2025年11月11日のヘッドラインニュース
すき家が『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」の開催を発表しました。対象商品の注文でオリジナルグッズをもらえるほか、キャンペーン期間中はキャラクターが店内放送を担当します。
すき家×機動戦士Gundamジークアクス｜このひととき、キラキラ。
https://www.sukiya.jp/gquuuuuux2025/
／#すき家×#ガンダムジークアクス＼— すき家【公式】 (@sukiya_jp) 2025年11月11日
✨#このひとときキラキラ✨
11/18(火)よりコラボ開催決定！
対象メニューのご注文ですき家限定のオリジナルグッズがもれなくもらえる！
店内放送など様々なキャンペーンをお楽しみに🥳
すき家に行こう、とガンダムが言っている🤖🚀
👉https://t.co/DfxpFoP5wL pic.twitter.com/SvsIu5AnwU
コラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」では、「山かけ×オクラ」や「ねぎ×明太マヨ」を好きなメイン商品に付けられる限定の「M.A.V トッピングセット」が登場。「M.A.V トッピングセット」を注文すると、第1弾はオリジナルステッカー、第2弾はオリジナルA5クリアファイルをもらえます。
また、キャンペーン期間中はすき家の店内放送をマチュとシュウジが担当します。
キャンペーンを記念して、オリジナルのお食事券4000円分が当たるすき家公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンも実施予定。「このひととき、キラキラ。」は2025年11月18日から12月26日までの開催です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
会ったこともない億万長者の子どもを産んだ女性が養育費2億円をゲット、その驚きの方法とは？ - GIGAZINE
Google Pixelに指紋認証やPINなどをすべて無効化してロックを解除できる脆弱性 - GIGAZINE
「Twitterはもう倒産してもおかしくない」とイーロン・マスクCEOが全社員向けメールで通知 - GIGAZINE
月の表層には約80億人が10万年生き抜くのに十分な酸素が存在する - GIGAZINE
国際宇宙ステーションと月が重なる1秒未満のタイミングを狙った写真の撮影に17歳の少年が成功 - GIGAZINE
Google創業者は最初から「広告を検索に入れると品質が悪化する」と言っていた - GIGAZINE
任天堂に訴えられたパルワールドの開発元ポケットペアが争点となる3件の特許を明かすも海外ではさまざまな反応が噴出 - GIGAZINE
ChatGPTの登場で宿題お助けサービスが大ピンチ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខមង្គលに きたよ🇰 pic.twitter.com/6sPRoRWiQX— メルちゃん®︎ 公式 (@mellchan_dayo) 2025年11月10日
私が趣味でリアルなクマの着ぐるみ作り始めた理由は『スキー場に遊びに行った時に(ここでリアルなクマの着ぐるみ着て茂みから出てきたらみんな驚くだろうな)と思った』というイタズラ心からでした。— デゴチ (@degochiyakuri) 2025年11月10日
当時はクマ遭遇の発生件数も多くなく
ギリ冗談で終わったかもだけど今は普通に
ガチ人生終わりそう pic.twitter.com/DNZWijS3EH
①ソーセージと百均のミルクフォーマーを買います。— ひじき@多忙につき休止中 (@hjk_iii) 2018年10月2日
②スマホをラップで包みます。
③組み立てます。
④スイッチを入れます。
自動ではありましたが絵面から何から全て酷かったです。使ったソーセージは加熱してから食べました。 pic.twitter.com/TGHIIeRzfJ
「衣がないチキンカツ」はもはやカツではないことをイギリス人に教えたい衝動に駆られてる pic.twitter.com/2mRJzF9j18— 鈴木俊晴 ｜早稲田大学教授 (@suzuki_tshr) 2025年11月9日
イギリスで売られている『Naked Katsu Chicken』、衣がないチキンカツはもはやカツではない事を教えたい→なぜ茹で鶏をカツと呼ぶのか聞いてみたらこう言われた - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
【動画】アラスカの川がオレンジ色に、産業排水級、一体何が？ | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
“名誉毀損”で逮捕のNHK党・立花孝志容疑者 告訴された全ての内容について立件（2025年11月10日掲載）｜日テレNEWS NNN
立民前代表・泉健太氏、野党「質問通告」への批判に反論「今回の件で言えば、質問者も『遅滞なく通告』」総理の負担減へ改善策も提案：中日スポーツ・東京中日スポーツ
「あなたは残って働いて」母に売られた12歳の少女は、性交だけは拒んだ | 毎日新聞
タイ警察、人身取引ネットワークの関与捜査 東京で保護の12歳巡り | 毎日新聞
少女人身取引「信じない」、母の送金頼み タイの祖母「どうしたら」：朝日新聞
妻の住居など投稿、名誉毀損容疑で夫逮捕 閲覧者が性交目的で侵入か [福岡県]：朝日新聞
別居の妻の住所を出会い系サイトに投稿疑い 妻は暴行被害 54歳逮捕 | 毎日新聞
学校通わせず、ペット用カメラで監視か 女児虐待容疑で母親らを逮捕 [東京都]：朝日新聞
「自民党の後ろ盾」で警察は手を出せないはず…NHK党「立花孝志容疑者」が陥った“3つの誤算” 今後再逮捕の可能性も？ | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
排外主義に飲み込まれた宮城県知事選挙 「土葬」検討は撤回され、外国人共生も後退…陰謀論の勢いも止まらず：東京新聞デジタル
「腹パンかますぞ」マスク着用求めた医療施設の職員を脅迫か 会社員の男(53)を逮捕「これで脅迫と言われても…」と供述 広島 | TBS NEWS DIG
注目選挙へ出馬し続けた立花孝志容疑者、送検にも笑みを浮かべ…耳目集める行動を続ける理由は : 読売新聞
読む政治：国民民主の「武器」が一転、支持率低下に 玉木氏「二枚舌」発言でも | 毎日新聞
「関西では維新の威圧的な態度は当たり前」との声も…名刺公開→“逆ギレ”会見、維新・藤田氏が問われた「品位」とは | 文春オンライン
だぶつく新米…倉庫に山盛り 「注文が極端に鈍い」卸業者不安 在庫をなすり合い
トランプ氏「管制官に1万ドル報奨金」 米政府閉鎖で航空便1割欠航 - 日本経済新聞
国光外務副大臣を官房長官が注意 「野党通告遅い」のX投稿は誤認|47NEWS（よんななニュース）
【解説】 BBCの「地殻変動」 会長ら辞任で上層部の亀裂あらわに - BBCニュース
シリア暫定大統領がホワイトハウス訪問、対IS国際有志連合にも参加へ - BBCニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
滅茶苦茶に頭の悪い解決策なので、廃棄物資源循環学会に所属してる（してた）社員や、ちゃんとした環境工学の専門家を雇って、対策を真面目に考えてくださいよー。ゴミの発生フラックスは一定なので、廃棄物処理の行き先がより悪質なポイ捨てになるだけ。道路維持コストは増え、安全性は下がる。 https://t.co/BMA3rniflf— [email protected] (@tk4terui) 2025年11月8日
これどういうことかってぇと、「仮にゴミ箱を撤去して、違法なゴミの持込みを防げたとしても、通常のゴミを持ち帰らず中央分離帯や高速道路上に捨てる者が一定数を超えれば、そちらに対応する費用や損害の方が高く付く」って話なんスよ。 https://t.co/xH3uNhxWE4— SOW＠ (@sow_LIBRA11) 2025年11月10日
インパルス板倉さん、マンション管理組合の理事を何度も経験して出た「”賃貸と分譲どっちがいい？”」論争の結論とは？ | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト
「てめぇだよ！」電車の優先席で通話する女性に年配男性が注意→中年男性が仲裁に入り、通話を止めようとするも止めず… その後、年配男性が怒鳴り、非常ボタンを押す事態に - Togetter
妊娠中体重が35キロ増加した妊婦さんがビフォーアフターを公開し労わる声と子供を産むことが命懸けなことが感じられる - Togetter
『PTAがなくなると大変だよ、有志の会が発足しちゃう』煩わしい組織をなくした後の状況は大きく3つのパターンに分かれるらしい - Togetter
たぬきの話題で一番仰天したのはコレ...たぬきが集まった写真をよく見てみると→「怖すぎてスマホ投げるとこだった」「これは化かされるわ...」「妖怪の正体ってこれか」 - Togetter
小3娘から「友達とママの年齢がいくつかって話になって、みんなのママ、だいたい29才とか30才なんだけど、ママ年齢合ってる？間違えてない？」って言われた話 - Togetter
JR東日本が2001年から起用し続けた「Suica」のペンギン、2026年度末での卒業が発表「留年で」と卒業に対するショックと背後にある権利関係の問題を指摘する声も - Togetter
愛車のうえに子供が乗ったりぶら下がって遊んでいる様子がカメラに...後で確認したら無数の擦り傷が見つかったため警察に被害届を提出→”子供は悪くない”は”親の責任です”と同義 - Togetter
猫と警備員、黒猫ケンちゃんが天国へ 「今でもあの角から来そうで」
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
GPワイルド試作初号機 - ニコニコ動画
[pixiv] お知らせ - 特定の国・地域を対象とした制限について規約改定を行いました
ISP加入者に聞いた「ルーター何使ってる？」調査の結果、ヤマハが第1位だった……いったいどちらの異世界ISPの話ですか!?【やじうまWatch】 - INTERNET Watch
大学入ってからの無力感がエグい...課題は生成AIに丸投げしたら自分のより出来の良いものがすぐ出るし、生成AIの使い方が上手い友達に時間的にも労力的に成績的にも圧倒されているのがつらい - Togetter
input[type="file"] 同じファイルを選んでもchangeイベントが発火しない問題をちょっとだけ深掘りするよ🎶 - カミナシ エンジニアブログ
渡したぬいぐるみに…紛失防止タグの悪用急増 ストーカー対策強化へ：朝日新聞
Claude Codeが並列にSubAgentを起動した時に自宅ネットワークが死ぬ問題を解消した - $shibayu36->blog;
Google Workspace Flowsアルファ版がリリースされたので試してみた | DevelopersIO
チームを壊す「ブリリアントジャーク」とどう向き合うか―スクラムマスターとしての実践と学び―
違法疑いモバイルバッテリー、野放しせず 経産省が回答ない業者公表 - 日本経済新聞
新セキュリティ基準「JC-STAR」はなぜ作られたのか？ 完全に理解するためIPAに聞いてきた Wi-FiルーターなどIoT機器を守る新制度が生まれた背景や目的を知る - INTERNET Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ANIME pic.twitter.com/yAumFBnW2d— nyalra (@nyalra) 2025年11月10日
僕との契約は今年の7月にて一方的に解雇しており、7月までに納品されたもの（脚本や作詞）はすべてwss保有物で、また7月以降に支払われる金銭はnyalraへ振り込む予定はないと、WSSからアニプレックスへ説明がありました。 https://t.co/rAqU45j6wZ— nyalra (@nyalra) 2025年11月10日
突然のご連絡になってしまいますが— インフィニットクリエイト (@infinitecreate0) 2025年11月10日
ゲーム制作を終了することに致しました。
たくさんの方の応援によりゲーム制作を続けていくことを1度は決心をしました。…
いけピカチュウ！！！おてブ貯め一ヶ月分のきのみ攻撃！！！ pic.twitter.com/6FSQCWxsjw— しゅぱん (@syupan_) 2025年11月9日
銭湯の壁新聞にあてて描いたテキトウまんが pic.twitter.com/fdqBhuZ1ZT— 業堀(gobori) (@SagafroKichigai) 2025年11月10日
これ、「80〜90年代でしょ？野蛮だなあ」と思うかもしれないけど、「裸に剥いたわけじゃない、頭から水割りをかけただけ」「あだち勉は僕らを止めたが、呼び出したあだち勉が悪いのだ」って書いてる著書が出版されたの2005年初出ですからね…マジで2010年くらいまでこんなノリだったんですよ https://t.co/p8NPXgvtMr— CDB＠初書籍発売中！ (@C4Dbeginner) 2025年11月9日
2025年11月10日
左横手投げするヒシアケボノ pic.twitter.com/BhryrcucGO— かずえ (@kazue1000) 2025年11月10日
東京駅にできる『DRAGON BALL STORE』のイラストの絵柄やクオリティに不満の声が出る→ドラゴンボールの権利関係がややこしくなっていることも影響？ - Togetter
アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第３弾／"Record of Ragnarok III" The third PV - YouTube
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』クライマックスバトルPV／頑張れ緑谷出久／毎週土曜夕方5:30放送中 - YouTube
【推しの子】B小町 有馬かなメイン曲 / MY WILL【SHORT Ver.】 - YouTube
＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』応援上映指南映像 - YouTube
TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第1弾PV｜2026年4月より放送！劇場先行版テアトル新宿＆梅田にて公開！ - YouTube
サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl（ストーカー2: ハート･オブ･チョルノービリ）』Trailer「Welcome to the ZONE」 - YouTube
『風燕伝：Where Winds Meet』リリーススペシャル生配信 - YouTube
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2025.11.12 - YouTube
知り合いの女子大生が、子供の頃こういう漫画を読んだんだけど検索しても出てこないって言ってて、わたしはその子の幻想だと思うんだけど、その子は絶対に読んだって言い張ってて、こういう漫画ご存知の方がいたら教えてください。幻想だとは思うんですけど…。 pic.twitter.com/GHiGE6XNrF— は * る (@PlasterStar999) 2025年11月10日
子供の頃に読んだ本を探している知人の証言をもとに作った作品の人物相関図があまりにもあり得なかったので幻想だと思っていたら...投稿からわずか1時間で特定される - Togetter
26年2月開業「ポケパーク カントー」は110段の階段があるため5歳以下や階段を上がれない人は入場禁止と発表され騒然「お寺かな」「逆バリアフリーだ」 - Togetter
【iOS版の今後の見通し対応についてのご報告】— ティンクルスターナイツ公式 (@starknights_PR) 2025年11月10日
この度はユーザーの皆さまに大変ご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。
現在11月10日時点での、iOS版の今後の見通しと、対応に関しましてご報告させていただきます。#クルスタ pic.twitter.com/o68Q1lK0Lr
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
Perfume・あ〜ちゃんが「ファン」の一般男性と結婚発表し祝福する声集まるが詳しく調べると印象が変わる「3行目までびっくりしたけど4行目以降でなるほど〜ってなった」 - Togetter
俳優の仲代達矢さん死去、92歳 「人間の條件」「影武者」主演 | NEWSjp
◆新商品（衣・食・住）
スターバックス チルドカップ 「ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー」 全国のファミリーマート限定で11月18日（火）より期間限定発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル
一番おいしいゴールデンコンビはどれだ！すしとグラタンの新コンビ、人気の和スイーツコンビなどスシローが“ゴールデンコンビ”なメニューをご提供！ | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIESのプレスリリース
極上とろと鮪フェア【一皿115円～店舗】｜おすすめ情報｜くら寿司｜回転寿司｜
