機事態になり得ない 元内閣法制局長官の警鐘 [台湾有事答弁めぐる日中応酬 存立危機事態 高市首相 中国]：朝日新聞



【速報】政治資金規正法違反で高市首相らに告発状|47NEWS（よんななニュース）



「日本に馴染めないまま定着」は危険――分断を生まないために必要な「外国人政策」とは #日本社会と外国人（Yahoo!ニュース オリジナル 特集）



参政・梅村氏質問に「天皇の政治利用」指摘 神谷代表「個人の見解」 | 毎日新聞



「非常に申し訳ない」山上被告が初めて謝罪 安倍元首相銃撃 | 毎日新聞



254億円寄付の夫妻、新福祉施設の建設にも協力へ 兵庫・宝塚 | 毎日新聞



中国、英政府の「メガ大使館」新設延期に強い不満表明「全く理不尽」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



米移民排斥に乗る「監獄ビジネス」 中米トライアングルに集中 - 日本経済新聞



偽造書類で「信用情報」開示請求した詐欺未遂の疑い 2人逮捕 | NHKニュース | 事件・事故



トランプ大統領、日本の小型車「本当にカワイイ」 意外な高評価 - 日本経済新聞



中国不動産の碧桂園、債務再編へ転換社債2兆円 臨時株主総会で承認 - 日本経済新聞



容疑者、飲料の販売装い訪問 警戒心解く工作か 名古屋主婦殺害 | 毎日新聞



夫婦同姓では「ニーズ満たされない」 政治に届かない別姓選択願う声 [高市早苗首相 自民党総裁][夫婦別姓]：朝日新聞



保健担当の市職員、実は「探偵」？ 個人情報漏洩疑い 愛知・豊田 [愛知県]：朝日新聞



過去最高水準の米価格が「今後は米余りによる“暴落”の可能性も」国内最大手の米卸からの指摘 新潟 | TBS NEWS DIG



経歴調査、詐称対策で重要に アクセンチュアでは内定取り消し「有効」 - 日本経済新聞



【速報】診療報酬、26年度改定で引き上げへ|47NEWS（よんななニュース）



外国人留学生の学費値上げ 国内最多の早稲田大も検討 | NHKニュース | 教育、文部科学省、外国人材



JR東海、JTBグループと初の訪日客用特別列車 富士山やワサビ堪能 - 日本経済新聞



物価上昇で駐車場値上げ 不動産会社に増額分の返還命令 東京地裁 | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

あるインド人が日本の切り絵作家の作品を自分の作品として、印環境大臣に贈呈していた…作家は「この作品は私のものだと全世界に訴えたい」 - Togetter



『準備さえしてたら銃乱射から生存できる』とFBIが教えている対処法の内容が為になる「読んでなかったら確実に廊下を走って逃げていた」 - Togetter



家で突然破水した妻に大声で呼ばれ、緊急事態を察知した夫の行動がかっこいいわ笑えるわで話題「これは語り継ぐべきｗ」 - Togetter



大学などによくいる「2Lの水を持ち歩いている人」はガチでなんなの→さまざまな理由が挙がるが、やはり「コスパがいい」に集約される？ - Togetter



東大受験専門の学習塾で説教を文字起こしした塾生が後日呼び出し、受け取ったメッセージに学ぶとは何かを感じる一方で、教育信条を押し付けているように感じる - Togetter



客からいきなり「M＆Aの本も置いてないのか！」と叱責された本屋さん、代わりに提案したもので勘違いが発覚 - Togetter



キャンパる：「学生出産」に目立つ現役学生の慎重姿勢 実例の少なさも影響か | 毎日新聞







安全な国ランキング2025にポルトガルが入賞「よく聞かれますが日本以上に治安が良いです」→ランキングTOP10の国々を見て様々な意見が集まる - Togetter



「カスハラ」って「カスタマーハラスメント」の略だったんですね「カス」は「カス」のことかと…🤔→間違ってないと思います(｀・ω・´)ｷﾘｯ - Togetter



【銃乱射事件】FBIが教えている実際の対処法を解説！ | ユロックの母



高校生の鋭利な言葉たち｜鳥羽和久



タイで研究のために道を整備していたら職員が突然悲鳴を上げて逃げてきて何事かと思ったらやばいのがいたぁぁああ！でかいぃぃい！→「さすがタイ、特定動物が転がってるのえぐい」 - Togetter



韓国のリムジンバス車内で、日本人旅行客の行動に疑問を持った 旅行先では現地ルールを事前に確認して振る舞いには気をつけたい - Togetter



「ちゃんと毎日お風呂に浸かって」と言うけどこの信仰ってマジでなんなの？本当にその健康は湯船に浸かることで形成されてるの？ - Togetter



結婚相談所で出会った彼氏に婚約者がいて自分が浮気相手という立場だった...相談所に通報したのにまだ退会になっておらず活動が続いてる→「相談所が怪しい」「いわゆるサクラでは？」 - Togetter



「日本の法律知らない」通報を受け、他人の住宅敷地内の室外機の上に立っていた男に警察が声をかけたところ、刃体12センチの包丁を所持していたため、中国籍の男を逮捕 - Togetter







町内会のごみかごの中で何かが動いていて熊が生ごみを漁っているかと思ったら中から「助けてー」と悲鳴、ご近所さんだった「こんな事故あるのか」 - Togetter



学長に動画メッセージで飲み物タダ、高知大が「おごり自販機」設置…飲み物購入費は受田学長のポケットマネー : 読売新聞



会社の自販機、社員証をかざすと1日1本無料で飲み物が貰えるんだけど、社員証かざしてからボタン連打すると飲み物が複数本出てくるのワザップすぎて笑う→「あなたを詐欺罪で訴えます！」 - posfie



佐川急便の集荷のお兄ちゃんが悲壮な顔で「荷物が多すぎて明日は集荷すらお断りするかもしれません…すみません」いや、あんたのせいじゃないから - Togetter



「数万台に対して休憩できるSAは『数百台分』」トラックの4時間運転し30分休憩するいわゆる「430休憩」は現場を知らないと想像できない乖離が起きていた - Togetter







12/4（木）～「藤村富美男監督退陣要求書」の展示を開始します





これ男性で言う、「チン凸」と同じセクハラだろ

しかもリュウジ自身も嫌がってる

なんでセクハラを指摘する人が全然いないの？

やっぱり男性の被害こそが暗数化しているということだよね https://t.co/K7RQsT9hnY — ばばん (@gamaigamaigamai) 2025年12月2日



【閲覧注意】豊洲市場からえさ用の魚のあらを盗み逮捕された飲食店経営者が犯行に及んでいた集積場の画像が衝撃だった「Google口コミのレビューが鋭い」 - Togetter



フロスをして2種の歯ブラシで1日3回磨き、洗口液をして定期検診でフッ素を塗ってもらっているのになぜ虫歯ができる？原因はなんだ？→歯磨き、虫歯予防Tipsが集まる - Togetter



タワマンは規約で洗濯物を干せないが、からすみを干してはいけないとは書いていない「これはルールの穴を突いた脱法からすみだ」適法ならば何をしても許されるのですか？ - Togetter



仕送り月30万円貰ってる医学生が「金持ちには金持ちなりの悩みがある」とかツイートしてたのでブロックした「まあそれなりにありそうではある」 - Togetter



「ごめん。ママの中にバスでファミチキを食べていいって価値観はない」あるXの投稿、読んだだけで情景が浮かんできてZ世代の思想宣言のよう - Togetter







2026年に行きたい展覧会 - 火薬と鋼







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

AIはマンガ家の“過酷な制作環境”を救えるか 「作家専用AI」で絵柄を再現する「THE PEN」の挑戦：まつもとあつしの「アニメノミライ」（1/3 ページ） - ITmedia NEWS



【独自】国民の生成AI利用、将来8割 政府の初基本計画案、全容判明：北海道新聞デジタル



ローカルAIかわいいよと言う話｜shi3z



CGI RESCUE - ブログ: 当サイトは2026年3月末をもちまして終了します！



およそ３０年前、まだ個人ホームページも少なかったころ、３００ボーのパソコン通信からインターネットの世界に興味を持ち、アクセスカウンターのスクリプトを提供している海外のサイトをまとめたホームページを作っていました。そう、最初にホームページを作ったら、どのくらいの方がアクセスしてくれているのか、みなさん知りたいはずです。



その昔わたしが大学生になったばかりの頃、マイクロソフトがBASICというプログラミング言語を発表し、当時は８か１６ビットのFM-8だったか、プログラミングを楽しんでいました。インタープリター言語という共通点から、Perlに興味を持ち、現在の当サイトのような海外のスクリプトサイトで勉強してはちょっとずつ掲載していました。これが当サイトの始まりで、当時は、ネットサーフレスキューとかＷｅｂ裏技とか言ってました。



次に興味を持ったのは掲示板でした。いまではSNSがありますが、当時はなかったので、

駅の伝言板（死語ですかね）のようにできないかと。海外のサイトにはありましたので、日本語化したり、

ガラパゴス化が好きな日本人の１人なので、独自の細かい機能をつけたりと、

プログラミングを楽しみました。当時はまだ知られていなかったCookieを実装し、

ハンドル名とか毎回入力するものを自動的に表示されるような工夫もしました。



そのうち、メールでの交流が増え、チャットができないかと、Ｗｅｂチャットを発表しました。

毎晩たくさんのみなさんが訪れてはチャットを楽しみました。オフ会もやりましたね。



その後インターネットは凄まじい発展を遂げ、いろんな交流ツールが生まれてきました。

ミクシーの登場がすごかったですね。足跡機能でバズったのも、やはりアクセスカウンター的なものが

日本人は好きなんだなとおもいました。



思い出は尽きませんが、そんなことを続けてきて早３０年、もう定年も近くなり、今後の健康上の

問題も出てくるでしょうから、終活と言えばそうですが、当サイトを終えることとしました。



有料コンテンツにつきましては終わるタイミングが難しいので、既に告知し、混乱しないようにしました。

無料コンテンツ（フォームデコードサービスや無料掲示板等）は早い時期に案内を流します。

サービスを引っ越しされるお手間を取らせてしまいますが、十分な期間を設けるため、

少し早めの５か月前というこの時期の告知を開始しました。



当サイトは有料・無料コンテンツは2026年3月末ですべて終了し、2026年4月いっぱい程度は

トップページや各種ダウンロードは残して、終了告知期間といたします。



ソフトウェアのサポートも終了しますので、更新がなくなるので、継続でのご利用はご注意ください。

もちろん自由に使っていただいて結構です。



また終了近くなりましたらご案内を兼ねてご挨拶いたします。



スマホと衛星の直接通信に700MHz帯、総務省が新計画 26GHz帯で5Gオークションへ - ケータイ Watch



総務省｜報道資料｜周波数再編アクションプラン（令和7年度版）の公表



AIを楽観視する日本 「脅威ではない」44%、先進国では異例 - 日本経済新聞



大学生とともに作った「Gemini 活用事例集」を公開



DMARCをなめてました - 弁護士ドットコム株式会社 Creators’ blog



国産ヒト型ロボット、27年に量産へ ルネサスや住友重機など13者参画 - 日本経済新聞



ガバメントAI「源内」での「PLaMo翻訳」利用開始について｜デジタル庁



窓なし部屋でも「朝」は作れる。カメラマン×エンジニアが教える『光のデスク設計術』｜reny🌻





結局このUSBは普及しなかったな… pic.twitter.com/qHqWxUIhiJ — ツシアーの自動車整備士を救いたい ブラック待遇をぶっ潰ーす (@seibisisukui) 2025年12月2日



第1回：顧客と自社ブランドを“なりすまし”から守るDMARCポリシーの段階的引き上げ【DMARCポリシー引き上げガイド】 - INTERNET Watch



【独自】国民の生成AI利用、将来8割 政府の初基本計画案、全容判明|47NEWS（よんななニュース）



【お詫び】エモグラムでの記事盗用について – emogram［エモグラム］



ドン引き…ゲームの新キャライラストをAIで再生成、あたかも公式がAIを使用したかのように見せて批判する投稿に衝撃走る | インサイド



京セラ、スマホ「5G」基地局の開発断念 通信網国産化が後退 - 日本経済新聞



ワコムのクリエイティブ・教育・法人のお客様向け 導入事例 - 株式会社ウィットスタジオ 浅野恭司 様 | Wacom



Rubyは「みんなのプロジェクト」 まつもとゆきひろ氏が振り返るRubyとコミュニティーの30年：AIにRailsアプリを作らせたら、できて、動いて、使えるんです（1/3 ページ） - ＠IT



GitHub のマージ方式を人間に毎回選ばせるのは、もうやめよう（やめた） - エムスリーテックブログ







「快活ＣＬＵＢ」サイバー攻撃、ＡＩ悪用し会員情報盗んだ疑いで高２を再逮捕へ…自作プログラムを「チャットＧＰＴ」で改善か : 読売新聞



「高校の文化祭の整理券システムを一人で作ったけど問題だらけだった話」という記事がエンジニア達に深く刺さる内容だった「想像しただけで地獄で苦しい」 - Togetter



高校の文化祭の整理券システムを一人で作ったけど問題だらけだった話。 #TypeScript - Qiita



AI女優のセクシービデオは実在するセクシー女優の身体にAIで作った顔をコラージュしてる…なのでFANZAのレビュー欄では身体が誰かを丁寧に解説する狂人ソムリエがいる - Togetter



Geminiに会社のチラシを作ってもらったら、嫁から「全部クソダサい」と言われ、ChatGPTになおしてもらった話｜桜花一門



【npm】11月24日以降にnpm installした人へ - Shai-Hulud感染チェック & 多層防御ガイド



今、MySQLのバックアップを作り直すとしたら何がどう良いのかを考える旅 〜YAPC::Fukuoka 2025レポート〜 | さくらのナレッジ



JSONにケツカンマを求めるのは間違っているだろうか - An Epicurean



Samsung、One UI 8でおサイフケータイ（Felica）領域の完全フォーマットをサポート - ガルマックス



実は国内版Galaxy「のみ」の新機能として、おサイフケータイ（FeliCa）領域の完全フォーマット機能が「リセット」の項目として新たに追加されています。



検証環境復旧チャート - Speee DEVELOPER BLOG



LLMのプロンプトは憑依合体でなくオーバーソウルで！ | Raccoon Tech Blog [株式会社ラクーンホールディングス 技術戦略部ブログ]



LLM に主体をゆだねるのではなく道具として利用する考え方を、シャーマンキングになぞらえて オーバーソウル的プロンプト とでも呼んでみます



AI＝GPUだけじゃない時代へ。全方位ラインナップでAMDが狙う覇権 - PC Watch



なぜデザインシステムをコードで管理するのか - Findy Tech Blog



LLMの仕組みからプロンプトエンジニアリングの必要性を理解する - iimon TECH BLOG



快活CLUB 運営会社サイバー攻撃 高校生を逮捕「システムのぜい弱性を見つけるのが楽しかった」 | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、生成AI・人工知能



食べログアプリのXcode 26/iOS 26対応 〜実例集〜 - Tabelog Tech Blog



不安定だったGeForce RTX 5070 Tiが直ったとの報告。あることをするだけであっさり安定するように | ニッチなPCゲーマーの環境構築Z



米国でゴーストデータセンター横行、AI電力使用過剰申請 計画6割減も - 日本経済新聞



読んだ論文を忘れない。Paperpile × NotebookLMで作る「最強」の文献管理術｜わたヤク



DRYにしすぎるとコードは干からびる



さくらのAppRun正式版がリリースされる、その前に



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）













マンガの原画 どう残す？ どう生かす？ みみより！解説 高橋俊雄 | NHKニュース | 文化・芸術・エンタメ、解説委員室、みみより！解説







アカデミズム系 みいちゃんvsムウちゃん まとめ - posfie



「亜人」があまりにも神漫画だったので地球から群馬消してもう一回読みたい→本当に何の理由もなく消される群馬に涙が止まらない - Togetter



【激突四駆バトル】バカゲー探訪記 #57「ミニな四駆だから」【パチ四駆ゲーム】 - ニコニコ動画





ブレワイとティアキンが公式時系列に組み込まれない理由【ゼルダ史考察】｜大凡たぶん







2024年以降のシンデレラガールズって本当にヤバいんだって｜ボルロス









小説読み始めました pic.twitter.com/Qs5Vpo5LZp — 伏月 (@hukugetu11) 2025年12月3日



















劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特報【2026年4月10日(金)公開】 - YouTube





「Rio RainbowGate!」ノンクレジットオープニング｜らぶ♥ルーレッツ（リオ・ミント・リナ・リンダ）「世界と一緒にまわろうよ！」 - YouTube





「Rio RainbowGate!」ノンクレジットエンディング｜ULTRA-PRISM「みらくる☆ちゃんす」 - YouTube





『鳴潮』| Ver.3.0 先行プレイ映像 | PS5® Games - YouTube





『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 和田アキ子「ばかみたい」歌唱＆メイキング映像 - YouTube





『The God Slayer』初公開トレーラー - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』 DJ Mix 2 - YouTube





『THE AXIS UNSEEN』 – 発売日トレーラー｜PS5® ゲーム - YouTube





『オールドスクール ラリー』ローンチトレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





ディアブロ IV | 「神威なる調停者」シーズン | ゲームプレイ・トレーラー - YouTube









『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム』 紹介トレーラー | PlayStation®4 - YouTube





『グランツーリスモ７』Spec III アップデートトレーラー - YouTube







⭐️✨ pic.twitter.com/KtFBQWGLrX — カントク 1日目 東ア-47a (@kantoku_5th) 2025年12月4日



2026年2月13日(金)公開『スペルマゲドン 精なる大冒険』｜特報 - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

藝大生だった頃、ウイスキーみたいな音を奏でるヴィオラ奏者に憧れてレッスンを直談判→プロになってからファンにかけられた言葉にびっくり - Togetter



『薬屋のひとりごと』実写化の噂に「やめてくれ」と不安が広がっていたが、猫猫役が芦田愛菜さんと報じられると「文句言えない」「めっちゃアリ」と好反応 - Togetter



藤本タツキ作品『ルックバック』実写化と聞いて「やめとけ」監督は是枝裕和「話が変わってきたな」「控えめに言ってヤバすぎる」 - Togetter



ジョニー・デップさん、水俣病患者の坂本さんと面会 映画出演の縁で [熊本県]：朝日新聞



狩野英孝さんが実家の神社めぐるイジりに「それはギャグじゃない」と否定、有吉弘行さんも「気を付けないと」と受け止め→両者とも株を上げる対応 - Togetter



スーパー戦隊シリーズの休止に思うこと、あるいは「いつもそこにある」町の本屋の話 - ジゴワットレポート







米ローリングストーン誌 「2025年の年間ベスト・アルバム TOP100」発表 - amass



「体育は一人でやれるなら好きだし運動は嫌いじゃない」という発言に共感、学校体育の在り方に疑問を感じる人の意見が集まる「楽しいと感じてもらわないと始まらない」 - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

至福の炙りサーモンコラボ丼も登場「いくら丼」新発売｜松屋フーズ



＂中とろ＂が今だけ100円（税込110円）！国産真フグも登場！ 「はま寿司 中とろ100円とふぐ祭り」開催！ | トピックス | はま寿司



ジョナサンmeetsハーゲンダッツ｜メニュー｜ジョナサン｜すかいらーくグループ