2025年10月30日のヘッドラインニュース
2025年11月14日(金)から映画『天使のたまご』の4Kリマスター版が劇場公開されるのに合わせて、押井守監督が登壇する舞台挨拶の開催が決定しました。日程は、11月14日(金)が丸の内ピカデリーで17時回上映後、MCはニッポン放送アナウンサーの吉田尚記さんが担当。11月15日(土)はT・ジョイ梅田で12時回上映後、MCはラジオDJ・大抜卓人さんが担当します。
11月14日(金)から1週間はドルビーシネマでの先行公開となっていて、入場者プレゼントとしてドルビーシネマ限定ポストカードが配布されます。また、11月21日(金)からの全国拡大公開時には第2弾入場者プレゼントも予定されています。
アニメ『天使のたまご』オフィシャルサイト
https://angelsegg-anime.com/
知ってた pic.twitter.com/xjtnwcaZQr— さた (@sata_310) 2025年10月29日
菅原孝標女は１０２１年に親戚のおばさんから「源氏物語コンプリートBOX」をもらったと更級日記に書いているので— ゆるキャラ侯爵 (@q5811kGPKY4K6sV) 2025年10月29日
コンプリートBOXは平安時代から存在する。 https://t.co/RInUUKoRsJ
https://t.co/wW6WAjCBdR pic.twitter.com/M8zft7FTjL— mumu (@mumu_314112) 2025年10月29日
営業車のダッシュボードにこの齧りかけバーガーを飾っていた営業さんが、車を停めてちょっと離れたら、見てた人が「にいちゃん！あんなとこ置いてたらハンバーガー腐るで！！🍔」と、追いかけて来てくれたことがあったそうで。— 株式会社いわさき_食品サンプル (@IWASAKI_SAMPLE) 2025年10月29日
食品サンプルと分かって大笑いだったと。
お騒がせしてすみません💦… https://t.co/QeA8hYoxWy pic.twitter.com/2DzIO6NQgV
「『パーシャル・ビュー席』というのかい？贅沢な名だね。今からお前の名前は『注釈付き見切れ席』だ」ミュージカルで追加販売された席種にツッコミ集まる - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
『世界の土偶を読む』を読む――竹倉土偶論に考古学はどう向き合えるか（第１回）｜晶文社
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
高市早苗首相、「JAPAN IS BACK」の帽子をトランプ氏に贈呈 - 日本経済新聞
飼い犬とバイクの事故 飼い主と運転手双方に賠償命令 東京地裁 | NHKニュース | 事故、東京都
部屋には約３１ｋｇのドライアイス…徳島大学の学生「酸素欠乏」で死亡 停電に備え試薬を低温に保つため搬入 学生発見時には完全に気化 | MBSニュース
AIカメラを鹿児島市電（路面電車）に年明け導入へ 事故相次ぐ市交通局 前方車両を検知、運転士の脇見や居眠りに警告 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル
無職となり「金銭に余裕があるうちに」検察側、安倍氏を狙った経緯を説明 - 産経ニュース
高市政権の“経済政策ブレーン” 本田悦朗氏「財政余力は毎年10兆円」と提言 | TBS NEWS DIG
トランプ氏、国防総省に「即時の」核兵器実験開始を指示 中国との首脳会談直前に - CNN.co.jp
駅のトイレに侵入疑い、57歳男を逮捕 別の男性の尿飲む 兵庫・西宮|事件・事故|神戸新聞NEXT
トランプ氏、「気候変動デマ」との闘いで勝利宣言 ゲイツ氏の「人類滅亡につながることはない」発言受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエル国防相、ハマス幹部は免責されないと警告「手を上げる者はその手を切り落とす」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米FRB、2会合連続利下げ パウエル氏、12月利下げに慎重 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
宮城県知事選挙で６選 村井知事に当選証書 デマ拡散に法的措置を検討 | khb東日本放送
埼玉県でツキノワグマ目撃急増 4月から112件 知事が「生息域立ち入らないで」 - 産経ニュース
クマ駆除ハンターを公務員に 環境省、交付金で人材育成と定着後押し - 日本経済新聞
トランプ氏、韓国の原潜保有を容認 対中抑止と経済効果狙う - 日本経済新聞
トランプ氏、韓国の原子力潜水艦建造を承認…「フィラデルフィアの造船所で建造」と投稿 : 読売新聞
トランプ氏、韓国の原子力潜水艦建造を承認 米フィラデルフィアで | ロイター
首脳会談で原潜保有に協力求める トランプ大統領 “承認した” | NHKニュース | アメリカ、韓国、トランプ大統領
「コメの値を下げる気がない」 高市内閣のコメ政策に石破前首相は「国家として正しくない」 | デイリー新潮
相次ぐクマ被害 “11月中旬までに追加対策” 木原官房長官 | NHKニュース | クマ被害、秋田県
【速報】米大統領は、核実験の開始を指示したと表明した：時事ドットコム
【速報】蘭極右、下院選で第1党の座を失う見通し|47NEWS（よんななニュース）
高市首相が公言した「OTC類似薬の保険外し」 難病患者から悲鳴「負担増で治療が困難に」反対署名9万筆：東京新聞デジタル
【速報】リニア開業見通し立たないとJR東海社長|47NEWS（よんななニュース）
しんぶん赤旗日曜電子版 | スクープ 維新・藤田共同代表 重大疑惑/公設秘書側に公金２千万円/「身を切る」どころか 身内へ税金還流
女性は「可憐に」「控えめメイク」婚活支援で批判、岩手県がHP削除 [岩手県]：朝日新聞
【高市自民】自維連立に衝撃 維新トップに赤旗砲「重大疑惑」２千万円絡む疑惑と 共産党Ｘが「だから裏金自民党とも組めるのか」と攻撃 説明求める声/芸能/デイリースポーツ online
防衛出動の場合ならともかく、災害派遣、害獣駆除の場合の銃などの使用に、憲法9条はまったく関係がありません。日本経済新聞ともあろうものが、こんな基本的な間違いを報じないでください。— 枝野幸男 立憲民主党 埼玉5区 衆議院議員 (@edanoyukio0531) 2025年10月29日
武器使用の際に考慮すべき事項は、昨日付けの #今日の動画 で話しています。 https://t.co/fKZ9KyexDq
東京・西多摩でも相次ぐクマの目撃情報 他の動物との見間違いも？ [東京都] [相次ぐクマ被害]：朝日新聞
米中首脳、貿易摩擦緩和へ関税下げ 中国のレアアース規制は1年延期 - 日本経済新聞
内閣府職員、遺体で発見 北九州沖 - 日本経済新聞
エチオピア人性犯罪者に10万円与えて強制送還 密入国者による犯罪相次ぐ英国 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
米、軍の三つ星将軍を解任 ヘグセス国防長官との間で緊張関係と情報筋 CNN EXCLUSIVE - CNN.co.jp
「なぜ借りられないのか」 URの「同居親族要件」は差別的扱いか | 毎日新聞
【速報】スーダンの病院で患者ら460人超殺害か|47NEWS（よんななニュース）
ブラジル・リオ警察の麻薬組織掃討作戦、少なくとも119人が死亡 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ米大統領、核実験の開始指示 中ロに対抗：時事ドットコム
岩手県の婚活指南書、批判受けHP公開取りやめ 女性の服装は「パンプス、スカート…」 | 岩手日報ONLINE
https://t.co/9tXvEwyLHE— 福山里帆(旧姓 大門里帆) (@Riho_fukuyama) 2025年10月29日
今日、父は控訴しました。
裁判所の判決ですら、父の心には届きませんでした。
理解されるはずも分かり合えるはずもないと覚悟の上で臨んだ刑事告訴ですが、やはり、判決すら受け入れない姿こそが、家庭内性犯罪の真実だと感じました。…
いやいや、仰りたいことはわかりますが、あんなに気難しい、ある意味面倒な大統領があそこまで喜んだんだ。ヨイショしまくりで情けないとか色々難癖はつけられるけど、気難しい大物に気に入られるのって大変なんだ。誰でも出来る芸当じゃない。…— 志らく (@shiraku666) 2025年10月29日
高市総理に対し「媚びを売るな」の批判が散見されるけど、マジでやめてほしい。懸命に努力して成果を出した女性を何十年も貶めてきた女性蔑視の常套句じゃないですか。…— 山尾志桜里 (@ShioriYamao) 2025年10月30日
【独自】渦中の副議長が激白「僕は悪くない」北海道積丹町の猟友会"出動拒否" クマ出没頻発も問題長期化へ - YouTube
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
秋田県のクマ被害に自衛隊が派遣された場合、草刈りや伐採が爆速で進むのでは？人里に近づけないために有効な手段「田舎で最も手伝ってほしいやつ」 - Togetter
セブンイレブンがアメリカの国民的デザート「スモア」を売り始めたってよ！！→滞在経験者が買ってみた感想が日本らしい - Togetter
江ノ電を渡らないと入れない家が3億円で売られていた→調べてみたら夢はあるけど現実味がなかった「どうしてそんな場所に家が…」 - Togetter
新潟で回らない寿司屋入って、よくわからないので『おまかせで！』って言ったら死ぬほど白身ばかり出て来た「日本海側の地魚やとこうなるのが正解」 - Togetter
都道府県庁所在地のTSUTAYAのこと - WASTE OF POPS 80s-90s
ヤリチンの東大生が『学歴コンプレックスのある女子』の落とし方を語っててエグかった→「夜神月かな？」「珍珍も賢いのかよ」 - posfie
町中華で昼飯食っているだけのスーツのおっさんの自分が若いカップルに「エモい」と消費されるのキツかった - Togetter
秋田県がクマ対策支援を自衛隊に要望 連絡員として送られた隊員の階級が自衛隊の上から2番目で「完全に本気」と軍ヲタが戦々恐々 - Togetter
高校の室内練習場に侵入し、高所でネットを伝って移動するツキノワグマが現れた→身体能力が予想以上で「こんなの特殊部隊だ」と絶望される - Togetter
浅草で修学旅行の自由行動時間に抜け出してきた高校生カップルに道を聞かれた→十数分後、野次馬しに来た連中に2人が行った方向を聞かれこう答えた「粋な計らいだ」 - Togetter
自治体が「クマ対応できるハンターが少なくなってる」と言っているが、2時間で3000円という報酬をみると「そりゃそーだよね。この時給で命張れって言われても」となる - Togetter
声優の中田譲治さんが「これ知ってる？」と投稿した、上顎に貼り付けるトローチ「ピタス」がよさそう「あんたほどの実力者がそう言うなら…のガチのやつ」 - Togetter
無心ですき家を掻っ込んでたら 店員さんが「今帰ったお客様がお客様(俺)のお会計をして行かれてお代は頂いておりますので、、、」と言われた— 原昌和 (@chinwaki) 2025年10月30日
どゆこと！？なんで！？ pic.twitter.com/wNk6lMRxuQ
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
USB Type-C対応の軽量・コンパクトなモバイルスキャナー ScanSnap iX110新登場 人気クリエイター ミチル氏、せきの氏、ダ・ヴィンチ・恐山氏とのコラボカバーも展開 キャンペーンで本体＋カバーが当たる！ | PFU
サイバー攻撃「もはや災害」 企業マヒ連鎖、犯人は土日を狙う - 日本経済新聞
Kotlinサーバーの起動時に暖機運転を導入した話 - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ
女性弁護士がXを利用し始めたとき、息子から教わった「使用上の注意」が極めて実用的で優れていると話題に - Togetter
【特集】ロジクール最高のマウスだったけど、“ベトベト”になるのが欠点。6年ぶりの「MX Master 4」なら期待してもいいの？ - PC Watch
「テキトーにアルファベット打って応募してる人ほんとにやめて」購入したイベントチケットのシリアルコードを入力したら”使用済み”と表示され...→そんなことできる？と議論に - Togetter
Microsoft公式の日替わりデスクトップ壁紙ツール「Bing Wallpaper」がさらに凶悪化 - やじうまの杜 - 窓の杜
日替わりデスクトップ壁紙を楽しむだけであれば、OS標準の「Windows スポットライト」で十分です。弊誌でこんなことを言うことは普通ないのですが、このアプリは入れる必要はありません。
同級生家族の長女が「家族用のDiscordとnotionを使って家族を仕切ってる」とプロマネみたいになってる話に娘の人生2周目を疑う人が続出 - Togetter
成人向けコンテンツの決済停止～金融検閲問題 | IMART2025
Geminiで架空の町の地図(架空の航空写真)を出してみたけど、『日本の街』って言っても出されるのは「なんかこう、違うよね？」なんだよな - Togetter
#アマゾン— ソルト 📷(退院・リハビリ中） (@solt2014a) 2025年10月29日
誰のかわからない商品送りつけてきて問い合わせにも答えず放置、やっと連絡ついたらセンターで間違えたからおくり返してくれと💢 pic.twitter.com/sFN6GXa8S5
そしてローソンに持っていけとメールが来たので梱包して持っていくとロッピー使えと言われ、ロッピーに2次元コードがいると言われ、出そうとしたらそもそも自分の注文じゃないから出せないという。💢— ソルト 📷(退院・リハビリ中） (@solt2014a) 2025年10月29日
もう捨てたい(´・ω・｀)#アマゾン
手間ひま考えろ！ https://t.co/FpemaMls7C
Amazonのサポートすげえええ！！！— おいぬくん （お犬様） (@yuibb) 2025年10月29日
配達ミスあったからクレームいれたら
「協力ありがとうございます」とか来たからクレームだぞアホって言うたら
協力しないんすねおっけーじゃさいなら＾＾でぶつ切り。舐めてるなこいつらマジで。 pic.twitter.com/pdSwalAYWN
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
アルバムメーカー - FC2ホームページ
譲る方は山側 pic.twitter.com/aMFVDPm8YU— まるいがんも (@kenihare) 2025年10月29日
【緊急大決定！】『もののけ姫』（4Kデジタルリマスター）11月7日(金)より2週間限定拡大上映！ - YouTube
TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』メインPV｜2026年1月放送開始 - YouTube
劇場アニメ「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE −出会いのキセキ！−“ちょっとだけ”オールステージムービー【大ヒット上映中】 - YouTube
【原神】ストーリームービー「物語の結末」 - YouTube
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - FOX HUNT Trailer(4K:CERO)｜KONAMI - YouTube
『Don't Mess With Bober』 ティザー PS5® & PS4® ゲーム - YouTube
『Battlefield REDSEC』公式ゲームプレイトレーラー - YouTube
【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『愛しているから』 さだまさし - YouTube
フォロワーさんと会ってきた末路（1/2） pic.twitter.com/EOes3ixsST— 屋乃啓人@マンガ (@chimairasuzuki) 2025年10月29日
4歳に、— サボ子ファンクラブ (@saboko_fan) 2025年10月29日
「ねぇおかあさん。
どうしてアンパンマンには髪の毛が生えてないの？」
と聞かれたので、説明してあげました。 pic.twitter.com/5x8dfTYJsy
2025年10月30日
゜・*⋱⋱┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋰・゜゜— 【公式】『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』 (@a_p_10movie) 2025年10月29日
㊗大ヒット御礼！
“ちょっとだけ”オールステージムービー解禁🎉
゜・*⋱⋱┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋰⋰・゜゜#アイカツプリパラ
本作で披露される全 13 ステージの本編映像を“ちょっとだけ”公開します✨
全 13… pic.twitter.com/IAqw94OSBP
中学の頃の先生の話 pic.twitter.com/v2IO8ucS2i— 大沖 (@daioki) 2025年10月29日
かわいさいっパイモン pic.twitter.com/AXZXQzPaPW— nnu (@nnujyjunn) 2025年10月29日
2025年10月29日
2025年10月29日
子供と一緒に映画「#ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス」を大画面で見たゾン。— 三石琴乃 (@kotochawanmoon) 2025年10月29日
頑張ったたえちゃんにスイーツのご褒美✨ pic.twitter.com/db5Fu9jAos
西山朋佳女流王将 中七海女流三段に勝利 防衛インタビュー - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
フジテレビ「酒のツマミになる話」年内終了…ＭＣ交代から１年半 ２４日には番組内容急きょ差し替えも - スポーツ報知
◆新商品（衣・食・住）
士郎正宗氏デザインマウスM.A.P.P. | エレコム株式会社 ELECOM
11月6日(木)"鉄板パスタ"ずわい蟹のトマトクリームソースが新登場 | ニュース | ジョリーパスタ - パスタ専門店
#ハローキティ×#サーティワン🎀— サーティワン アイスクリーム (@BR31_Icecream) 2025年10月30日
あさってからいよいよ
HELLO KITTY Loves ICE CREAM
がスタート🎉
あなたはどの商品が気になる？
HPで気になる商品をチェック！https://t.co/Br1SGUqsHd pic.twitter.com/BYZljYEZyE
