2025年11月5日のヘッドラインニュース

【横浜駅痴漢冤罪事件 駅員による暴行】



痴漢の容疑が晴れた後

(女性が実は痴漢はなかったと証言)

駅員から非通知の電話があった

現場の駅に向かうと



JR側から事件に対する

正式な回答がしたいとのことだった



★JRの回答★



・疑いが晴れた後に謝罪をしなかったことについての謝罪はあった… https://t.co/L4jxObzfbs pic.twitter.com/hgyulDB3na