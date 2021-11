2021年11月05日 21時30分 ネットサービス

「シャアかグレタかクイズ」の発言は本当に出てくるのか確かめてみた



あるセリフを述べたのが「機動戦士ガンダム」シリーズに登場するシャア・アズナブルなのか、環境活動家として知られるグレタ・トゥーンベリさんなのかを当てるクイズが人気を集めています。しかし、アニメのキャラクターなのか実在人物の言葉かわからないことがあるのか、そもそも本人たちはその発言を本当にしたのか、確かめてみました。



シャアかグレタかクイズ | クイズメーカー - こたえてあそぶ・つくってあそぶ・クイズのプラットフォームサービス

https://quiz-maker.site/quiz/play/LJpeoL20211103203844





以下の内容には「シャアかグレタかクイズ」の答えが出てくるので、先にクイズに回答してから読んだ方が楽しめるはずです。



なお、クイズ自体の平均正解率は80%オーバーと、比較的易しめ。ただし、1問だけ正解率が50%台という難問が含まれています。



◆1問目:「多くの人たちが苦しんでいる。多くの人たちが死んでいる。」

これは、グレタさんが2019年の国連気候行動サミットで行ったスピーチに出てきたフレーズで、原文は「People are suffering. People are dying.」。



以下のムービーでグレタさんの発言の当該部分が再生できます。なお、ムービーは国際連合広報センター東京が公開したもの。日本語字幕付きですが訳語の選択がちょっと異なります。



国連気候行動サミットにおけるグレタ・トゥーンベリさんのスピーチ(日本語字幕版) - YouTube





◆2問目:「地球は、人間のエゴ全部を飲みこめやしない。」

映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の中でのシャアの発言。基本的にシャアの発言は「逆襲のシャア」から採られています。当該作品は「バンダイチャンネル」などで配信されていて、冒頭から36分55秒のところ、アムロと取っ組み合いになるシーンで確認できます。



Amazon | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア [Blu-ray] | アニメ





◆3問目:「結局、遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押しつぶすのだ。」

これも「逆襲のシャア」内でのシャアの発言です。作品後半の1時間53分2秒あたり、最終局面において、やや諦めたような声色でのセリフです。



◆4問目:「私たちは、結果とともに生きなければいけない。」

これはグレタさんの発言で、前出の国連気候行動サミットでのスピーチに出てくる「We who have to live with the consequences.」が原文です。「結果」とは、温室効果ガス排出量を10年間で半減させるだけでは、気温上昇を1.5度以下にとどめられる可能性が50%しかなく、また連鎖反応などのリスクもあるにも関わらず、その状態をグレタさんやその下の世代に委ねるということを指しています。



国連気候行動サミットにおけるグレタ・トゥーンベリさんのスピーチ(日本語字幕版) - YouTube





◆5問目:「人々や自然、そして地球からの搾取はもうたくさんだ。搾取をやめろ。ああだ、こうだ言うのはやめろ」

これもグレタさんの発言で、「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)」の会場外から世界のリーダーたちに向けて発されたもの。原文は「No more exploitation of people and nature and the planets. No more exploitation. No more blah blah blah.」。



Greta Thunberg to world leaders at COP26: "You can shove your climate crisis up your arse!" - YouTube





◆6問目:「地球がもたん時が来ているのだ。」

「逆襲のシャア」でのシャアの発言で、6分3秒あたりに登場。地球人類を粛清しようとする行動をアムロに「エゴだよ、それは!」と言われたのに対して、こう返しています。



◆7問目:「我々は地球を人の手で汚すなと言っている。」

正解率が唯一50%台という、このクイズの難問。



正解はシャアの発言ですが、作品は「逆襲のシャア」ではなく「機動戦士Ζガンダム」第37話「ダカールの日」。クワトロ・バジーナを名乗って反地球連邦組織・エゥーゴに所属していたシャアが、ついに自らがシャアであることを明かす、作中でも有名な演説の中に出てきます。Bパート、12分40秒ぐらいのところです。



Amazon | 機動戦士Zガンダム メモリアルボックス Part.II (アンコールプレス版) [Blu-ray] | アニメ





◆8問目:「それに目をそむけて、ここにやって来て、自分たちはやるべきことをやっていると、どうして言えるのだろうか。」

再びグレタさんの国連気候行動サミットでのスピーチ。原文は「How dare you continue to look away, and come here saying that you are doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.」。



国連気候行動サミットにおけるグレタ・トゥーンベリさんのスピーチ(日本語字幕版) - YouTube





◆9問目:「そうか、しかしこの暖かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。」

これはシャアの発言。「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」終盤、1時間54分26秒ごろに出てきます。なお、問題文は「暖かさ」となっていますが、「人の心の温かさ」の方だと思われます。



◆10問目:「我々はこのまま、あなたたちを見逃すわけにはいかない。」

最後もグレタさん、国連気候行動サミットでのスピーチから。気候行動に関して、「すべての未来の目があなたたちを見ていて、もし見捨てるようなら絶対に許さない」という強い言葉の後に、この言葉が続きました。



国連気候行動サミットにおけるグレタ・トゥーンベリさんのスピーチ(日本語字幕版) - YouTube





このクイズに関しては、シャアのセリフには独特の富野節があるから見分けられたという意見のほか、シャアは人の上に立つ者としての言葉、グレタさんは市民目線からの言葉という違いがあるという意見が見られました。



クイズとしては、グレタさんの言葉が富野節になっているとさらに難度は高かったかもしれません。