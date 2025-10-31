2025年10月31日 18時52分 ヘッドライン

2025年10月31日のヘッドラインニュース



ミツカンが「すみっコぐらし」とコラボした「お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン」が2025年10月31日からスタートします。ミツカンのぽん酢や鍋つゆ商品を購入してキャンペーンに応募すると、オリジナルデザインのグッズが抽選で当たります。



お鍋をたべて、すみっコぐらしとあったまろうキャンペーン

https://attamaro-sumikkocp-lp.stamp.iridgeapp.com/



キャンペーンの対象商品は味ぽんのほか、「〆まで美味しいごま豆乳鍋つゆストレート」や「〆まで美味しいキムチ鍋つゆ ストレート」など鍋つゆ商品全品。対象商品を購入したレシートをLINEでアップロードし、ポイントをためて応募することができます。





限定グッズとして2ptでQuoカードPay500円分、5ptで限定デザインのトートバッグ、10ptですみっコぐらし「ねこ」の特大ぬいぐるみが抽選で当たります。





また、キャンペーンサイトにはミツカンの鍋つゆを使ったアレンジレシピも掲載されています。





バナナは身体に良いとされ、たくさん摂取する人もいると思うけど、注意してほしいことがある。バナナにはカリウムが含まれていて、少量なら身体にいいのだけど、一度に320本以上摂取すると命に関わる場合がある。バナナは1日に320本以下にすること。忘れないでほしい。 — じゃどさん (@judsan12) 2025年10月30日

コスイベで同じキャラやってるレイヤーさんに写真お願いするといつもこう pic.twitter.com/nfEyeQCj3F — 久堂あまね (@amanechan08) 2025年10月30日

私「ほらマニ車って回すと功徳が積めるから、逆に功徳を流し込むと回転するじゃない？」

友人「は？」

私「えっ？佛理学の基本だけど？」 — 雑学院 桜子@ﾊｲｶﾗ産業史お姉さんVtuber (@sakurako_zatsu) 2025年10月30日



数はわずかでも力は絶大 ― 炎症をしずめる細胞の正体 | Science Tokyo - 東京科学大学



高市総理のトランプ大統領への接し方について、様々な論評がなされている。

高市総理を批判する投稿に対し、「男に媚びてきた」「女の敵は女」「ジェンダー議論の『代理戦争』」など様々な意見が相次いだ。



どれもミスリードだと思う。… — つじもと清美 (@tsujimotokiyomi) 2025年10月30日

【悲報】



ババーに電車内で謎に肘打ちされ、

挙句痴漢と叫ばれた



警察官10人に囲まれ、犯人扱い



逃げるなとJR職員達にとり掴まれ腕を掴まれ全治10日の怪我



無実認定後も謝罪は無し



屈辱にも程があるので被害届を提出する pic.twitter.com/xbwM693x9C — 250番サブ (@sabu_250) 2025年10月29日

杉尾さん、大丈夫か。小野田大臣の悲鳴は、取材対象がご自身ではなく、地元の友人、知人、親戚やぞ。しかも、私も受けたことがあるが、しつこいし、既に報じる中身を決まっている。あなたの古巣のTBSや国会質問と同じ。松本サリン事件の時のことは絶対に忘れない。 https://t.co/Kj10oaIOqt — 樋渡 啓祐 (@hiwa1118) 2025年10月30日

拡散希望



京都市役所納税課より連絡がありました



簡潔に。



・お前の金は戻した



・信用情報などは自腹で調べろ



・差押取消通知書を出す



・今回の事案は軽微な為報道しない



・本来差押べき滞納者から納税課が出した封筒を回収しました



・封筒の中身が開けられてました https://t.co/TVNBGJzCtG — ケイ@湘南国際マラソン (@katy1205y) 2025年10月30日

駅前で仮眠していた大学生、複数の男に殴られ現金奪われる 滋賀、強盗事件として捜査｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



３０日午前１時１０～４０分ごろ、滋賀県野洲市小篠原のＪＲ野洲駅南口ロータリーで、大津市の男子大学生（１９）が複数の男に頭を殴られるなどして約６千円を奪われた。



失職の伊東市・田久保市長が涙ながらに市民と職員に感謝「一生懸命やりきりました」不信任には「粛々と受け止め」市長選挙は明言避ける｜FNNプライムオンライン



静岡・伊東市の田久保真紀市長が失職…不信任決議案提出の市議「大義なき解散は暴君の所業」 : 読売新聞



”きょう失職”田久保伊東市長の冬のボーナス支給は「1日差」で阻止されていた 190万円の節税に貢献した市幹部の「ナイスな機転」 | デイリー新潮





【一部報道について】

2025年10月30日、一部報道において、弊社に対するサイバー攻撃についてハッカー集団が犯行声明を出したとの報道がありました。

弊社においても当該声明を把握しており、事実関係の確認を進めております。… — アスクル (@askul_com) 2025年10月31日



金融庁、いわき信用組合に一部業務停止命令 反社に資金提供 - 日本経済新聞



いわき信用組合に業務改善命令…反社会的勢力に資金提供の疑い : 読売新聞



【速報】いわき信用組合が一部業務停止命令を謝罪|47NEWS（よんななニュース）



米大統領「核実験指示」が波紋 ミサイル近代化、混同の指摘も|47NEWS（よんななニュース）



労働組合を「どんどん削る」検察官は言った 捜査は違法？きょう判決：朝日新聞



部活内いじめ、同級生にも知られていた 映像拡散におびえた高校生活 [熊本県]：朝日新聞



クマ出現情報あれば自動ドア→手動に ローソンが対策、全国に伝達 [相次ぐクマ被害]：朝日新聞



【そもそも解説】廃止されるガソリン旧暫定税率とは いくら減税？：朝日新聞



企業が仕事を直前キャンセル スポットワーク、大学生が賃金求め提訴：朝日新聞



裏金問題関与の佐藤官房副長官、参院本会議で陪席できず 異例の対応 [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



かずら橋で発生した転落事故について



関係者向けに情報共有がありました



渡っている時の落下事故ではなく、渡り終えた後に周辺の崖から滑落されたようです



安全性は確認されており明日以降も通常営業の予定との事です



観光をご予定の方はご安心してお越しください🙇#かずら橋#拡散希望 — 四国交通【公式】＊乗務員募集中＊ (@yonkoh) 2025年10月30日



愛知県警の刑事課を名乗る人物から電話が来て、震えた… 「事件のこと聞きたいから愛知県警に出頭できるか？」「事件の内容を言う前に聞きたいことある」と言われた - Togetter



北海道・積丹町で「小学校の校門前にクマ2頭が居座っている」との通報→町が猟友会に出動を要請するも副議長とのトラブルにより出動拒否 - Togetter



ある日、銀行口座から預金が全て消える→調べてみたら住んだことがない京都市から税金滞納を理由に差し押さえられていた - Togetter



まるで不正のバーゲンセール？いわき信用組合に金融庁から再び業務改善命令が出された「もはや信用ない」 - Togetter



子どもは"お支払い"が好きなので、歯磨きなどをするときに「5ぷにおねがいしまーす」と言うと駆け寄ってくる→大人に対するジャッジが辛辣で泣く - Togetter



移民反対デモに「新顔」が目立ち始めた 女性、若者、家族連れ…外国人への不安・不満の根拠は「SNS情報」：東京新聞デジタル



チャールズ英国王、弟から「王子」の称号剥奪「アンドルー・マウントバッテン・ウィンザー」に 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



まるで「シン・ゴジラ」の世界 自衛隊の〝対クマ出動〟 「訓練も装備もない」防衛省 - 産経ニュース



ライフル銃でのクマ駆除、対応の警察官は機動隊員ら想定 警察庁検討 | 毎日新聞



@motemen/ai-streamerでAIずんだもんに実況してもらう - 詩と創作・思索のひろば



日本全国主要都市の電波の強さを明らかに｜2025年｜NICT-情報通信研究機構



最終鬼畜妹フランドール・Sのほとんどの音mad、サビの音程が微妙に違うの昔からずっと気になってるけど言及してる人誰もいないからずっと気になってるままで終わってる — とらまる (@yu_toramaru) 2025年10月29日







【デコトラ】バカゲー探訪記 #55-1「なにやってんだタコ！」【爆走デコトラ伝説 ～男一匹夢街道～】 - ニコニコ動画









「アニメイトイオンモール茨木」が、2025年11月20日にグランドオープン決定！さらに、オープンを記念した施策が盛りだくさん♪ | お知らせ | 株式会社アニメイト





【お詫びとご報告】

株式会社フラスタよりご案内がありました「6th EVENT The New Frontier」秋公演におけるフラワースタンドのご用意や設置対応に不備が生じたことに関する返金対応につきまして、株式会社フラスタと協議を重ねておりました。… — ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) 2025年10月31日

【お知らせ】

「プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭」お祝い花の不備に対する返金対応の続報について記載しております。

ご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。#プロセカ pic.twitter.com/m5rqurjClR — プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク【プロセカ】 (@pj_sekai) 2025年10月31日



『ウマ娘』と『プロセカ』のライブで起きた「フラスタ騒動」の顛末、炎上した会社が返金不能のため両運営が返金代行へ…渦中の会社は「閉業」したと噂も - Togetter



「原神 星々の幻境」クリエイターレベルと特典の調整について



『原神』物語はPS5®で続く - YouTube





映画「この本を盗む者は」本予告〈60秒〉｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube





『いのちのつかいかた』 正式版リリーストレーラー【ハイプで応援お願いします！】 - YouTube





【崩壊：スターレイル】 黄金の叙事詩PV 「さようなら、キュレネ」 - YouTube





【原神】ストーリームービー「奇襲」 - YouTube





イドリー エピソード「温泉に潜む海の怪物」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（ボス紹介編） - YouTube





『七つ荒れ獄：カオスの木』 - Launch Trailer | PS5® Games - YouTube





CHAO TALES：ハロウィンスペシャル - YouTube





『しまった！美人に囲まれた！2 』ストーリートレーラー| PlayStation®5 - YouTube





『アイム・オン・オブザベーション・デューティ8』 | 近日発売 - YouTube





『Sweet Surrender』 - ローンチトレーラー | PlayStation®VR2 - YouTube





あつまれ どうぶつの森：「Nintendo Switch 2 Edition」と「無料アップデート」のお知らせ - YouTube





イドリーの深夜電話 怪談2『深海の瞳』 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





イドリーの深夜電話 怪談1『真夜中に響くピアノ』 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『Model Debut4 #nicola／モデルデビュー4 ニコラ』ゲーム紹介映像 - YouTube





『ダンジョンマインスイーパー』 - ローンチトレーラー | PS5® & PS4® Games - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始トレーラー - YouTube





外国人のオタクが日本人のイメージに合わせて変身するマンガのむしろ変身前のオタクに惹かれて”アメリカンナードガールちゃん”のファンアート爆誕 - Togetter



スプラトゥーンが大好きな私に姉から「あなたが夢中になっているゲエムのお人形を見つけました」という手紙が届いたので開けてみたら→「なんか違う」「お姉さんのセンス良すぎる」 - Togetter







マチ★アソビVol.29振り返り‼｜サイバーコネクトツー公式



【特別音声コンテンツ公開】スペシャル対談！平沢進さん×脳科学者・大黒達也さん「AIと音楽、そして人間」





俺だって出てえよ！！💢

大好きなディズニーの映画！！💢



オーディションの受け方すらわからねえよ！！💢 https://t.co/XG2N1wttj4 — TAIGA KYOMOTO 京本大我 (@TAIGA_KYOMO33) 2025年10月30日



ファンタゴールデンアップル​

11/10(月)から発売決定✨🍎​

​

お楽しみに♪ https://t.co/oMpXV25PKT — ファンタ (@Fanta_Japan) 2025年10月30日



国内最大級の創作俳句コンテスト「第三十七回 伊藤園お～いお茶新俳句大賞」11月３日（月・祝）より作品募集開始！入賞作品は「お～いお茶」のパッケージに掲載！ | 伊藤園新俳句大賞事務局のプレスリリース

