ヘッドライン

2025年11月5日のヘッドラインニュース


開業100周年を迎えた叡山電鉄が、2025年9月23日(火)から行っている創刊20周年の「コミック百合姫」とのコラボ第1弾に続き、2026年1月10日(土)からコラボ第2弾を実施することを発表しました。

コラボ第1弾には『ゆるゆり』『ささやくように恋を唄う』『私に天使が舞い降りた！』が参加しましたが、第2弾には『大室家』『私の百合はお仕事です！』『私の推しは悪役令嬢。』が参加。コラボヘッドマークの掲出やキャラクタースタンディPOPの設置、コラボグッズ販売などが行われます。

グッズは2026年1月10日(土)開催の「コミック百合姫×えいでんコラボフェスタ」で販売されるほか、2026年2月以降にオンラインショップ「えいでんマート」で販売される予定です。

©なもり／一迅社 ©青乃下・いのり。・花ヶ田／一迅社 ©椋木ななつ／一迅社

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

Googleがコードの脆弱性をAIで見つけ出す「Big Sleep」で未知のバグを発見したと報告 - GIGAZINE

あの黄桃缶のシロップをごくごく飲みたいという欲望に応えた「あの日飲みたかった もも缶シロップ」を飲んでみた - GIGAZINE

対ドローンに特化した無人装甲車「TRX SHORAD」が登場、いったい何がすごいのか？ - GIGAZINE

「パクチーのにおいがどうしても苦手」な人がいるのは一体なぜ？ - GIGAZINE

38年ぶりに阪神タイガースがプロ野球日本一 - GIGAZINE

夜の明かりを調べれば独裁者の「経済成長」のウソがバレバレとの研究結果 - GIGAZINE

「原神」がリリースから1年の売上でフォートナイトを超えて歴代1位に、ポケモンGOの倍以上の売上を記録 - GIGAZINE

「シャアかグレタかクイズ」の発言は本当に出てくるのか確かめてみた - GIGAZINE

「ズバットを食べたためショウヨウシティで新型コロナのパンデミックが起きた」という論文が学術誌に掲載されたことが示す真の問題とは？ - GIGAZINE

Cloudflareが和解金目的で訴訟を行うパテント・トロールを徹底的にたたきのめした方法を詳しく解説 - GIGAZINE

ネコをひきつけてやまないハーブ「イヌハッカ」に含まれる成分とは？ - GIGAZINE

極小重力下で原子を「物質の第5の状態」において観察する実験が実施される - GIGAZINE

うどんを自分の好きな太さにカスタマイズできる「那須の巻うどん」で超ワイドなおうどんを作ってみました - GIGAZINE

トレス台・動画講義・プロの添削までついて14日でマンガが描けるようになる「14日間マンガ家コース」を使ってみた - GIGAZINE

空気がなければ本当に羽は鉄球と同じ速度で落下するのか世界最大の真空チャンバーで実験 - GIGAZINE

自宅ではできないレベルの肉汁あふれるハンバーグを店でわざわざ一つずつ本当に手作りしているカウボーイ家族の厨房に潜入取材 - GIGAZINE

これがWikipediaの裏側、知られざる大規模システムの実態「Wikipedia / MediaWiki におけるシステム運用」 - GIGAZINE

「茶王」と称される究極のお茶「大紅袍(だいこうほう)」を飲んでみた - GIGAZINE

世界最大240メートルの自走車両「バケットホイールエクスカベータ」 - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
モーター4倍ミニ四駆の動画 - ニコニコ動画









◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
6600万年前の恐竜の「ミイラ」の皮膚、実は完璧な粘土のマスク　その生成過程は - CNN.co.jp

危険な廃棄を資源の循環へ －新しい膜分離プロセスで... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-

サブナノ厚みを自在に操る：二次元シリカの新合成戦略 新規特性も発現、水解離触媒などの材料設計指針に - 名古屋大学研究成果情報

報道発表 文化財害虫ニュウハクシミの国内分布域拡大の現状とベイト剤・設置箱無償配布のお知らせ

世界最古級の「おしろい」か 中東の約4000年前の古墳で発見 | NHKニュース | 歴史・文化財、サイエンス、中東

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ米大統領不支持が59％、「米国は誤った方向に」67％　最新世論調査 - CNN.co.jp

「反社」との長年の癒着が浮き彫りに…不正融資問題のいわき信組、街宣活動止める「解決料」名目で : 読売新聞

「我々はカルト宗教ではない」　旧統一教会信者ら1000人が集会 | 毎日新聞

韓国の裁判所、旧統一教会・韓総裁の一時釈放認める　病院治療のため | 毎日新聞

ロシア人は「うんざりしている」？長期化する戦争、市民の胸の内 | 毎日新聞

大阪・西成に出現、ずらり新築戸建ての「民泊通り」　所有は中国人ら | 毎日新聞

「ポスター見ても本人とは…」近隣に衝撃　26年前の名古屋主婦殺害 | 毎日新聞

保守党・百田尚樹氏が因縁の地・名古屋で街宣　怒号飛び交い一時騒然 | 毎日新聞

会社辞めずリスキリング集中　教育訓練休暇給付金新設、生活費支援へ - 日本経済新聞

ホンダも工場停止　蘭半導体メーカー巡る国家対立で揺らぐ供給網 | 毎日新聞

裁判長「通り一遍の謝罪響かない」と説諭　首都高6人死傷事故の判決 | 毎日新聞

美濃市長選挙、元市課長の篠田啓介氏が初当選　11年ぶり新人同士の争い制す：中日新聞Web

「日本に残りたい、でも」　親の強制送還、おびえる外国人の子たち | 毎日新聞

【写真特集】ザ・ロイヤルエクスプレスが愛知＆岐阜を初運行、豪華な車内を覗くと…：中日新聞Web


「関門海峡突破させるな」クマの生息域拡大に警戒の声　九州で絶滅も山口県で多数の目撃 - 産経ニュース

ニューヨーク市長選挙、急進左派マムダニ氏が当選　生活支援に支持 - 日本経済新聞

NY市長に急進左派マムダニ氏が当選確実　米報道　トランプ氏が敵視 | 毎日新聞

移民でラッパー、米で注目のマムダニNY新市長　友人が見たその才能：朝日新聞

NY市長選 イスラム教徒のマムダニ氏勝利　民主“急進左派”(2025年11月5日) - YouTube


【解説人語】トランプ氏は「破滅に陥る」と攻撃　NY市長に初のイスラム教徒、「急進左派」34歳マムダニ氏　無名だった政治家がなぜ？ - YouTube


米バージニア州知事選、民主党候補が当選確実 第2次トランプ政権に審判　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

維新・大阪府総支部、政党交付金を充当　藤田氏秘書が代表の会社に | 毎日新聞

米NY市長に初のイスラム教徒、民主党内の分断浮き彫りに「内戦状態」　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

イラン最高指導者ハメネイ師の肖像燃やした男性、数時間後に遺体で発見　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

米政府機関閉鎖、過去最長へ　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

維新・藤田氏の「税金還流」報道が波紋　身内も「ロンダリング」批判 | 毎日新聞

お金あげるから来ないで ドイツ、アフガン難民の再定住阻止へ　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

韓国国防省“キム総書記決断次第で核実験行うことできる状態” | NHKニュース | 韓国、核・ミサイル、北朝鮮 ミサイル

「安請け合いするんじゃなかった」　ミニストップ「奴隷契約」の実態 | 毎日新聞

プーチン氏が栗原小巻さんに勲章　国際的な結束強調、ドイツ人らにも：朝日新聞

米NY市長選、左派のイスラム教徒が勝利へ　写真5枚　国際ニュース：AFPBB News

「身を切る改革」を掲げる維新がコレ？　藤田文武共同代表の釈明会見でまた出した「非を認めない」党の体質：東京新聞デジタル

九大名誉教授の77歳男性医師に有罪判決、ホテル従業員にわいせつ行為 - 産経ニュース
→2015年には『情熱大陸』に出演していた

外国人政策、26年1月に対応策　高市首相「排外主義と一線画す」 | 毎日新聞

維新・藤田共同代表、「赤旗」記者の名刺をＳＮＳに投稿…画像削除と謝罪を求められるも応じず : 読売新聞

維新・藤田氏、記者の名刺を投稿　赤旗が削除申し入れ　税金還流報道 | 毎日新聞

記者の名刺をX上で公開　維新・藤田共同代表に赤旗が削除申し入れ：朝日新聞

クマ対策で陸上自衛隊を派遣　人身被害相次ぐ秋田で5日から活動 | 毎日新聞

沖縄・北谷町でＴシャツなど8点万引疑い　18～26歳の米兵3人を摘発　沖縄署 | 沖縄タイムス＋プラス

メキシコ、政権1年で市長10人が暗殺　「麻薬戦争」から失政の連鎖 - 日本経済新聞

高額療養費引き上げ、高市氏否定せず　負担能力に応じ「丁寧に検討」 [高額療養費]：朝日新聞




「喫茶店で会ったらシクシク泣き始めて…」　「名古屋主婦殺害」夫が語る「安福容疑者」の異様な素顔　「“思わせぶり”なことは決して言わないようにしたが…」 | デイリー新潮

自民・維新：定数削減、「自」「維」で過半数公算大　「比例50減」　大政党には「身を切らない改革」 | 毎日新聞

保守色強い外国人政策　総量規制は曖昧、連立政権に早くも「火種」 | 毎日新聞

山川議員パワハラ訴訟和解　沖縄・豊見城市長時代、3人と | NEWSjp

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
爪と皮膚の間に発生し、硬くて引っこ抜くと血が出て痛いコイツをどうにかしたい「あれほんとムカつく!」 - Togetter

「寄りたいと言うから寄ったら...値段を見て震えてます」ホテルニューオータニのパティスリーSATSUKIのケーキが想像以上のお値段で...→「桁がおかしいので拡大して3度見した」 - Togetter

便秘による腹痛で歩けなくなりデパートのトイレに1時間半→冷や汗かきながら手首くらいの太さのうんちを捻り出した… 途中生存確認してくれた清掃のお姉様に感謝 - Togetter

福岡県が用地買収問題で告発に関与した職員を探索し、“内部告発者探し”と批判を受ける… 県は「公益通報に当たらず問題ない」との見解を示し、適正な調査であると主張 - Togetter

日本で「かわいい」「外交でがんばってる」「陽キャ外交」として持ち上げられる高市早苗が、東南アジアでは「女性政治家」よりも“属国的ふるまいの象徴”として揶揄されている (樺島万里子氏のX) - kojitakenの日記




「本当に悲しいです」ある喫茶店でトイレを流す時に今までに無い大きな異音がする事態が発生… 水道屋に見てもらったところ、生理用品が詰まっていたことが判明 - Togetter

夕張市の借金完済が見え、削減されてきた市職員の給与を2年後から元の水準に戻すことに→「20年間耐えてきた職員が不遇すぎる...」「どうやって返したんだ？」 - Togetter

高学歴無能に捧げる社会で生き延びるためのチェックリスト【2025年度版】｜東大卒の人生を考える会

9300円も取られて腹の虫がおさまらないんだけど、これ景品表示法違反じゃないん？→賛否「ほぼグレーだが残念ながら負け」の声も - Togetter

キズパワーパッドのせいで今日も見事に化膿した人が来院してきた...何なんだよこの絆創膏...腱まで化膿してて手術するしかねーじゃねーか！→使い方を間違えるととんでもないことに... - Togetter



コンビニで店員にくじの残り枚数を聞いたら、頑なに教えてくれず自分で表を確認→全部引いたところ、2個しかないはずの2等が3個出てきた「2ロット合算してるこの店」 - Togetter

イタリアの良いところは、妊婦がレジで列に並ぶと、モーゼの海割りぐらいの勢いで「ささ、一番最前列へ」と優先してくれること。遠慮すると逆にめっちゃ怒られる話→他の国でも似たようなケースが続々 - posfie

2025年11月10日（月）から宅急便の当日配送サービスの提供と同一都道府県内運賃を新設 | ヤマトホールディングス株式会社

不審者情報センターがクマ情報センターと化していたが、よく見ると東京都小平市の情報が…「小平市は今日も平和であった(キートン山田)」 - Togetter


無職の男性が働いてる妻に向かって「家事や子育てで俺しんどくなった」と発言して炎上。しかし「男女逆ならXでよく聞く話では？」とX民達が世の中の真理に気づいた模様 - posfie

さいたまスーパーアリーナでチンチロがおこなわれるのを観戦しにいきたいが、客層が悪いらしく1人だと不安…という方に同行、めちゃくちゃおもしろかった - Togetter

幼少期に転んで「痛いの痛いの遠くのお山に飛んで行けー」→次の日に三原山が噴火し「私のせいだ…」と枕を濡らした…ピュアエピソード集まる - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
なぜ体を壊してまで個人開発を頑張るのか？自尊心の欠如や過集中癖と向き合う

モバイルSuicaのウィジェットが便利　残高でペンギンの表情が変わる【いつモノコト】-Impress Watch



電話してサーバーを起動・停止する #AWS - Qiita

ヤフオクに冗談みてぇな出品がある...レコード8万枚を引き取り限定で即決800万円→「1枚ずつ売ればかなりの利益になるのでは」「引き取りに何トンのトラックが必要なんだ？」 - Togetter

26年前の名古屋主婦殺害事件で容疑者が出頭する3日前にYouTubeの動画に「犯人はもう分かっている」というコメントが...地元の人であることや年齢まで当てていて「誰なんだ？怖い」 - Togetter

「ラジオ体操アプリ」の提供開始 ～ラジオ体操の公式アプリのリリースは"日本初"～｜プレスリリース｜かんぽ生命保険

ドキュメント検索MCPサーバを作ってみた【MCP+OpenSearch+AWS】

ＵＳスチール、データセンター向け高級鋼板の生産設備新設へ…トランプ政権に約束した巨額投資始動 : 読売新聞

LINEヤフー、人的資源の50%をAI関連などに投入　28年度までに - 日本経済新聞

Web 標準動向 2025年10月版

無償だったタブレット 新年度から“自腹”の方針に…保護者団体が約3万5000人分の署名提出 ｢家計への負担が大きい」岐阜 - YouTube


アクセンチュアは本当に「ITに強いコンサルティング会社」なのか | 日経クロステック（xTECH）

【CSS】フォントサイズを横幅ぴったりに合わせるfit-widthの提案 #Chrome - Qiita

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
小児科医「ウソみたいだろ…？こどもたちの間でこの謎のキャラが流行ってるんだぜ？」→流行の発端が現代っ子らしさ満載だった - Togetter

東映アニメ5000億円企業視野　5年間で売上高2倍2000億円目指すVISION2030




PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 アップデートのお知らせ（Ver1.004） | NEWS | FINAL FANTASY VII REBIRTH | SQUARE ENIX




















【推しの子】第3期 第1弾PV【2026年1月14日(水)より放送開始】 - YouTube


【歌ってみた】じょいふる／いきものがかり｜セイレーン starring IZUMI from SI-VIS - YouTube


アイドルになっても『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間されていた件』 ｜椎名真昼(CV.石見舞菜香)「青い珊瑚礁」視聴動画 - YouTube


アイドルになっても『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間されていた件』 ｜アイドルプロジェクト解禁映像 - YouTube


TVアニメ『うるわしの宵の月』ティザーPV│2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送開始 - YouTube


“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” – "Jane slept in the church" ／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』「ジェーンは教会で眠った」 - YouTube


マインクラフト × ドラゴンボールZ DLC - YouTube


『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』製品版へセーブデータを引き継げる無料体験版配信開始！ - YouTube


『Battlefield REDSEC』公式実写トレーラー - YouTube


Football Manager 26 | ローンチトレーラー - YouTube


「最も長い夜」| オンパロス カウントダウン - YouTube


第6話以降の放送・配信延期について -TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』公式サイト-

日頃よりTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』を応援いただき、誠にありがとうございます。
11月11日（火）から放送予定の第6話以降の放送に関しまして、制作上の都合および本編クオリティ維持のため、放送・配信を延期することといたしました。
作品を楽しみにしていただいております視聴者の皆様、および関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけし大変申し訳ございません。
詳細なスケジュールを以下の通りお知らせいたします。






カプコン二次創作ガイドライン | カプコン 製品・サービス情報 | CAPCOM


辻野あかり合作　～たべるんごのうた6周年記念～【合作告知】 - ニコニコ動画



最近はなんかもう訳わかんなくなってきているので、100×100の盤面に2183個爆弾がある気持ち悪いマインスイーパーとかをやっている→クリア画面が凄すぎる - Togetter

【環境省×アイドルマスター ミリオンライブ！】ボイス付き4コマ動画① - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画館で隣同士の席が空いておらず、私を挟む形になった2人組に『座席交換してください』って言われたけど、人の善意をあてにしてる感じにモヤッとした - Togetter

「俺の知ってる見切れ席じゃない」いざ会場に行ったら正面に照明さんがいてほとんど見えず...→「これもう職場見学だろ」「普通に考えて売っていい席じゃない」 - Togetter




◆新商品（衣・食・住）
スズキ、新型クロスオーバーモデル「SV-7GX」を発表｜スズキ

【予告】博多明太子と北海道クリームの濃厚クリーミーな味わい！なか卯が「温たま明太クリームうどん」を発売

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年11月4日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Headline news for November 5, 2025….