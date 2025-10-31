ヘッドライン

2025年10月31日のヘッドラインニュース


ミツカンが「すみっコぐらし」とコラボした「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン」が2025年10月31日からスタートします。ミツカンのぽん酢や鍋つゆ商品を購入してキャンペーンに応募すると、オリジナルデザインのグッズが抽選で当たります。

お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン
https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/

キャンペーンの対象商品は味ぽんのほか、「〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆストレート」や「〆まで美味しいキムチ鍋つゆ ストレート」など鍋つゆ商品全品。対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントをためて応募することができます。


限定グッズとして2ptでQuoカードPay500円分、5ptで限定デザインのトートバッグ、10ptですみっコぐらし「ねこ」の特大ぬいぐるみが抽選で当たります。


また、キャンペーンサイトにはミツカンの鍋つゆを使ったアレンジレシピも掲載されています。


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

GeForce RTX 4090の融解問題はGPUではなくケーブルの問題である可能性が濃厚に - GIGAZINE

メスしかいない群れのライオンから「たてがみ」が生えて動物園の飼育員が困惑 - GIGAZINE

iPhoneはヘリウムにさらされると死ぬ - GIGAZINE

各メディアに報道された「Twitterを解雇されて追い出された2人のエンジニア」がいたずらだったと判明 - GIGAZINE

史上最強のコンシューマーグラボ「NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti」が突然死したとの報告が多数あがる - GIGAZINE

科学研究が「誤ったシステム」によって悪い方向に進んでいるという指摘 - GIGAZINE

「地球に最も近い惑星は？」という問いに対する驚きの結論とは？ - GIGAZINE

Twitterは公式マークを維持するために月額3000円を求めることを検討中だと報じられる - GIGAZINE

Windows 10サポート終了で大量のジャンクが発生するとして抗議の署名活動がスタート - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
数はわずかでも力は絶大 ― 炎症をしずめる細胞の正体 | Science Tokyo - 東京科学大学

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

駅前で仮眠していた大学生、複数の男に殴られ現金奪われる　滋賀、強盗事件として捜査｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

３０日午前１時１０～４０分ごろ、滋賀県野洲市小篠原のＪＲ野洲駅南口ロータリーで、大津市の男子大学生（１９）が複数の男に頭を殴られるなどして約６千円を奪われた。


失職の伊東市・田久保市長が涙ながらに市民と職員に感謝「一生懸命やりきりました」不信任には「粛々と受け止め」市長選挙は明言避ける｜FNNプライムオンライン

静岡・伊東市の田久保真紀市長が失職…不信任決議案提出の市議「大義なき解散は暴君の所業」 : 読売新聞

”きょう失職”田久保伊東市長の冬のボーナス支給は「1日差」で阻止されていた　190万円の節税に貢献した市幹部の「ナイスな機転」 | デイリー新潮


金融庁、いわき信用組合に一部業務停止命令　反社に資金提供 - 日本経済新聞

いわき信用組合に業務改善命令…反社会的勢力に資金提供の疑い : 読売新聞

【速報】いわき信用組合が一部業務停止命令を謝罪|47NEWS（よんななニュース）

米大統領「核実験指示」が波紋　ミサイル近代化、混同の指摘も|47NEWS（よんななニュース）

労働組合を「どんどん削る」検察官は言った　捜査は違法？きょう判決：朝日新聞

部活内いじめ、同級生にも知られていた　映像拡散におびえた高校生活 [熊本県]：朝日新聞

クマ出現情報あれば自動ドア→手動に　ローソンが対策、全国に伝達 [相次ぐクマ被害]：朝日新聞

【そもそも解説】廃止されるガソリン旧暫定税率とは　いくら減税？：朝日新聞

企業が仕事を直前キャンセル　スポットワーク、大学生が賃金求め提訴：朝日新聞

裏金問題関与の佐藤官房副長官、参院本会議で陪席できず　異例の対応 [高市早苗首相　自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


愛知県警の刑事課を名乗る人物から電話が来て、震えた… 「事件のこと聞きたいから愛知県警に出頭できるか？」「事件の内容を言う前に聞きたいことある」と言われた - Togetter

北海道・積丹町で「小学校の校門前にクマ2頭が居座っている」との通報→町が猟友会に出動を要請するも副議長とのトラブルにより出動拒否 - Togetter

ある日、銀行口座から預金が全て消える→調べてみたら住んだことがない京都市から税金滞納を理由に差し押さえられていた - Togetter

まるで不正のバーゲンセール？いわき信用組合に金融庁から再び業務改善命令が出された「もはや信用ない」 - Togetter

子どもは"お支払い"が好きなので、歯磨きなどをするときに「5ぷにおねがいしまーす」と言うと駆け寄ってくる→大人に対するジャッジが辛辣で泣く - Togetter

移民反対デモに「新顔」が目立ち始めた　女性、若者、家族連れ…外国人への不安・不満の根拠は「SNS情報」：東京新聞デジタル

チャールズ英国王、弟から「王子」の称号剥奪「アンドルー・マウントバッテン・ウィンザー」に　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

まるで「シン・ゴジラ」の世界　自衛隊の〝対クマ出動〟　「訓練も装備もない」防衛省 - 産経ニュース

ライフル銃でのクマ駆除、対応の警察官は機動隊員ら想定　警察庁検討 | 毎日新聞

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）


@motemen/ai-streamerでAIずんだもんに実況してもらう - 詩と創作・思索のひろば

日本全国主要都市の電波の強さを明らかに｜2025年｜NICT-情報通信研究機構

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



【デコトラ】バカゲー探訪記 #55-1「なにやってんだタコ！」【爆走デコトラ伝説 ～男一匹夢街道～】 - ニコニコ動画



「アニメイトイオンモール茨木」が、2025年11月20日にグランドオープン決定！さらに、オープンを記念した施策が盛りだくさん♪ | お知らせ | 株式会社アニメイト


『ウマ娘』と『プロセカ』のライブで起きた「フラスタ騒動」の顛末、炎上した会社が返金不能のため両運営が返金代行へ…渦中の会社は「閉業」したと噂も - Togetter

「原神 星々の幻境」クリエイターレベルと特典の調整について

外国人のオタクが日本人のイメージに合わせて変身するマンガのむしろ変身前のオタクに惹かれて”アメリカンナードガールちゃん”のファンアート爆誕 - Togetter

スプラトゥーンが大好きな私に姉から「あなたが夢中になっているゲエムのお人形を見つけました」という手紙が届いたので開けてみたら→「なんか違う」「お姉さんのセンス良すぎる」 - Togetter


マチ★アソビVol.29振り返り‼｜サイバーコネクトツー公式

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【特別音声コンテンツ公開】スペシャル対談！平沢進さん×脳科学者・大黒達也さん「AIと音楽、そして人間」


◆新商品（衣・食・住）


国内最大級の創作俳句コンテスト「第三十七回 伊藤園お～いお茶新俳句大賞」11月３日（月・祝）より作品募集開始！入賞作品は「お～いお茶」のパッケージに掲載！ | 伊藤園新俳句大賞事務局のプレスリリース

