2025年11月11日のヘッドラインニュース

すき家が『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」の開催を発表しました。対象商品の注文でオリジナルグッズをもらえるほか、キャンペーン期間中はキャラクターが店内放送を担当します。



すき家×機動戦士Gundamジークアクス｜このひととき、キラキラ。

https://www.sukiya.jp/gquuuuuux2025/







コラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」では、「山かけ×オクラ」や「ねぎ×明太マヨ」を好きなメイン商品に付けられる限定の「M.A.V トッピングセット」が登場。「M.A.V トッピングセット」を注文すると、第1弾はオリジナルステッカー、第2弾はオリジナルA5クリアファイルをもらえます。





また、キャンペーン期間中はすき家の店内放送をマチュとシュウジが担当します。





キャンペーンを記念して、オリジナルのお食事券4000円分が当たるすき家公式Xのフォロー＆リポストキャンペーンも実施予定。「このひととき、キラキラ。」は2025年11月18日から12月26日までの開催です。





私が趣味でリアルなクマの着ぐるみ作り始めた理由は『スキー場に遊びに行った時に(ここでリアルなクマの着ぐるみ着て茂みから出てきたらみんな驚くだろうな)と思った』というイタズラ心からでした。



当時はクマ遭遇の発生件数も多くなく

ギリ冗談で終わったかもだけど今は普通に

ガチ人生終わりそう pic.twitter.com/DNZWijS3EH — デゴチ (@degochiyakuri) 2025年11月10日



イギリスで売られている『Naked Katsu Chicken』、衣がないチキンカツはもはやカツではない事を教えたい→なぜ茹で鶏をカツと呼ぶのか聞いてみたらこう言われた - Togetter



【動画】アラスカの川がオレンジ色に、産業排水級、一体何が？ | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



“名誉毀損”で逮捕のNHK党・立花孝志容疑者 告訴された全ての内容について立件（2025年11月10日掲載）｜日テレNEWS NNN



立民前代表・泉健太氏、野党「質問通告」への批判に反論「今回の件で言えば、質問者も『遅滞なく通告』」総理の負担減へ改善策も提案：中日スポーツ・東京中日スポーツ



「あなたは残って働いて」母に売られた12歳の少女は、性交だけは拒んだ | 毎日新聞



タイ警察、人身取引ネットワークの関与捜査 東京で保護の12歳巡り | 毎日新聞



少女人身取引「信じない」、母の送金頼み タイの祖母「どうしたら」：朝日新聞



妻の住居など投稿、名誉毀損容疑で夫逮捕 閲覧者が性交目的で侵入か [福岡県]：朝日新聞



別居の妻の住所を出会い系サイトに投稿疑い 妻は暴行被害 54歳逮捕 | 毎日新聞



学校通わせず、ペット用カメラで監視か 女児虐待容疑で母親らを逮捕 [東京都]：朝日新聞



「自民党の後ろ盾」で警察は手を出せないはず…NHK党「立花孝志容疑者」が陥った“3つの誤算” 今後再逮捕の可能性も？ | AERA DIGITAL（アエラデジタル）



排外主義に飲み込まれた宮城県知事選挙 「土葬」検討は撤回され、外国人共生も後退…陰謀論の勢いも止まらず：東京新聞デジタル



「腹パンかますぞ」マスク着用求めた医療施設の職員を脅迫か 会社員の男(53)を逮捕「これで脅迫と言われても…」と供述 広島 | TBS NEWS DIG



注目選挙へ出馬し続けた立花孝志容疑者、送検にも笑みを浮かべ…耳目集める行動を続ける理由は : 読売新聞



読む政治：国民民主の「武器」が一転、支持率低下に 玉木氏「二枚舌」発言でも | 毎日新聞



「関西では維新の威圧的な態度は当たり前」との声も…名刺公開→“逆ギレ”会見、維新・藤田氏が問われた「品位」とは | 文春オンライン



だぶつく新米…倉庫に山盛り 「注文が極端に鈍い」卸業者不安 在庫をなすり合い



トランプ氏「管制官に1万ドル報奨金」 米政府閉鎖で航空便1割欠航 - 日本経済新聞



国光外務副大臣を官房長官が注意 「野党通告遅い」のX投稿は誤認|47NEWS（よんななニュース）



【解説】 BBCの「地殻変動」 会長ら辞任で上層部の亀裂あらわに - BBCニュース



シリア暫定大統領がホワイトハウス訪問、対IS国際有志連合にも参加へ - BBCニュース



インパルス板倉さん、マンション管理組合の理事を何度も経験して出た「”賃貸と分譲どっちがいい？”」論争の結論とは？ | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト



「てめぇだよ！」電車の優先席で通話する女性に年配男性が注意→中年男性が仲裁に入り、通話を止めようとするも止めず… その後、年配男性が怒鳴り、非常ボタンを押す事態に - Togetter



妊娠中体重が35キロ増加した妊婦さんがビフォーアフターを公開し労わる声と子供を産むことが命懸けなことが感じられる - Togetter



『PTAがなくなると大変だよ、有志の会が発足しちゃう』煩わしい組織をなくした後の状況は大きく3つのパターンに分かれるらしい - Togetter



たぬきの話題で一番仰天したのはコレ...たぬきが集まった写真をよく見てみると→「怖すぎてスマホ投げるとこだった」「これは化かされるわ...」「妖怪の正体ってこれか」 - Togetter



小3娘から「友達とママの年齢がいくつかって話になって、みんなのママ、だいたい29才とか30才なんだけど、ママ年齢合ってる？間違えてない？」って言われた話 - Togetter



JR東日本が2001年から起用し続けた「Suica」のペンギン、2026年度末での卒業が発表「留年で」と卒業に対するショックと背後にある権利関係の問題を指摘する声も - Togetter



愛車のうえに子供が乗ったりぶら下がって遊んでいる様子がカメラに...後で確認したら無数の擦り傷が見つかったため警察に被害届を提出→”子供は悪くない”は”親の責任です”と同義 - Togetter



猫と警備員、黒猫ケンちゃんが天国へ 「今でもあの角から来そうで」



GPワイルド試作初号機 - ニコニコ動画





[pixiv] お知らせ - 特定の国・地域を対象とした制限について規約改定を行いました



ISP加入者に聞いた「ルーター何使ってる？」調査の結果、ヤマハが第1位だった……いったいどちらの異世界ISPの話ですか!?【やじうまWatch】 - INTERNET Watch



大学入ってからの無力感がエグい...課題は生成AIに丸投げしたら自分のより出来の良いものがすぐ出るし、生成AIの使い方が上手い友達に時間的にも労力的に成績的にも圧倒されているのがつらい - Togetter



input[type="file"] 同じファイルを選んでもchangeイベントが発火しない問題をちょっとだけ深掘りするよ🎶 - カミナシ エンジニアブログ



渡したぬいぐるみに…紛失防止タグの悪用急増 ストーカー対策強化へ：朝日新聞



Claude Codeが並列にSubAgentを起動した時に自宅ネットワークが死ぬ問題を解消した - $shibayu36->blog;



Google Workspace Flowsアルファ版がリリースされたので試してみた | DevelopersIO



チームを壊す「ブリリアントジャーク」とどう向き合うか―スクラムマスターとしての実践と学び―



違法疑いモバイルバッテリー、野放しせず 経産省が回答ない業者公表 - 日本経済新聞



新セキュリティ基準「JC-STAR」はなぜ作られたのか？ 完全に理解するためIPAに聞いてきた Wi-FiルーターなどIoT機器を守る新制度が生まれた背景や目的を知る - INTERNET Watch



ANIME pic.twitter.com/yAumFBnW2d — nyalra (@nyalra) 2025年11月10日

突然のご連絡になってしまいますが

ゲーム制作を終了することに致しました。



たくさんの方の応援によりゲーム制作を続けていくことを1度は決心をしました。… — インフィニットクリエイト (@infinitecreate0) 2025年11月10日

左横手投げするヒシアケボノ pic.twitter.com/BhryrcucGO — かずえ (@kazue1000) 2025年11月10日



東京駅にできる『DRAGON BALL STORE』のイラストの絵柄やクオリティに不満の声が出る→ドラゴンボールの権利関係がややこしくなっていることも影響？ - Togetter



アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第３弾／"Record of Ragnarok III" The third PV - YouTube





『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』クライマックスバトルPV／頑張れ緑谷出久／毎週土曜夕方5:30放送中 - YouTube





【推しの子】B小町 有馬かなメイン曲 / MY WILL【SHORT Ver.】 - YouTube





＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』応援上映指南映像 - YouTube





TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第1弾PV｜2026年4月より放送！劇場先行版テアトル新宿＆梅田にて公開！ - YouTube





サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl（ストーカー2: ハート･オブ･チョルノービリ）』Trailer「Welcome to the ZONE」 - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』リリーススペシャル生配信 - YouTube





ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2025.11.12 - YouTube







知り合いの女子大生が、子供の頃こういう漫画を読んだんだけど検索しても出てこないって言ってて、わたしはその子の幻想だと思うんだけど、その子は絶対に読んだって言い張ってて、こういう漫画ご存知の方がいたら教えてください。幻想だとは思うんですけど…。 pic.twitter.com/GHiGE6XNrF — は * る (@PlasterStar999) 2025年11月10日



子供の頃に読んだ本を探している知人の証言をもとに作った作品の人物相関図があまりにもあり得なかったので幻想だと思っていたら...投稿からわずか1時間で特定される - Togetter



26年2月開業「ポケパーク カントー」は110段の階段があるため5歳以下や階段を上がれない人は入場禁止と発表され騒然「お寺かな」「逆バリアフリーだ」 - Togetter







Perfume・あ〜ちゃんが「ファン」の一般男性と結婚発表し祝福する声集まるが詳しく調べると印象が変わる「3行目までびっくりしたけど4行目以降でなるほど〜ってなった」 - Togetter



俳優の仲代達矢さん死去、92歳 「人間の條件」「影武者」主演 | NEWSjp



スターバックス チルドカップ 「ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー」 全国のファミリーマート限定で11月18日（火）より期間限定発売 | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル



一番おいしいゴールデンコンビはどれだ！すしとグラタンの新コンビ、人気の和スイーツコンビなどスシローが“ゴールデンコンビ”なメニューをご提供！ | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIESのプレスリリース



極上とろと鮪フェア【一皿115円～店舗】｜おすすめ情報｜くら寿司｜回転寿司｜

